《星期天晚上》S1EP12｜在Instagram的修圖濾鏡中長大，新世代怎麼看整形？

去整形變更好，已經不是一個問題，問題是，整多少才夠？如果大家都想透過整形變成主流定義的美，會不會變得都長得一樣？這一集，我們來聊聊社群媒體下長大的新世代，怎麼看整形。

美國整型外科學會在2020年發布了一份調查報告，指出在2018年，有超過半數的顧客為了讓自己自拍時更好看，前來做整形手術。不過到了2019年，抱著這樣想法來整形的人，暴增到超過7成。

社群媒體如Facebook、Instagram發明後，透過濾鏡和修圖軟體放大的眼睛、修尖的臉型、還有零毛孔的皮膚，成為了一種新常態。人們—特別是活在網路世代的青少年—開始想擁有無時無刻都在濾鏡中的容貌。

在俄羅斯，有女性為了讓嘴唇看起來立體有型，注射了過多的填充物到嘴唇，形成了波浪形的「章魚嘴唇」。在美國，也有女性拿著告訴整形醫生，想要整出自己用修圖軟體FaceTube調整過的鼻子，儘管這樣的鼻子在現實生活中，可能會讓她無法正常呼吸......。

這一集的《星期天晚上》，我們來聊聊對於和網路一起長大的千禧世代、Z世代來說，他們對整形的看法是什麼。他們想要整成什麼樣子？整多少才夠？

｜訪談內容摘錄｜

0:00 開學前的整形風潮

2:09 整形、醫美、微整形，分別指的是什麼？

4:48 整形不再是禁忌！現在流行「開箱手術前後對比」

7:58 男生整形不稀奇，連腹肌都可以整出來

12:05 為什麼現在越來越多「網紅臉」？

14:42「什麼都想整」「越整越停不下來」時怎麼辦？

23:59 去整形的人，真正想要改變的是什麼？

29:14 整完形，人生就完美了嗎？

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核稿編輯：楊士範