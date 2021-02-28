特別報導

星期天晚上

《星期天晚上》S1EP5｜立委也會上tinder？20, 30, 40 世代用交友軟體找什麼？

2021/02/28 ,

新聞

Abby Huang

Abby Huang

現任 關鍵評論網新聞組採訪編輯

我們想讓你知道的是

用交友軟體是年輕人的專利嗎？不同世代的人，在軟體上尋找的又有什麼不同？在這一集，我們將聽到來自20、30、40 世代，包括一名立委的交友軟體使用故事。

2020年9月，有個男網友在網路上興奮地宣布，他在交友軟體「Tinder」上配對到國民黨籍的金門縣立委陳玉珍。只是陳玉珍在上面不叫陳玉珍，叫做Jessica。

這則快訊當時在網路上引發不小的騷動，立委竟然也會用交友軟體？

交友軟體，是年輕人的專利嗎？不同世代的人，他們想在交友軟體上找的，分別是什麼？

在這一集的《星期天晚上》，你會聽到4個來自不同世代的人的故事，有來自保守家庭的男同志，有把用交友軟體當工作的一部分的上班族，也包括被爆料使用交友軟體的立委陳玉珍本人和我們分享，他們是因為什麼原因，「不惜」一次次的回到交友軟體上？

如果這一集的故事，讓你想起了自己的故事，或者你有這一集故事裡，沒有觸碰到的面向，歡迎你寄信到to.beforemonday@thenewslens.com，和我們分享你的經歷。我們很期待接到你的來信。

｜訪談內容摘錄｜

01:00 開場：當老闆問我，為什麼要用「不惜」這個詞，來形容使用交友軟體？

04:00 二十世代：他曾是佛教徒，現在是出櫃同志

10:30 三十世代：「交友軟體是逆著我的個性，我是忍住不適感，逼著自己在用」

16:25 立委也用交友軟體，陳玉珍是認真的嗎？

26:30 當離開螢幕、走進現實，交友軟體開始的感情會......？

34:35 四十世代：「四十歲，才是我的適婚年齡」

** 親愛的聽眾，謝謝你收聽這集的節目，我們想邀請你花一點時間，讓我們聽聽你的想法：
節目問卷傳送門： https://forms.gle/LHHNrepREthn9FHP9
問卷填不夠，也歡迎寫信給我們：to.beforemonday@thenewslens.com

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範

Tags：

星期天晚上：

《星期天晚上》（Before Monday）是一個透過人物故事來「聽」新聞的網路廣播節目（Podcast）。 我們想透過採訪，帶你更認識和新聞有關的人物。每個月，我們挑選一個主題，向你呈現不同的故事、觀點，我們討論的不只是電視上正在播放的新聞，也有可能是在你周遭、與你生活有關的社會現象。 本節目由關鍵評論網製作播出，更新時間為每個月最後一個星期天。我們選擇在星期天的晚上播出，希望邀請你在一週的開始以前，聽一些有趣、但不那麼嚴肅的報導。

看完整特別報導