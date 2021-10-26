傳產突圍！成祐精機攜手awoo用數位戰鬥力搶攻世界商機

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當世界上許多競爭對手還不太清楚數位渠道能做什麼，成祐精機就與awoo阿物科技強強聯手，佈局數位市場，早在2016年時，從網路來的訂單就已經與實體配比來到對半，直到疫情前大約有80%新客戶來自網路，經過疫情洗禮現在更達到九成以上。
疫情衝擊我不怕！用數位力超前部署，在B2B市場強勢成長！
當多數傳產都因為疫情無法以實體參展曝光而苦惱， 成祐精機早已藉數位遨遊在疫情下的藍海。成祐精機是台灣第一、亞洲前五名專職提供中高階世界級拉床解決方案業者，如Ford、Toyota、 Masarati到Tesla皆是客戶。過往因產品特殊，潛在客戶會從世界各國找尋適合的夥伴。成祐精機營銷總監黃禮宏提到：「一開始，我們是靠實體參展獲客，但後來發現，拉床這個行業屬接單生產，要抓住來各國商機，必須靠數位力輔助！我們在2005年便開始架設網站、2011年經營SEO，及拍攝相關影片上傳至網路，累積多元素材，讓動輒百萬千萬的設備需求有機會在網路找到客戶。當世界上許多競爭對手還不太清楚數位渠道能做什麼，成祐已經不斷地在數位領域累積。2016年時從網路來的訂單就已經與實體配比來到對半。直到疫情前大約有80%新客戶來自網路，經過疫情洗禮現在更達到九成以上。」
疫情突圍，成祐提前佈局數位化市場，超前部署即戰力
踏入數位的路，其實也非一路順遂。萬事起頭難，黃禮宏提到一開始因傳產不懂數位環境，甚至被合作廠商欺騙。因此從頭摸索評估數位的績效指標，才有效說服高層與內部將有限行銷資源投入。
除找到適合的夥伴外，黃禮宏提到，也得想辦法「說人話」，讓許多數位化低的客戶或夥伴不需太多學習曲線便可感受數位好處。成祐精機秉持著以多元化素材經營SEO ，吸引客戶手段來自於持續撰寫科普文章、成功案例，以及影片製作。講到這，許多傳產從業者也許會想問：難道都不怕被對手抄襲嗎？黃禮宏總監笑答：「除了聲量已經建立起來之外，我們擅長挖出客戶潛在需求，甚至更早一步想到客戶沒想到的地方，這些都是眼睛看不到的，競爭對手想光靠複製貼上就趕上的難度很高。另外，當我們放寬眼界，多接觸國外資訊，會更清楚機械技術上我們還有非常大的一段路要努力，不怕被模仿，只怕自己不進步。例如美國70年代就可發射載人太空梭到外太空，並將人平安送回地球。在拜訪美國工廠時發現，即使是他們五六十年前的技術，有些在今天看來仍覺得嘆為觀止，更不用說當今的新技術。換個角度想，因B2B產業決策期長，客戶在採購時更注重品牌聲譽，因此決戰場還是回到搜尋引擎上。當客戶搜尋相關關鍵字都看得到我們，甚至連搜尋模仿者品牌都會看到我們的相關內容時，模仿者們的抄襲更像是在幫我們宣傳。
機械業邁入新常態！未來實體展的行銷目標將扭轉為品牌信賴及交誼，不再是主戰場
疫情趨緩後，實體參展會恢復嗎？即使過往機械產業的數位化較低，但仍然回不去了！黃禮宏總監表示，在疫情爆發後，把原本要用於參展的資源通通投入數位轉型，如網站重新設計並投入SEO、線上參觀工廠、AR＆VR開發應用，甚至建立快速便利的線上即時互動驗機系統，讓客戶可遠端查看各個角度獲得所需資訊等。各行各業的數位轉型喊了很多年，但直到疫情肆虐才無意中打通了最困難的一件事，那就是「教育市場」，讓潛在客戶開始接受各種數位解決方案。未來實體參展使需求方產生信賴以及情誼交流的功能仍然在，但不再會是最重要的行銷管道。也因此，未來在實體展的部分我們將只參加世界級大展，將原本參加地區性小展的資源全部集中挹注到數位行銷上，讓每一塊錢的投入產生最大的長尾效應。
決勝關鍵：成祐精機與awoo阿物科技強強聯手，佈局數位市場，創造行銷新價值
最後，黃禮宏總監特別提到：「疫情對傳產來說，可以稱之為「數位元年」。很多公司經過疫情的重擊紛紛醒了過來，開始投入數位行銷甚至轉型。要做數位，千萬不要單打獨鬥，找可信賴的合作夥伴更是重要。數年前在朋友的推薦找awoo阿物科技合作，從實際成本面來看，我們公司做了那麼多東西，行銷部門目前仍只需編制兩個人：由我主導公司的數位行銷策略以及內容寫作，另一名具視覺傳達專長的同仁擔任PM角色，照awoo給的建議，協同網站的外包廠商做優化，不需要設置龐大的部門便可在全球範圍做到好成效 ; 此外，更讓人驚艷的地方是內容創作上的協助。
以前認為這部分無法借他人之手完成，尤其工具機行業需要的技術底子比較深厚，不懂技術的人寫出來的文章可能打不到客戶需求，甚至錯誤連篇。但與awoo協作上，我們提供想要的關鍵字，awoo團隊提供世界各國競爭對手的寫法，以及可參考的文章，讓我們在內容創作時更符合目標客群閱讀，進而使其下單 ; 格局與眼界上，awoo也不輸給我們之前曾合作過的外國公司，就算我們鎖定的是美國市場，也能以台灣的在地團隊做出好成效。因此，我們將與awoo這個重要夥伴在未來更深度合作，期待攜手一同讓台灣品牌在世界舞台取得不敗之地。
本文章內容由「 awoo阿物科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。
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