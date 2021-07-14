逆勢而上！阿物科技運用AI ，加速旅遊咖疫後復甦

COVID-19疫情爆發至今，持續衝擊台灣本土旅遊業者發展。awoo阿物科技透過線上座談會，探討後疫情時代的數位轉型策略，分享現今旅遊業應如何部署，在疫情解封後迎戰「報復性旅遊潮」的商機。

自COVID-19疫情爆發至今，全球不見趨緩，在台灣三級警戒近兩個月中，持續衝擊台灣本土旅遊業者生存發展。awoo阿物科技憑藉豐富的數位轉型成功案例、多年的MarTech技術與SEO經驗，透過線上座談會，探討後疫情時代的數位轉型策略，邀請到Tripresso旅遊咖創辦人暨執行長洪明楓、awoo阿物科技副總經理吳一凡、awoo阿物科技行銷經理林秉寬，分享現今旅遊業應如何部署，在疫情解封後迎戰「報復性旅遊潮」的商機。

Photo Credit：阿物科技 awoo行銷自動化服務應用講座，分享如何協助旅遊咖數位轉型。左起為awoo科技行銷經理 林秉寬；awoo科技副總經理吳一凡；Tripresso旅遊咖創辦人暨執行長 洪明楓

Tripresso旅遊咖趁疫情整合底層供應鏈，滿足消費者更多場景需求

Tripresso旅遊咖自2016年以B2C一站式的旅遊平台起家，2018年隨著業務的成長推出TripSaaS服務，再到2019年推出出差旅費管理系統COMMEET，旅遊咖的客戶多為傳統旅行社，且多數仍以實體服務為主。但自疫情爆發後，旅行社無力應對國旅、海外旅客銳減的衝擊，洪明楓表示，業者應趁疫情期間整合底層供應鏈，來滿足未來消費者多元的需求。

提早佈局！旅遊咖攜手awoo阿物科技，誓言打造旅遊電商生態圈

從團體旅遊服務起家的Tripresso旅遊咖，為整合旅遊供應鏈，提供大型旅行社、小眾旅行社的服務系統化、數位化的運營，於2019年成立了TripSaaS公司，為傳統旅行社提供許多線上服務、快速架設網站、上架行程、管理訂單等。

整頓了底層供應鏈的需求後，旅遊咖卻面臨了在網站取得訂單的困境，從取得顧客到實際轉換，甚至因為旅遊產品的顧客特性，導致回訪率低的問題，都需要大力優化。從2020年起，Tripresso旅遊咖多次尋訪台灣的數位轉型服務領導品牌，最終找上awoo阿物科技，其以AI MarTech的行銷平台聞名台日兩國，有效加速打造旅遊電商生態圈的進程。

awoo阿物科技以理解商品出發，助攻旅遊業數位轉型，創造最懂消費者的網站體驗

Tripresso旅遊咖整合旅遊供應鏈的服務，涵蓋航空公司、旅館、地面交通、替代住宿相關的旅遊資訊。過往這些服務旅行社需跨部門、跨公司接洽與溝通，導致花費許多時間與人力成本。雖然現在多數旅行社皆有提供線上下訂服務，但業者與旅行社仍難以清楚知道下訂使用者背後的真實「想法」，在下訂機票的同時，如何同時推薦使用者訂當地的旅館？如何把使用者的停留時間拉長，並提高轉換率？

為此，awoo阿物科技提供了多達20種關鍵產品的功能，透過拆解商品背後的消費者意圖洞察，創造最懂消費者的網站體驗，從顧客獲取、行動喚起、創造營收到維持顧客， All-in-One行銷平台協助旅遊業獲得最佳成效。另外awoo阿物科技在電商產業屢獲佳績，近期更協助50餘年歷史的3C零售商 EcLife 良興購物網，以awoo AI自動化降低人力，並創造轉換率大增2倍的亮眼成效 。

電商數位轉型刻不容緩，awoo 阿物科技積極協助各行各業找出痛點

數位轉型是各行各業在面對新冠疫情時，都曾思考或煩惱的問題，但是如何轉型及應用、到商業策略中變現才是各產業界關心的議題。阿物科技為國內少數擁有利用AI將產品資料與消費者進行關聯性比對的系統，並使用消費紀錄、會員資料、網路上的商品分類等數據分析後，給予業者在商品陳列、庫存優化、適合的活動主題與企劃等建議。

AI結合大數據分析功能，能帶來實質的銷售業績成長與消費者反饋，阿物科技副總經理吳一凡表示，阿物身為AI MarTech新創，長期致力於協助實體零售解決產業數位轉型的痛點時，發現到數位轉型不僅僅只是領導者與老闆的責任，而是整個公司及員工都需要合作才有可能成功。另外，不論是廣義的實體服務或零售的數位轉型，電商的數位轉型之路都需要花費相當多的時間來磨合。

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