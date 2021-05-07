【MarTech Asia】面對第三方Cookie消失，Verizon Media打造廣告受眾鎖定與成效衡量新工具

2021年，「第三方Cookie消失」依舊是數位行銷圈的熱門議題反應出許多廣告主內心的焦慮。隨著第三方Cookie的淘汰、隱私權法規限制提高以及流量成本越來越高昂，廣告主們也開始思考是否有新的解方，讓自己的每一筆廣告行銷預算都能發揮最佳效益。

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Verizon Media台灣媒體業務事業群總經理方盈傑在MarTech Asia 2021活動中，提出Verizon Media如何協助品牌與消費者建立真實連結，除了呼籲廣告主需要更加重視品牌第一方數據，深耕會員經營，更分享如何透過Verizon Media ConnectID協助廣告主進行廣告成效衡量。此外Verizon Media更於近期推出新一代受眾解決方案，無需第三方Cookie亦可進行廣告受眾鎖定。

無論是廣告受眾鎖定或廣告成效衡量追蹤，Verizon Media都有對應的解決方案協助廣告主在無需Cookie與裝置 ID 的前提下，一一突破困境，讓精準行銷。

品牌應更重視第一方數據，精準回應消費者需求

儘管近年來消費者對隱私權的意識抬頭，但根據Verizon Media的研究調查，消費者仍希望在尊重其隱私權的情形下，獲得良好的個人化體驗。更有高達88%的消費者，願意交換資料來換取服務。代表消費者其實渴望個人化的服務，帶來更好的上網體驗。

面對Cookieless帶來的影響，例如數位指紋的「身份識別」變得更加重要，可說是數位廣告運作的基礎。對於廣告主而言，只有能夠辨識消費者，才有辦法進行有意義的廣告投遞；對於消費者而言，不想要被毫無相關的廣告打擾，也不想要被同樣的廣告重複轟炸，擁有優質的線上體驗是重要也同等重要。方盈傑強調，在數位廣告面臨 Cookieless 的新時代，品牌必須要更加重視第一方數據，「唯有掌握第一方數據，才能精準即時掌握消費者需求」。

Verizon Media在台灣擁有獨家且多面向的Yahoo頻道、搜尋、電商、信件等相關數據，整合為Verizon Media獨家的身份識別圖譜。在此基礎上，與消費者建立直接並可信賴的關係。更重要的是，這些數據都是經過使用者同意並尊重其隱私權選擇後進行運用。

不管是透過CRM、pixel的方式，廣告主更能將自己的第一方會員數據與Verizon Media DSP的數據結合。Verizon Media DSP可根據品牌的第一方會員數據包含電商、內容瀏覽、搜尋等，描繪與放大品牌目標受眾的使用者輪廓。

運用ConnectID進行廣告成效衡量，有效辨識轉換

少了第三方Cookie，行銷人員將面臨無法提供個人化廣告、衡量廣告成效等風險。Verizon Media已準備好因應策略，打造ConnectID解決方案，透過加密以email作為識別方式，幫助廣告主進行廣告成效衡量。

舉例來說，使用者A是Yahoo的會員，並在Yahoo提供其他email作為備用信箱。今天當使用者A點擊某電商網站廣告，並在該電商網站購物時使用的他的email進行登入與購買行為。若該電商網站有採用Verizon Media ConnectID 解決方案，當使用者購買行為發生時，網頁瀏覽器會自動回傳使用者A用來登入與購物且經過加密的email到Verizon Media，我們就可以配對到使用者A在Yahoo的使用者數據，確保廣告成效可以被有效衡量。這些數據都將妥善儲存在專屬於該電商網站在Verizon Media的平台帳戶中，完整保護廣告主的會員數據。

去識別的新一代廣告解決方案Next－Gen Audience，建立即時精準受眾模型

根據Ibi統計，預計明年將有高達75%廣告投放機會，將不具可供辨識的數位身份，使得廣告主難以追蹤成效數據。因此在Cookieless時代下，「認」出對的消費者就是成功的一半。

Verizon Media新一代廣告解決方案「Next－Gen Audiences」是辨識及鎖定消費者的廣告工具，專為重視隱私的新世代所設計。「Next－Gen Audiences」以Verizon Media使用者登入的數位訊號作為分析種子，透過機器深度學習和人工智慧邏輯演算，跨瀏覽器、跨網站、跨應用程式幫助廣告主自動辨識及勾勒消費者輪廓，進而打造規模化、即時且準確性高的受眾模型。「Next-Gen Audiences」同時整合各種內容即時資料訊號，像是天氣、地點定位、裝置種類等，強化演算法的辨識度，在沒有瀏覽器Cookie或行動App廣告識別ID等情況下，讓廣告主得以「認」出目標族群，並投放消費者感興趣的廣告內容與體驗，與消費者建立有意義且真實的連結。

面對第三方Cookie與裝置ID消失的數位行銷挑戰，Verizon Media持續致力提供多元解決方案，並以龐大的內容和獨家電商數據為後盾，整合Verizon Media DSP多元新興廣告格式，協助廣告主迎向數位廣告新世代。