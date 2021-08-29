《星期天晚上》S1EP11｜台灣也有「疫苗猶豫者」！他們有不打疫苗的自由嗎？

我們想讓你知道的是
當接種COVID-19 疫苗成為全民運動，我們還有不打疫苗的自由嗎？遇到不打疫苗的人，你能尊重包容到什麼程度？《關鍵評論網》為你帶來3個在台灣的「疫苗猶豫者」，他們最近經歷的事。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發至今已經快2年了，隨著疫苗的上市，全世界都在進行大規模的疫苗接種。你打疫苗了嗎？副作用怎麼樣？大概是這幾個月來，最常見的問候語。
不過這句話，聽在不想打疫苗的人耳裡，會是什麼樣的感覺？
從人類發明第一支對抗天花的牛痘疫苗以來，人們對疫苗的懷疑就沒有少過。科學家分析人們拒絕疫苗的心理因素，最為人熟知的是「5個C」理論：包括人們對疫苗的功效和安全性是否有信心（Confidence）？人們是不是對自己的現狀感到滿意、以至不想去接種疫苗（Complacency）？疫苗是否隨處可得（Convenience）？人們是否願意接種疫苗以保護其他人（Collective responsibility）？另外科學家也發現，人們會透過大量搜集資料來計算（Calculation）接種疫苗的利弊得失。
這一集的《星期天晚上》，我們找到了3位在台灣的疫苗猶豫者，來談談他們對於疫苗的想法。當打疫苗成為全民運動，有些工作甚至要求員工必須接種疫苗（不然就要定期做快篩），他們還有不打疫苗的自由嗎？
｜訪談內容摘錄｜
02:26 什麼是疫苗猶豫者？
03:20 唯一選擇是高端！這是科學，還是政治判斷？
07:02 疫苗猶豫者擔心什麼？
10:17 純素者能打疫苗嗎？
15:20 不打疫苗，就是利己主義者嗎？
18:25 義大利的疫苗猶豫者
21:49 台灣的疫苗猶豫者，最後怎麼決定去打疫苗？
28:37 我們有不打疫苗的自由嗎？
＊＊本集的節目，我們讓對打疫苗有不同想法的朋友，說出他們的疑慮，但因為議題敏感，有部分的受訪者要求匿名和變聲處理。＊＊
附註：本節目訪談錄製的時間為8月中，當時還沒有任何COVID-19疫苗通過FDA批准。美國食品暨藥物管理局（FDA）在8月24日正式批准輝瑞BNT生產的COVID-19疫苗供16歲以上人口接種，對各機構施打政策、民眾施打意願有後續影響。
延伸閱讀：
- 「疫苗猶豫」沒關係，就連我是在醫院上班的護理師，也曾經猶豫過
- 以違憲審查方式檢視： 政府強制人民施打疫苗在法律上是否可行？
- 5G會散布病毒、疫苗是藥廠陰謀——英國那群要自由不要命的「anti-vaxxer」
- 疫情催生「陰謀論」——逐漸從網路世界轉為對真實世界的危害
核稿編輯：楊士範
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。