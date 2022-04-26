2022 MarTech Asia：awoo領航MarTech生態系，開拓智慧零售新格局

2022 MarTech Asia亞洲行銷科技高峰會，由awoo領航亞洲MarTech生態圈，擘劃零售新未來。更重要的是透過MarTech產業能量，將台灣帶向世界，讓世界看見台灣。

由awoo阿物科技舉辦的亞洲行銷科技高峰會MarTech Asia，今年步入第三屆。本次邀請國際企業領袖齊聚，包括Google、IDC、波士頓顧問公司（BCG）、91APP、eslite誠品等重磅講師，於4月13日於集思台大會議中心進行高峰交流。

無畏疫情衝擊，甚至能在疫情時代突破重圍，運用MarTech技術幫助零售業者創造銷售佳績，awoo積極扮演台灣行銷科技界的先行者，不僅止於獨善其身，更要分享成功經驗，讓更多零售商能受惠。

「作為台灣MarTech生態系的一份子，awoo有肩負產業推動的使命；作為MarTech解決方案的供應者，awoo也有自信是台灣數一數二的佼佼者。」誠如awoo阿物科技創辦人暨執行長林思吾（Mike）所說，秉持產業推動使命與龍頭地位，awoo連續三年重磅號召多位國際企業領導者及業界商務領袖，共同探討數位轉型落地應用，並分享即至科技（thenexttech）如何創造嶄新的個人化顧客體驗。

PhotoCredit：TNLBrandStudio awoo阿物科技創辦人暨執行長林思吾（Mike）

awoo領航MarTech生態圈，林思吾公開2022年的企業機會點

在本屆MarTechAsia論壇中，各界重磅講師以自身經驗，分別從雲端技術、數據資訊、顧問服務、電商行銷、零售數位轉型等角度切入，共談MarTech最新趨勢及解決方案。而綜觀整個MarTech的未來發展，林思吾也結合awoo的實際經驗提出他的洞察。

「目前，許多MarTech供應者僅提供單一的解決方案，而awoo則是提供平台解決方案，也就是能涵蓋整個顧客服務旅程，提供整合性的解決方案。」

林思吾提出awoo的服務優勢，同時也暗示了MarTech發展趨勢——串接API整合、盡可能完整描繪顧客旅程。簡言之，「整合」是MarTech產業未來必然趨勢之一，也是awoo早已利基並持續加速整合的部分；林思吾也進一步補充：「這種整合，甚至也可能包含商業併購。」

回首近年的MarTech挑戰，林思吾也清晰的點出歷年面臨的不同課題：

「2020年是全球疫情爆發的時代，消費者行為發生劇烈改變，台灣國內疫情相對穩定，當時正好觀察他國經驗，讓國內零售業者可以提早應對做準備。」

「2021年則是面臨cookieless的時代，無法行為追蹤後，業界紛紛思考MarTech將何去何從。」

「2022年，我們又將迎接全新的Web3.0時代，這是全新的概念，包含元宇宙拓荒、虛擬世界的各種紅利與新商品。此刻，MarTech產業要做的是探索機會點，早一步，就能贏一步。」

洞悉可見的MarTech發展趨勢，可鎖定「動態內容標籤＆整合」

在過去的種種經驗中，awoo清楚洞悉各個時刻的MarTech趨勢和挑戰，也看見市場仍樂於擁抱MarTech。「事實上，MarTech是轉換率最直接的行銷技術。」林思吾表示，MarTech與金錢獲利的關係密切，也是一直以來受到企業顧客青睞、各界急於導入技術與深入探索的原因。

因此，MarTech的成效檢核備受關注，絕不能只是紙上談兵。根據阿物科技實際客戶資料統計，在導入awoo AMP(awoo AI Marketing Platform)一站式人工智慧行銷平台後，企業營收淨值成長平均可落在20%，成效有目共睹。而要不斷維持高轉換率，林思吾也強調，依舊是仰賴整合速度與數據思維。

Photo Credit：awoo awoo阿物科技舉辦MarTech Asia 2022，號召業界領袖共構亞洲MarTech生態圈，深化產業能量，開創智慧零售新局面。

awoo AMP以流量成長、推薦及再行銷三大引擎，運用AI解決過去數據整合、分析應用難題。而其中的兩項核心技術「自動標籤、推薦引擎」，無需仰賴第三方Cookie歷史數據，以AI進行商品特徵的文本及圖像分析，運用消費者點擊互動，理解當下的消費意圖，以推薦預測模型優化個人化顧客旅程，則是awooAMP為客戶帶來成長與效益的關鍵。

林思吾透露，接下來「動態內容」的重要性會愈來愈高，過往影音KOL行銷與零售商網站大多是分開的，不過未來awoo會導入影音內容標籤服務，創造全新的網紅經濟型態，利於零售業者找對KOL、提升轉換率，也能為影音內容創作者帶來新興紅利。

awoo關鍵下一步：持續拓展海外市場、日本IPO上市

集結各界講師於一堂的MarTech Asia高峰會，可以觀察到MarTech產業仍然是成長快速、高度競爭，且尚未飽和的兵家必爭之地。雖然目前仍是高度分眾服務的市場現況，但林思吾也預言，最終MarTech業者終將趨向整合，團結能量進攻國際。

「將台灣帶向世界，讓世界看見台灣。」這是awoo目標，也是MarTech走向整合最大的目的之一。所謂的整合，包含為零售業者增長業務、做線上與線下的整合；也可能包含「數據聯盟」，與同業交換數據、進行研發式學習，讓累積的資料能變現，以發揮最大綜效。

談到國際經驗，awoo在日本市場的成績斐然，光是2022年Q1的業績，就達到去年度整年的業績目標。awoo最引以為傲的AMP（AI Marketing Platform一站式行銷平台），在日本短短兩年時間內即累積超過百間大型客戶，包括日本思夢樂、PEACHJOHN、SUNTORY、Kose等知名品牌，可謂飛躍性成長。

林思吾也補充：「阿物之所以受到日本客戶青睞，是因為提供了cookieless的解決方案，尤其日本在去年修正《個人資料保護法》，使得市場行銷更受壓迫。而awoo不只提供解決方案，也因為awoo能提供一站式購足、涵蓋整個顧客服旅程的服務，甚至也與主流電商系統合作（例如使用91APP開店，就能無痛導入awoo），讓客戶充分體驗良好整合服務，以及高度便利的MarTech技術。」

目前，awoo正緊鑼密鼓地規劃在日本上市，林思吾也自信地表示，無論在台灣或日本，awoo都掌握上市的實力。「awoo非常歡迎台灣產業夥伴加入，一起以台灣隊的身份前進日本。」雖然一整日充實的MarTechAsia高峰會已劃下句點，不過台灣MarTech發展史才正要寫到精彩處。

關於阿物科技

awoo Intelligence阿物科技是以AI 驅動的MarTech在地新創，首創以產品為中心，深度了解消費者意圖的預測模型，推出台灣第一個全通路AI行銷自動化平台，提供超過20個功能與服務的SaaS模式，涵蓋流量獲取、轉換優化、再行銷、會員留存與數據加值應用，協助零售與電商打造全通路無縫接軌的超個人化用戶體驗。阿物科技目前於東京、嘉義與台北皆設有營運據點，服務超過16,000名企業用戶，專業AI Lab更配置30位菁英成員，致力協助客戶達成商業目標。如需更多資訊，請至 https://awoo.ai/。