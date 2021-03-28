《星期天晚上》S1EP6｜「我好像被性騷擾......了嗎？」不同性別的性騷擾，說出來有多難？

性騷擾，只有女生會遇到嗎？還是因為社會不允許其他人說出來？本集的節目，我們為你帶來不同性別的受害者，他/她們遭遇到的性騷擾故事。

前陣子，演藝圈和政壇都發生了性騷擾事件。藝人雞排妹和立委范雲，指控在工作的時候，被公開以言語和肢體性騷擾，讓性騷擾這三個字，再度成為網路的熱門關鍵字。

性騷擾離我們很遠嗎？

我和身邊一些男性朋友聊到性騷擾。男生好像特別排斥這個話題，常常是一副「拜託別又來了」的表情，有人還和我說，「我這輩子都沒有被性騷擾過耶，好可惜，真希望有誰可以來騷擾我。」性騷擾，真的是一個假議題嗎？是不是只有女生，會有共鳴？

這一集，我們採訪了幾位遭遇到性騷擾的人物故事，有她，然後，其實也有他......

（由於採訪內容涉個人隱私，大多受訪者以匿名、變聲處理）

｜訪談內容摘錄｜

00:55 開場：我的同事在公園被陌生人求婚了

03:55 我的朋友成為「加害者」，性騷擾怎麼定義？

07:11 40歲和70歲的他，那年曾遭遇到的性騷擾事件

12:00 男性為什麼連認知到「被性騷擾了」都很困難？

14:22 只聽被害者的話？律師告訴我們，法律怎麼判斷性騷擾？

17:14 剛畢業的她，出社會後遇到人生第一次的性騷擾

19:45 男性、女性、多元性別受害者，說出被性騷擾有哪些困難？

30:39 對騷擾習慣沈默的文化，職場上遇到性騷擾怎麼辦？

32:56 如果重來一次，被害者會怎麼面對職場性騷擾？

延伸閱讀：

核稿編輯：

** 親愛的聽眾，謝謝你收聽這集的節目，我們想邀請你花一點時間，讓我們聽聽你的想法：

節目問卷傳送門： https://forms.gle/LHHNrepREthn9FHP9

問卷填不夠，也歡迎寫信給我們：to.beforemonday@thenewslens.com

我們有自己的Instagram帳號了！追蹤 @beforemondaypodcast，跟我們有更多的互動吧！

核稿編輯：楊士範