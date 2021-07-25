《星期天晚上》S1EP10｜不知道什麼時候才能解封，三級警戒下應該開店、辦婚禮嗎？

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當籌備多年的人生大事遇到三級警戒，還能如期完成嗎？這一集的星期天晚上，我們來聽聽疫情下結婚、開店要付出什麼樣的代價。
幾天前我在臉書上看到，台北一間蠻有名的炸雞快閃店「週末炸雞俱樂部」，要在東區開店了。
常在Instagram上看美食的朋友，應該對「週末炸雞俱樂部」不陌生，這家店只開週末，平日想吃還吃不到，能吃到他們家的炸雞，你就是台北最潮的人。現在不只開週末，老闆Jeek說，他要在台北夜生活的中心蓋一間炸雞旗艦店。
只是在開店前夕，台灣零確診在今年5月破功，遇到了比第一波還要嚴重的疫情，餐廳全面禁止內用。炸雞店的老闆，還可以開店嗎？
這一集的《星期天晚上》，我們來聽聽準備在今年開店、結婚的人物故事。當籌備多年的人生計畫遇到疫情，他們會選擇如期完成人生大事嗎？
｜訪談內容摘錄｜
（開場）開店卻遇上疫情！炸雞店老闆還要不要開？
04:31 去年開店被疫情耽誤，今年開店又遇到三級警戒
10:55 重點不是燒不燒錢！疫情下開店遇到的挑戰有......
17:46 婚禮遇到疫情來亂，準新娘怎麼辦？
20:32 線上婚禮不像你想得那麼孤單
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核稿編輯：楊士範
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