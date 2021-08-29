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《星期天晚上》S1EP11｜台灣也有「疫苗猶豫者」！他們有不打疫苗的自由嗎？

2021/08/29 ,

新聞

Abby Huang

Abby Huang

現任 關鍵評論網新聞組採訪編輯

我們想讓你知道的是

當接種COVID-19 疫苗成為全民運動，我們還有不打疫苗的自由嗎？遇到不打疫苗的人，你能尊重包容到什麼程度？《關鍵評論網》為你帶來3個在台灣的「疫苗猶豫者」，他們最近經歷的事。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發至今已經快2年了，隨著疫苗的上市，全世界都在進行大規模的疫苗接種。你打疫苗了嗎？副作用怎麼樣？大概是這幾個月來，最常見的問候語。

不過這句話，聽在不想打疫苗的人耳裡，會是什麼樣的感覺？

從人類發明第一支對抗天花的牛痘疫苗以來，人們對疫苗的懷疑就沒有少過。科學家分析人們拒絕疫苗的心理因素，最為人熟知的是「5個C」理論：包括人們對疫苗的功效和安全性是否有信心（Confidence）？人們是不是對自己的現狀感到滿意、以至不想去接種疫苗（Complacency）？疫苗是否隨處可得（Convenience）？人們是否願意接種疫苗以保護其他人（Collective responsibility）？另外科學家也發現，人們會透過大量搜集資料來計算（Calculation）接種疫苗的利弊得失。

這一集的《星期天晚上》，我們找到了3位在台灣的疫苗猶豫者，來談談他們對於疫苗的想法。當打疫苗成為全民運動，有些工作甚至要求員工必須接種疫苗（不然就要定期做快篩），他們還有不打疫苗的自由嗎？

｜訪談內容摘錄｜

02:26 什麼是疫苗猶豫者？
03:20 唯一選擇是高端！這是科學，還是政治判斷？
07:02 疫苗猶豫者擔心什麼？
10:17 純素者能打疫苗嗎？
15:20 不打疫苗，就是利己主義者嗎？
18:25 義大利的疫苗猶豫者
21:49 台灣的疫苗猶豫者，最後怎麼決定去打疫苗？
28:37 我們有不打疫苗的自由嗎？

＊＊本集的節目，我們讓對打疫苗有不同想法的朋友，說出他們的疑慮，但因為議題敏感，有部分的受訪者要求匿名和變聲處理。＊＊

附註：本節目訪談錄製的時間為8月中，當時還沒有任何COVID-19疫苗通過FDA批准。美國食品暨藥物管理局（FDA）在8月24日正式批准輝瑞BNT生產的COVID-19疫苗供16歲以上人口接種，對各機構施打政策、民眾施打意願有後續影響。

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核稿編輯：楊士範

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