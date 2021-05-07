阿物科技awoo迎向品牌新里程，掌握關鍵三大優勢轉型AI科技服務商

阿物團隊結合人工智慧與行銷智慧技術，帶給市場嶄新的價值，得以實現AI商業化及民主化，讓更多產業夥伴享受AI帶來的效益；更遠大願景是幫助台灣描繪新的世界航海圖，讓世界看見台灣，透過跨國市場的策略結盟，以先進者之姿推動MarTech典範移轉。

MarTech科技服務商阿物科技（awoo Intelligence）正式宣布完成品牌再造工程，未來將以人工智慧（AI）科技服務商的全新面貌，鎖定新零售（包含實體零售、虛擬電商）產業，協助客戶企業善用AI前瞻技術及MarTech解決方案，搶攻虛實整合（OMO）龐大新商機。

Photo Credit：阿物科技 awoo阿物科技創辦人暨執行長林思吾。

阿物科技創辦人林思吾表示，「阿物團隊多年來深入洞察產業需求，結合人工智慧與行銷智慧技術，我們希望帶給市場嶄新的價值，得以實現AI商業化及民主化，讓更多產業夥伴享受AI帶來的效益。更遠大願景是幫助台灣描繪新的世界航海圖，讓世界看見台灣，透過跨國市場的策略結盟，以先進者之姿推動MarTech典範移轉。」

商業模式持續轉型再升級，致力推動AI商業化

成立於2015年的阿物科技，近年持續轉型升級，最初以SEO顧問服務為核心，提供SEO健檢模組工具協助企業網站提升搜尋體驗，更全面理解使用者意圖。林思吾指出，阿物科技當時協助企業優化SEO過程，目的就是破除SEO資訊落差，也是在提供顧問服務過程，觀察市場客戶對MarTech的需求，服務項目趁勢從SEO擴展至行銷科技。

阿物科技接著於2018年成立AI lab，切進AI領域進一步轉型為科技服務商，開發、設計一系列MarTech整合解決方案，推動AI知識、技術加速商業化。林思吾回應，「我們這世代的創業者，不斷思考台灣在世界地圖上的定位，過去台灣經常處於資訊落後方，透過創業我希望把世界帶進臺灣，在促使AI商業化過程，期許阿物扮演重要的推手。」

阿物握有三大核心競爭力，布局海外市場積極展開策略結盟

阿物科技迎來品牌再造新局面，關鍵競爭力特別掌握「技術力」、「市場力」及「整合力」三大優勢。林思吾解釋，目前阿物科技的AI Lab擁有達15位專職AI數據科學家，全力投入AI開發。阿物科技提供的智能電商解決方案平台，整合三大AI技術引擎「Traffic Engine」、「Recommendation Engine」、「Email Engine」，平台囊括數十種工具模組，協助業者打造線上線下無縫融合的OMO客戶體驗。

至於「市場力」部分，阿物科技自2017年陸續獲得矽谷多位知名軟體投資者、企業家投資，未來市場布局將以台灣為重心，放眼東北亞、東南亞，目前於東京、台北及嘉義設有營運據點。林思吾強調，阿物科技掌握技術Know－How持續挖掘產業需求，與企業客戶的黏著度緊密，旗下累積600多家企業客戶群，部落格用戶訂閱數達兩萬五千多位。

另外近年阿物科技也積極與產業夥伴進行結盟，致力實現MarTech平台生態系藍圖，展現「整合力」優勢。阿物科技目前與國內龍頭電商開店系統平台商「91APP」完成產品與技術整合，也將於6月完成與日本最大開店平台「MakeShop」完成技術整合。未來台灣與日本電商經營者將可擁有「系統免導入」與「數據不斷鏈」兩大優勢，大幅提升電商營運效益與效率

打造亞洲跨國AI科技戰隊，為台灣在全球商業地圖找新定位

阿物科技近期完成品牌再造目標，展望未來的布局規劃，林思吾表示，「阿物從SEO網站流程體驗起家，我們對使用者需求的理解相當透徹，這是我們的強項，未來將持續投入AI及MarTech技術方案，幫助零售業者更全面理解消費者線上、線下的購物旅程。」

另一方面，阿物科技將持續展現MarTech生態系平台的整合能力，除了跟日本MarTech領頭羊Repro結盟以外，未來將結合日本及其他國家市場的技術服務商，打造跨國AI科技聯軍戰隊，服務亞洲在地市場。林思吾最後強調，「我們希望推動MarTech商業模式的典範移轉，證明台灣企業在AI商業化能力，擁有讓國際眼睛一亮的強勁實力。」

關於阿物科技

awoo Intelligence阿物科技，做為AI驅動的MarTech新創，我們結合人工智慧與行銷智慧，以SaaS模式推出台灣第一個OMO全通路行銷自動化平台。平台上12個工具涵蓋流量獲取、轉換優化、再行銷、會員留存與數據加值應用，協助電商與零售打造線上線下無縫的客戶體驗。

awoo成立於2015年，2017年起獲得矽谷多位知名軟體投資家與企業家連續投資。目前於東京、嘉義與台北皆設有營運據點，並擁有超過15位專職科學家的AI Lab。

如需更多資訊，請至https://www.awoo.com.tw/

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