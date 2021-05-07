成長駭客的解構與建構！awoo阿物執行長林思吾：「2020是新舊典範交會的關鍵時刻」

後疫情時代下，企業邁向數位轉型，進入OMO線上線下整合，隨著AI－MarTech的發展，帶動電商業者業績的另一波增長。

Cookieless時代降臨，流量變現兩股勢力在2020年激盪出新的火花！台灣行銷科技領導品牌awoo執行長林思吾表示：「這兩股動能，代表著成長駭客 （ Growth Hacking ） 舊典範的解構與新典範的建構，未來流量池的經營模式，將爆發出新的面貌。」

舊典範的變形；新典範的凝聚，正符合2020成長駭客年會的主題「後疫情 裂變—消費者旅程破碎 x 流量再造」。 AI-MarTech加速OMO線上線下整合，讓個人化廣告投放的行銷策略更加細緻化；直播與Podcast成為新一波流量變現動能，正是搶攻流量紅利的關鍵時機。

GDPR一掐流量池斷源，舊典範在碎裂資料探索新整合

回憶2016年舉辦第一屆成長駭客年會，林思吾指出，「當時我們探討因應演算法改變如何用SEO、Programmatic Buying去提升Retargeting個人化追蹤成效。沒想到轉眼間，一道又一道Cookieless禁令，流量池上游被截斷，讓消費者辨識度變得模糊。」他陳述的現象象徵成長駭客舊典範的瓦解。

如何在舊典範挖掘新機會 ？ 林思吾認為品牌端在未來幾年應該做好三件事。

首先是建立第一方顧客數據平台（CDP），也就是消費不論在線上、線下全通路留下的資料足跡，包含CRM、POS等，品牌端從現在開始就要全面展開串聯及彙整，讓資料得以被應用。

接著第二步，行銷模式從個人化追蹤進化到行為特徵追蹤。因為去Cookie化，品牌應轉換思維，藉由AI-MarTech更全面從產品脈絡去理解用戶意圖。例如旅遊平台，用戶輸入各種關鍵字組合，透過產品的不同標籤去洞察顧客的多維度需求，判定他們的潛在偏好，進而在數十萬種物件當中，篩選出最相關的內容推薦。

最後，林思吾認為品牌之間展開跨產業的第一方數據交換，將是重塑舊典範的最後一厘路。為了理解顧客 360 度面貌及消費場景，林思吾舉例，當運動用品店與書局品牌，雙方聯手進行會員消費資料的交換，當某位消費者購買與健身主題的書籍後，運動品牌就能順勢在對的情境下，推薦與健身有關的多元行銷模組，趁勢提高客單價與客戶終身價值最大化。

分析直播流量受眾屬性，新典範銷庫存又策展內容

至於其他流量變現模式，直播正處於享受流量紅利階段，成為另一股新動能。不同於追蹤行為特徵的精準要求，直播叫賣則屬於偶發、衝動型的銷售特點。林思吾指出，「現在觀察直播在行銷工具、處理訂單的技術很創新，但在管理受眾資料及數據分析，卻仍相當原始。」

對此，在龐大的受眾資料中，洞察會員屬性，不同族群分別常在什麼時間點觀看、偏愛買什麼類型產品，當品牌端越理解會員輪廓及區分受眾，下一步就越能享受到兩方面的效益。

其一，在於有效解決庫存問題，因為掌握潛在顧客族群的偏好，就能區分當季型、長銷型產品，從每樣商品背後的標籤進行排列組合，進而決定直播檔期的優先順序，有效處理採購的挑戰。

其二，林思吾認為，誰能在直播環節，針對消費者買過的商品進行深度分析，誰就能把流量池建立起來。因為觀察目前直播影片的回播率，可以達到5成，代表除了衝動購物，後續的銷售仍具備長尾效應。因此在直播前後透過內容行銷進行策展，甚至辨識消費者的購物意圖之後，在對的時間推播適合的商品，將是直播下一步能細緻化的地方。

成長駭客年會一站式行銷養分，無懼迎接2021後疫情紀元

今年COVID-19疫情讓全球見識到，產業遭遇突如其來的黑天鵝，誰能快速見招拆招，誰就能成為新世代的霸主。「因為這波疫情強化數位轉型的力道，我們看到許多零售業的經營者、行銷部門的執行端，其實感到非常焦慮的，」林思吾回應。他接著剖析未來2－3年如何「透過商品及行為特徵去理解消費者意圖」，將是行銷新舊典範薈萃之後，最值得關注的議題。

對此2020成長駭客年會：後疫情 裂變—消費者旅程破碎 x 流量再造，一站式探究多面向Growth Hacker議題。後疫情時代下，企業邁向數位轉型，進入OMO線上線下整合，隨著AI－MarTech的發展，帶動電商業者業績的另一波增長。此外，內容行銷的呈現方式更加多元，直播與Podcast創造高黏著度，翻轉「傳統市場叫賣」搭配影音社群，也成為另一波吸睛流量。在消費者旅程走向更破碎的路上，我們的下一步是什麼？

無論你是零售 / 電商行銷人、品牌人、產品人、或想要了解相關產業發展趨勢的新夥伴，在2020即將迎向2021的轉角處，千萬別錯過這場知識累積與邊界突破的年度盛會。

Photo Credit：阿物科技 重磅講師名單－第五屆成長駭客年會－後疫情：裂變，消費者旅程破碎，流量再造。

日期 ︳2020／12／01（二）

時間 ︳09：00 – 18：30 （08：30 開放報到）

場地 ︳中油國光會議廳（台北市信義區松仁路3號）

一般票︳ 3500元／張

雙人票︳ 2800元／張

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