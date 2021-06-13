《星期天晚上》特輯｜在家工作卻遇到小孩「停課到暑假」，這次我們來聽爸爸怎麼說

我們想讓你知道的是
因為疫情學校停課到暑假，除了媽媽們集體崩潰，因為工作常不在家的爸爸們，怎麼面對這個新日常？
「還要10分鐘就要開會了，簡報還沒做完，但小朋友爬上來要陪玩」「在家視訊開會到一半，小孩突然衝進房間」「停課到暑假，已經不知道還能玩什麼了......」
今年5月，台灣疫情無預警爆發，全國快速升級到三級警戒，疫情讓許多上班族變成在家工作，各級學校也宣布停課、學生們一律遠距上課，身邊一些已經在當爸爸媽媽的朋友，每天都在臉書上更新他們的崩潰新日常。
英國艾塞克斯大學（University of Essex）在今年5月時發佈了一份很有趣的研究報告，追蹤調查過去一年，家裡有小孩遠距上課的英國家庭，結果發現學校停課後，嚴重損害媽媽們的精神健康。媽媽因為要照顧小孩，要盯作業，有些還要在家工作，沒有時間和朋友聯繫，常常感到孤獨。但意外的是，爸爸們的健康幾乎「不受影響」。
但真的是這樣嗎？
本集特輯就讓我們來聽聽看，之前因為工作常不在家的爸爸們，過去「遠距上班、近距帶小孩」的一個月是怎麼度過的：
｜訪談內容摘錄｜
02:50（故事1）當爸爸媽媽一起work from home，小孩誰來顧？怎麼顧？
10:00（故事2）因為疫情，爸爸變成全職家庭主夫
17:15（故事3）在家工作怎麼排出時間陪小孩？試試看Google Calendar吧！
延伸閱讀：
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核稿編輯：楊士範
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