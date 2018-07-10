那些年，我們一起追的YouTuber

「YouTube.」

一個在2005年以前，從來沒有人聽過的字。

如今，它卻成了新一代年輕人愛不釋手、新手爸媽膽戰心驚，國內外各大媒體新聞台不能沒有的平台。

人力銀行1111在今年調查上班族「夢幻工作」中，排名第三的就是藉由IG、FB和YouTube成為「網紅」，在網路世代中無論是創作型的影音，或是導購型的內容，都能以網路流量創造高收益。

根據《富比世》的統計，2017年全球YouTube上收入最高的十位「網紅」，年收入都超過了1,000萬美元。重點是，排行榜前10的都是30歲以下的90後，其中收入最高的YouTuber丹・米德爾頓（Daniel Middleton），年僅26歲；年齡最小的萊恩（Ryan）只有6歲，以開箱玩具吸引全世界的小孩及家長觀看，一年賺進了1100萬美元。

在兒福聯盟今年的《兒少直播現象與影響調查報告》更能發現，孩子使用的影音平台，除了IG、FB等網路社群佔了58.2%，使用率高達57.5%的YouTube也高居第三名。而且，調查顯示，這些「YouTuber」也成了孩子們心目中的「明星產業」，超過三分之二（67%）的12到17歲國中、高中生未來想以YouTuber、網紅為職業。

就連政大新聞系教授蘇蘅也撰文指出，有不少高中生申請大學面談時，直言因為想當YouTuber，所以才選了傳播科系。

成了當代顯學的「YouTube」到底是如何發跡的？

2005年2月15日，一個讓使用者上傳、觀看及分享及評論影片的網站在美國問世，當時平台的口號是「Broadcast Yourself」（表現你自己），而現在大家耳熟能詳的YouTube標誌，則是來自早期的電視顯示器（如上圖，直到2011年YT的logo都是長這樣）。

2005年4月23日，第一支YouTube影片被上傳，影片標題為「Me at the zoo（我在動物園）」，只有短短的18秒，影片內容則是YouTube創辦人之一的賈德・卡林姆（Jawed Karim）正在聖地牙哥動物園：

緊接著，2006年10月9日，Google宣布以16.5億美元的股票收購了YouTube網站。

2006年的《時代》雜誌更把年度風雲人物選為「You（你）」，原因是數以百萬計的人在維基百科、YouTube、MySpace、Facebook、亞馬遜網路書店、GNU/Linux作業系統和其他web 2.0網站上匿名貢獻了大量用戶生成內容。

（下圖即為2006年12月25日出版的《時代》封面，其中灰色區域是一個反射鏡的表面，畫面其餘部份皆為反射鏡，可以反射出讀者的外貌，即「你」。而影片播放器顯示影片的長度為「20:06」分，也就是2006年。）

2007年10月17日及18日，YouTube分別開放了台灣及香港兩處的中文網站。

台灣早期的「YouTuber」怎麼在網路上「走紅」的呢？

限於篇幅，在此只舉三個大家應該都還有印象的案例：

第一位，就是李聖傑。

李聖傑的歌唱才能早在學生時代就展露出來，他參加各項歌唱比賽。1997年時在早期的《超級新人王》節目，以一首《I Swear》贏得周冠軍，當時還獲得主持人吳宗憲與評審鮑比達的青睞，兩人不約而同都想簽下他。

但你還記得，2002年左右，有一個flash在網路上很紅：

當時，這首歌的詢問度在網路上從沒間斷過。

原唱正是李聖傑，不過那時候他還不紅，甚至還有人謠傳是鄭中基，或是王力宏唱的。其實是因為，當時李聖傑把曲子和聲音的版權賣給了動畫公司，多年後才買了回來，收錄在他自己2006年發表的新專輯《關於妳的歌》裡面。

第二個，則是盧廣仲。

現在的盧廣仲很少人不認得他了，2007年出道的他，以一首《早安 晨之美》一炮而紅，後來又出了不少膾炙人口的專輯，像是《100種生活》等等。近期最令人印象深刻的，除了在電影《花甲男孩轉大人》中和蔡振南一鏡到底的演出，他也憑著〈魚仔〉拿下第29屆金曲獎年度歌曲、最佳作曲人。

不過，你是否還記得，因為媽媽熱愛收藏西洋歌曲以及爵士樂黑膠唱片，在台南長大的盧廣仲從小就能憑記憶唱出惠妮休斯頓、麥可波頓等數十首英文老歌，因此練就了屬於自己獨特的「廣式」自由唱腔。後來盧廣仲北上就讀淡江大學，因為一場車禍後接觸吉他的他產生了創作的需求，在一次live house的演出中盧廣仲演唱了俄國男高音Vitas的作品，卻在當時hit fm網站上創造了超過20萬次的點閱數，掀起全台一陣Vitas模仿風潮：

第三位，就是鄧福如了。

暱稱「阿福」的鄧福如，因為2011年推出的專輯《原來如此!!》而入圍了第23屆金曲獎最佳新人獎。

不過在那之前，還等待出唱片的期間，鄧福如就曾利用YouTube上傳她翻唱美國歌手B.o.B與火星人布魯諾（Bruno Mars）作品《Nothin' on You》而在網路上爆紅：

（2010年9月15日上傳後一周內迅速獲得百萬點擊率，當時被傳媒稱為「美聲素人歌手」。現在已有超過一千一百萬人點閱。）

“Nothin' on You，就是我第一首放在YouTube上面的作品。那其實我真的覺得自己非常的幸運，誕生在有YouTube的時代。 ”— 鄧福如

除了這首《Nothin' on You》，鄧福如在自己的YouTube也上傳過多首翻唱及樣本歌曲作品。2010年10月6日，她第一次在網路上放自己唱中文歌，當時翻唱的是周杰倫的《青花瓷》。（上傳後兩週影片點擊率達20萬次。現在已累積近8百萬人點閱）

有趣的是，2017年初，阿福還推出了「鄧阿福講廢話」的YouTube頻道，從一開始的拜年、到回覆網友問答，雖然至今只拍了三集（但其實滿好笑的）。

另外，阿福還有一個公開的秘密，她在2016年承認的男友陳孜昊，如今正是被時下年輕人稱為「業配之神」的YouTuber「HowHow」本人。

這些台灣早期的「YouTuber」們雖然早已「晉升」為主流藝人，不在YouTube上發片久已。

但是，新一代的台灣YouTuber，又是如何走出屬於自己的路呢？就讓我們繼續看下去⋯⋯

核稿編輯：楊之瑜