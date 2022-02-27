《星期天晚上》S2EP3｜通膨時代來臨：不買房，以後有「家」嗎？

這一集的《星期天晚上》，我們來聊聊這輩人遇到的典型難題：戶頭裡面有限的存款，是要先完成夢想，還是先背房貸？

不知道你是不是也有這種感覺，年過三十，朋友們的聚會總是會聊到買房。有人說，今年物價又通膨了，要買房最好要趕快買；有人說，大新竹最近合併升格議題正熱，如果成為七都房價一定更可觀，晚一年買房，等於「賠掉一台進口車」；更有人說，與其每個月付房租給房東、幫房東還房貸，還不如自己買房，至少以後房子還是自己的。

不過，房價這幾年已經飆漲到我們都快認不出來的程度了。

根據內政部最近公佈的統計數字，在台灣買房子，房貸大概要花掉每個月的4成薪水，9年不吃不喝才買得起，台北更可怕，要16年才買得起。在高房價的時候，誰想買房呢？

我想影響自己要不要買房的關鍵，還是對於未來的居住焦慮。如果遇到房東不租房子給我怎麼辦？是不是有自己的房子，比較有家的感覺？如果不買房，台灣未來居住的配套政策是什麼？除了買房租屋，我們有第三種可能嗎？

青年貧窮的世代，一定要買房嗎？不買以後是不是會遇到更多問題？這一集，我們來聊聊「買房」這個永不退流行的議題。

｜訪談內容摘錄｜

01:14 空間小、環境差，為何願意三分之二人生都租房？

07:53 買房不只解決老年租屋問題，也是人生價值肯定

10:33 梭哈存款、犧牲生活買房，真的值得嗎？

17:26 繳房貸和付租金，哪個比較划算？

23:35 貧窮讓人不敢買房，未來還有其他居住選擇嗎？

28:51 沒有房子，會不會就沒有家？

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核稿編輯：楊士範