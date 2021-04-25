在自己國家卻被當成外國人：台灣也有像美國那樣的「亞裔歧視」嗎？

在台灣出生長大的新二代，原來也和在美國的ABC、ABT一樣，有著同樣不被當成「自己人」的困擾。位於亞洲的台灣，也有像美國一樣的「亞裔歧視」嗎？

今（2021）年年初，美國接連發生了幾起重大的攻擊事件，攻擊的對象都是亞洲人，根據民間組織Stop AAPI Hate調查，疫情發生後，全美一共發生近3800起亞裔美國人遭遇歧視的案件。

這些針對性的仇恨犯罪，使得不少在美國出生長大的亞裔美國人，開始特別在意自己的亞洲面孔，擔心出門在外會被攻擊，一些人也買了防身的胡椒噴霧，甚至用帽子、圍巾等衣物掩蓋自己的身份。不少亞裔美國人也回想起，過去發生在他們身上的歧視待遇。

美國一共有將近1900萬名亞裔美國人，佔美國總人口將近6%，是所有種族中人口成長最快的。

而位於亞洲的台灣，在今年2月，台灣主要來自中國、東南亞國家的新住民已經突破56萬人，佔台灣人口2.3%，幾乎和原住民族人數差不多，成為台灣第五大族群。而台灣政府也在2016年，正式底定使用「新住民」來稱呼這群外籍配偶，帶有歡迎這群來自外國朋友的意涵。

不過，在台灣出生長大的新二代，竟然也和在美國的ABC、ABT一樣，有著同樣的困擾......

在台灣，我們也有「亞裔仇恨」嗎？這一集，我們來聽聽在美國，在台灣，這些一直不被當成「自己人」的故事：

｜訪談內容摘錄｜

00:55 連線在美國的朋友，告訴我們紐約現在的狀況

5:27 美國「亞裔仇恨」這個現象，是怎麼開始的？導火線可能有哪些？

11:50 「我希望我是一個白人」：當學校教的是白人的歷史、電視上播的是白人家庭的故事，亞裔美國人Sunny長大過程曾覺得自己「不正常」

14:42 出生長大都在台灣，馬來西亞第二代Jennifer不想被當成「新二代」

17:46 位於亞洲的台灣，也有亞裔歧視嗎？

19:35 印尼看護Etty在車站，曾被人以「妳身上有病毒不准進來！」為由趕出去

23:05 從小就被人貼上「雜種」「媽媽來討飯的」的關鍵字：台泰混血新二代羿霆的故事

27:58 美國ABC和台灣新二代，成長過程原來這麼相似

35:17 亞裔美國人要打破沉默，談論歧視有多難？

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核稿編輯：楊士範

本集節目出現的新聞素材，由公視新聞與美聯社提供。

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