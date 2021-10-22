《B2B數位轉型白皮書》：疫情時代常勝軍，就是那些懂得使用SEO＋電商模式的企業

疫情席捲全球，人們的生活與工作模式與以往大不同，全球商務與貿易生態也改變了。不只避免人與人連結的「零接觸經濟」成為當代顯學，講究以人為本、科技賦權的「行銷5.0」時代也已然到來。換言之，現在的企業不能僅是完成傳統數位化（例如只是把資料e化），還必須實施新一代科技的數位轉型，將線下的規模延伸至線上，並善用「行銷科技MarTech」以帶來真正的獲益成長。

三個必須展開B2B數位行銷的理由

改變既有B2B行銷模式、思考數位轉型是必須的嗎？答案是：沒錯。根據阿物科技《B2B數位轉型白皮書》中的資料顯示：B2B的買賣雙方的工作型態已逐漸往數位靠攏，諸如：透過視訊會議互動、上網搜尋相關資訊等，再再顯示線上發展的必要性。

此外，B2B買方採購決策者，也樂於透過線上管道與品牌互動聯繫、獲取產品與服務資訊，而非實體面對面；反映到銷售數字上，則是B2B買方比起過去更願意透過線上或電商採購，誠如顧問公司麥肯錫調查指出，疫情期間B2B企業減少了34%的面對面銷售、增加了10%的線上模式，明確指出疫情為商務帶來的影響。

另外，由於科技與數位變遷，許多技術到位，進而驅動行銷變革，也就是說，當數位行銷、線上銷售已成為標準配備，企業若要鞏固其專業性與權威性，行銷數位轉型便是無法迴避的任務。更重要的是，由於愈來愈多的企業轉型為數位工作型式，也就是客戶（或說買家）多已構築線上溝通的生態基礎，因此要與客戶接觸最好的方式，便是跟著轉往線上，搶佔商機。總之，在外部環境（全球疫情影響）、數位變遷（即至科技，或說行銷5.0時代的到來）、買方行為（數位工作型態）等三大元素交織的時間點上，建立B2B線上行銷生態系是一條必須踏上的明確道路。

B2B數位行銷十大趨勢，以及具體執行策略

阿物科技《B2B數位轉型白皮書》對於當前B2B數位趨勢提出十大觀察，包括：

B2B通路，數位渠道將佔8成。 B2B企業Y世代上位，逾7成握有採購決策。 2019年疫情爆發前B2B電商營收達12.2兆美元，超過B2C營收規模，預估2027年全球B2B電商營收將達20.9兆美元。 B2B與B2C模式將趨於一致，在行銷模式上將難以區分B2B還是B2C。 B2B台灣賣家數於國際電商平台激增3倍。 B2B貿易受疫情影響，全球1,200個展會延期或取消，或改以線上進行。 B2B經營內容與SEO是行銷趨勢。 B2B需經營品牌，並同步經營社群，讓企業成為市場上的意見領袖，留住忠誠粉絲與潛在客戶。 B2B行銷需善用SEO智慧賦能，如透過自然語言處理（NLP）分析內容文本、電腦視覺（CV）分析網頁產品情境，為產品貼上特徵標籤，以供使用者搜尋意圖之預測，也讓SEO從字元比對升級為「意圖比對」，以呈現更精準的搜尋結果。 數據驅動、內容為王，行銷不只以「人」為中心，也要以「物」為中心同時洞察行為與意圖數據。

種種趨勢意味著，建立B2B數位轉型的線上化行銷生態系，是當前B2B企業不可迴避的任務。阿物科技也在白皮書中提出具體做法，透過「以 SEO為核心＋電商行銷」的架構建立，結合SEO關注的「關鍵字、網頁優化、內容經營」與電商行銷的「導流、導購、會員經營」帶入B2B模式，進而完成從導流到導購的B2B內容行銷與SMarketing1，以及會員經營、再行銷，創造顧客終生價值。

（註1） SMarketing：意即 Sales＋Marketing，指的是企業如何結合行銷與銷售團隊，讓雙方得以合作並完成業務目標，例如建立共同的語言、建立共同的工作流程等。

六大方針助攻B2B企業成為數位行銷常勝軍

綜觀SEO（搜尋引擎最佳化） 與內容行銷趨勢、B2B買賣雙方的痛點與現象、影響現況的三大元素（疫情來臨、數位變遷、世代交替）等考量，阿物科技也在白皮書中提出B2B企業與電商行銷數位轉型的六大方針指引：

掌握數位行銷發展趨勢，舉凡SEO搜尋引擎優化、內容行銷經營、社群媒體擴散、權威領導聲量（KOL）等概念，皆須有所了解。 要有「數據驅動，內容為王」的雙核心管理。 採取「以SEO為核心、以電商行銷為架構」的B2B行銷數位轉型策略。 建立「長期、有效率、穩定的」買賣雙方的互動網絡與線上數位平台。 具備「得優質流量得天下」的SEO／CRO思維與行動，為「導流」建立深厚基礎。 導入「以SEO為核心的成長流量服務」，搶攻後疫情時代下的全球商機。

。若企業渴望在全球MarTech潮流中一同乘風破浪，不妨立即展開電商行銷數位轉型，開啟B2B貿易的新大航海時代。