《星期天晚上》S2EP1｜沒有儀式的生活過不下去！為什麼一定要有「儀式感」？

每個人都會有些不合邏輯的「儀式感」，無論是點香氛蠟燭、做瑜伽，或者一些只有你才知道的秘密儀式。這集的《星期天晚上》，我們來聊聊「儀式感」。

2021年剩下最後一週，你計畫好要去哪裡跨年了嗎？你是不是到了年末，如果沒有去做點什麼跨年、沒有寫下新年新希望，就沒有過了一年的感覺？

這樣的你，有可能是被「儀式感」制約了。

大概從2018年開始，「儀式感」這個詞在網路上竄紅，打著「把將就的日子過成講究的生活」這樣slogan的暢銷書，從中國紅到台灣；另外2019年，Netflix的實境節目〈怦然心動的整理魔法〉在台灣大受歡迎，大家都在學「怦然心動」的儀式來斷捨離。

不過，什麼才是儀式感？一定要點香氛蠟燭、做瑜伽，才是儀式感？（原來睡前習慣刷牙，也可以算？）一定要有儀式感、才能做下一件事的人，又有哪些共通的人格特質？

古老社會的儀式，又是如何演變成今日的儀式感的呢？

我是Abby，你現在收聽的是星期天晚上，這個節目由《關鍵評論網》製作播出，每個月一個主題，我們讓不同的價值觀一起被聽見，這一集，我們來聊聊「儀式感」。

｜訪談內容摘錄｜

1:20 新年新希望，每年寫每年失望，為什麼還要寫？

2:59 心理學「里程碑效應」

5:12 人類學怎麼分析儀式的起源？

9:46 什麼樣的人，才需要儀式感？

11:20 重視儀式感的人，為什麼需要儀式感？

13:35 不重視儀式感的人，為什麼不需要儀式感？

17:30 古老社會需要儀式、現代人需要儀式感，有什麼差別？

21:02 儀式感都是商人炒作出來的嗎？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範