《星期天晚上》S2EP2｜過年時最怕長輩問「你什麼時候要去凍卵？」凍卵後人生就自由了嗎？

凍卵手術是不是讓女性得花更多時間，面對生育這個選項？如果凍卵手術這麼成功，為什麼只有一成的人，實際上會去解凍卵子？人們想透過凍卵，解決什麼問題，又有哪些解決不了的呢？

馬上就要過年了，每年過年，和親戚成天綁在一起，總會遇到一兩個沒那麼熟的，問我什麼時候結婚？年紀不小了，什麼時候要生小孩？本來以為到了一定年紀，長輩應該會知難而退，但最近我開始聽到一些長輩會改問，「你什麼時候要去凍卵？」

這幾年，有越來越多女明星、或者網紅Youtuber，大方分享自己去凍卵的過程。許多人說，就算沒有打算生小孩的女性也該先去凍卵，先把卵子凍起來，是給未來的自己買一個生育保險，免得以後想生生不出來會後悔。

凍卵最早是給罹患癌症的女性，在進行化療以前，先預存生育力。不過現在，晚婚、晚生成為趨勢，凍卵已經成為了一種新流行。越來越多健康的女性，選擇在30歲的黃金歲月去凍卵。凍卵能幫助女性爭取到和男性一樣，黃金歲月可以留在職場上打拼的機會，許多國外的企業，像是亞馬遜、Apple、Google，就會鼓勵、甚至補助女員工接受凍卵手術。

但我不禁思考，凍卵是不是讓女性得花更多時間，面對生育這個選項？如果凍卵手術這麼成功，為什麼只有一成的人，實際上會去解凍卵子？人們想透過凍卵，解決什麼問題，又有哪些解決不了的呢？

我是Abby，你現在收聽的是星期天晚上，這個節目由關鍵評論網製作播出，每個月一個主題，我們讓不同的價值觀一起被聽見，這一集，我們來聊聊「凍卵」。

｜訪談內容摘錄｜

2:02 不只被催婚、催生，現代女性也會被「催凍卵」

3:40 想生小孩為什麼不直接生，還要去凍卵？

6:48 男性怎麼看凍卵？

8:45 什麼樣的人適合凍卵？手術有哪些副作用？

12:04 凍卵的幾個迷思

14:24 為什麼她們凍了卵，卻還沒打算去解凍使用？

19:23 凍卵反應什麼社會現象？

19:56 有了凍卵技術，等於朝向性別平權更近一步了嗎？

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核稿編輯：楊士範