《星期天晚上》S1EP5｜立委也會上tinder？20, 30, 40 世代用交友軟體找什麼？

用交友軟體是年輕人的專利嗎？不同世代的人，在軟體上尋找的又有什麼不同？在這一集，我們將聽到來自20、30、40 世代，包括一名立委的交友軟體使用故事。

2020年9月，有個男網友在網路上興奮地宣布，他在交友軟體「Tinder」上配對到國民黨籍的金門縣立委陳玉珍。只是陳玉珍在上面不叫陳玉珍，叫做Jessica。

這則快訊當時在網路上引發不小的騷動，立委竟然也會用交友軟體？

交友軟體，是年輕人的專利嗎？不同世代的人，他們想在交友軟體上找的，分別是什麼？

在這一集的《星期天晚上》，你會聽到4個來自不同世代的人的故事，有來自保守家庭的男同志，有把用交友軟體當工作的一部分的上班族，也包括被爆料使用交友軟體的立委陳玉珍本人和我們分享，他們是因為什麼原因，「不惜」一次次的回到交友軟體上？

如果這一集的故事，讓你想起了自己的故事，或者你有這一集故事裡，沒有觸碰到的面向，歡迎你寄信到to.beforemonday@thenewslens.com，和我們分享你的經歷。我們很期待接到你的來信。

｜訪談內容摘錄｜

01:00 開場：當老闆問我，為什麼要用「不惜」這個詞，來形容使用交友軟體？

04:00 二十世代：他曾是佛教徒，現在是出櫃同志

10:30 三十世代：「交友軟體是逆著我的個性，我是忍住不適感，逼著自己在用」

16:25 立委也用交友軟體，陳玉珍是認真的嗎？

26:30 當離開螢幕、走進現實，交友軟體開始的感情會......？

34:35 四十世代：「四十歲，才是我的適婚年齡」

** 親愛的聽眾，謝謝你收聽這集的節目，我們想邀請你花一點時間，讓我們聽聽你的想法：

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核稿編輯：楊士範