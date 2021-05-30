《星期天晚上》S1EP8｜4.8顆星還是踩到雷！Google地圖能相信嗎？

常聽人說，5星吹捧，或者1星負評，你知道為什麼評分機制是5星嗎？這集我們訪問了大數據分析的學者，告訴我們5星機制是怎麼設計出來的；也請了一位在Google地圖上的評分魔人，聽他怎麼分辨上面的評論是真、是假。

突如其來的疫情，5月的台灣路上一陣冷冷清清。以前常去的餐廳、咖啡廳，配合防疫的政策，現在都不能內用了，只可以外帶外送。

不過，你在下訂單以前，會先上網看網路評分嗎？

Google評分是附在Google地圖裡的一個評分功能，只要能在地圖上定位到的，無論是店家，景點，甚至是停車場，都可以用總分5顆星來評分。你也可以上傳照片，寫評論，來幫助還沒有到過這些地方的人，先睹為快。

常聽人說，5星吹捧，或者1星負評，不知知道你是不是跟我一樣好奇，Google評分的5星機制，是怎麼設計出來的？為什麼是5星呢？

這集，我們訪問了大數據分析的學者，告訴我們5星機制是怎麼設計出來的。為什麼是5星呢？我們也請了一位在地嚮導10級的評分魔人，讓他來告訴我們，怎麼分辨上面的評論是真，是假。

但最後的最後，我們找到了一位不在Google地圖上面的店家，在人人都想在網路上求曝光、不惜「用小菜換星星」的現代，為什麼有的店家，要躲起來不讓我們搜到？

｜訪談內容摘錄｜

00:56 編輯們崩潰：Google地圖上4.8顆星的酒吧，竟然是雷店？

05:30 5星機制怎麼設計出來的？

07:05 在Google地圖上留下2000多則評論的男子 - 評分魔人Jimmy

14:07 你隨手在網路留下的評論，會對店家造成什麼影響？百年老店兩喜號老闆現身說法

21:20 從心理學來看，我們對Google評分的依賴

26:05 隱藏在Google地圖外的店家 - 老闆在想什麼？

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核稿編輯：楊士範