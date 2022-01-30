《星期天晚上》S2EP2｜過年時最怕長輩問「你什麼時候要去凍卵？」凍卵後人生就自由了嗎？

我們想讓你知道的是
凍卵手術是不是讓女性得花更多時間，面對生育這個選項？如果凍卵手術這麼成功，為什麼只有一成的人，實際上會去解凍卵子？人們想透過凍卵，解決什麼問題，又有哪些解決不了的呢？
馬上就要過年了，每年過年，和親戚成天綁在一起，總會遇到一兩個沒那麼熟的，問我什麼時候結婚？年紀不小了，什麼時候要生小孩？本來以為到了一定年紀，長輩應該會知難而退，但最近我開始聽到一些長輩會改問，「你什麼時候要去凍卵？」
這幾年，有越來越多女明星、或者網紅Youtuber，大方分享自己去凍卵的過程。許多人說，就算沒有打算生小孩的女性也該先去凍卵，先把卵子凍起來，是給未來的自己買一個生育保險，免得以後想生生不出來會後悔。
凍卵最早是給罹患癌症的女性，在進行化療以前，先預存生育力。不過現在，晚婚、晚生成為趨勢，凍卵已經成為了一種新流行。越來越多健康的女性，選擇在30歲的黃金歲月去凍卵。凍卵能幫助女性爭取到和男性一樣，黃金歲月可以留在職場上打拼的機會，許多國外的企業，像是亞馬遜、Apple、Google，就會鼓勵、甚至補助女員工接受凍卵手術。
但我不禁思考，凍卵是不是讓女性得花更多時間，面對生育這個選項？如果凍卵手術這麼成功，為什麼只有一成的人，實際上會去解凍卵子？人們想透過凍卵，解決什麼問題，又有哪些解決不了的呢？
我是Abby，你現在收聽的是星期天晚上，這個節目由關鍵評論網製作播出，每個月一個主題，我們讓不同的價值觀一起被聽見，這一集，我們來聊聊「凍卵」。
｜訪談內容摘錄｜
2:02 不只被催婚、催生，現代女性也會被「催凍卵」
3:40 想生小孩為什麼不直接生，還要去凍卵？
6:48 男性怎麼看凍卵？
8:45 什麼樣的人適合凍卵？手術有哪些副作用？
12:04 凍卵的幾個迷思
14:24 為什麼她們凍了卵，卻還沒打算去解凍使用？
19:23 凍卵反應什麼社會現象？
19:56 有了凍卵技術，等於朝向性別平權更近一步了嗎？
延伸閱讀
- 《星期天晚上》S1EP4｜今年過年我想來點不同的：除夕可以在娘家過嗎？
- 臉書、蘋果補助凍卵費 鼓勵女性員工打拼事業
- 生物時鐘恐慌描繪一個畫面：每個女性的卵巢裡都安裝了一顆定時炸彈
- 烏烏醫師《無框身體》：凍卵——科技始終來自於人性，醫療終將解放女性
- 低生育率真的是問題嗎？人口學新概念、生殖科技與少子女化的東亞
核稿編輯：楊士範
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。