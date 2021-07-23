疫後前進！阿物科技攜手EcLife良興購物網，用AI打造更貼近消費需求的體驗

疫情肆虐，導致消費習慣及購買行為產生改變，零售業如何因應？ 當OMO成為零售存活的關鍵條件，有哪些A 行銷工具，能快速推動傳統零售數位化？

疫情肆虐，導致消費習慣及購買行為產生改變，零售業如何因應？ 當OMO成為零售存活的關鍵條件，有哪些AI行銷工具，能快速推動傳統零售數位化？

台灣AI MarTech領導品牌awoo阿物科技，邀請到良興電子總經理賴志達、awoo共同創辦人暨副總經理Tiger Lee，透過線上座談會分享如何善用AI MarTech加速推動傳統零售數位化及疫情下的零售未來佈局。

Photo Credit：阿物科技 awoo行銷自動化服務應用講座，分享以AI MarTech加速推動傳統零售數位化及疫後佈局。左起為awoo共同創辦人暨副總經理Tiger Lee；良興電子總經理賴志達

EcLife良興購物網超前部署，藉由awoo AMP服務流量翻倍漲

疫情對不同​產業的影響大異其趣，防疫期間的民生相關用品需求大增，因社交距離措施影響消費者使用電商​平台的頻率大增，也帶動企業加速數位轉型。良興電子憑藉近半甲子的傳統零售經驗，多年前開始經營會員，並累積近80萬筆會員數、建置官方網站，以及一對一服務綁定，累積品牌的知名度。

awoo的Tiger表示， 多年前良興找awoo優化SEO，去年五月更進一步導入awoo AMP一站式行銷平台服務。疫情期間，網站的轉換率及訪客停留時間皆成長高達3倍，特定商品網路搜尋排名甚至贏過整體商品數量高很多的電商平台，成效亮眼。不僅如此，良興賴志達指出，awoo AMP服務替良興省下過往產品經理手動為商品貼標籤分類的時間，同時自動化產生更多頁面，讓EcLife良興購物網更容易被有購買意願的消費者看見。

賴志達進一步指出，疫情期間由於導入awoo AMP，網站能見度提升，當各大電商平台紛紛爆倉，導致出貨延遲，民眾購買3C產品時，良興便成為替代網站的最佳選擇。由於攜手awoo AMP服務，網站頁面讓Google收錄的更多，這也讓良興的業績於疫情期間成長3倍。

傳統零售AI化，讓消費者在網路購物時，就能擁有實體逛街的樂趣

良興賴志達表示，以傳統零售店來看，我們都希望依消費者所需，來做動線安排或商品分類。但單靠人力無法滿足不同消費者所需，利用awoo內建AI的AMP服務進行分類貼標，讓消費者在網路購物時，擁有實體逛街的樂趣，進而提升消費者的購買意願及品牌信賴度。

但需要特別注意的是，AI佈局需要時間，不能期望初期導入，就有相當高的精準度，如Google語音與導航服務，也因靠時間學習累積，成為眾人信賴的好服務。關鍵工具與數據應用，是不可忽視的必然趨勢，越早採用越能在市場取得領先，疫情期間更是零售業投資MarTech的好時機。良興賴志達如是說：「我是新工具的主要推動者，捲起袖子由我做起，逐步推動及不斷地推廣AI MarTech工具，讓組織一起動起來。」

加碼數位投資與進駐實體兩難？線上線下資源分配大哉問

awoo Tiger表示 ，以零售業中長期來看，線上佈局一定要越來越大，未來買賣以此模式也會越來越多，但不會是百分百，比例的分配沒有一定的答案，需要依產業別和企業資源做評估。

良興賴志達接著提到，線上線下經營不是對立的，是要相輔相成，例如良興網路訂購門市取貨的比例越來越高，線上線下就像陸軍跟空軍的概念，兩個都重要。實體店舖真的還需要投資嗎？答案是肯定的，因為實體店舖是為了招攬新客及帶來品牌高曝光的效益，諸如國際大廠爭相在世界杯砸重金投放一閃而過的廣告，正是為了導流與品牌。所以，即使在網路上盛行開店，但尋覓適合的地點開立店舖，也是品牌尋找曝光與人流的好方式。

疫情下3C零售毛利大翻身，仰賴快速採用數位化工具優化體驗

網路3C零售業並不是天生毛利低，過往因同業彼此削價競爭血流成河，在疫情期間需求大增，讓不少同業毛利營收創新高，這也證明未來因以合作取代競爭，讓廠商同業皆有機會獲得穩健的毛利率，將資源投注在提升產品及服務品質，而提升服務品質的第一步，應從數據探勘開始。賴志達笑著說，良興抓到很多顧客的需求，昨天誰點擊滑鼠、看了電腦，我們都知道，我們會主動出擊，告訴消費者：「你不用找，我這裡都有 。」

本文章內容由「 awoo 阿物科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。