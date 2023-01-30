【百工職人漫】《築地魚河岸三代目》：以故事識讀傳遞正確觀念，一部好吃、好看又實用的漫畫

市場是常民生活的一環，在市場，你可以感受到無盡的熱情與喧鬧，有時也有衝突，更有許多故事、知識、人情義理交織其中。在2020年榮獲三獎項的金鐘獎作品《我在市場待了一整天》中，主持人李明璁透過自己的社會學背景，帶著觀眾走入這個熟悉而嘈雜的場域，頗受大眾歡迎。

這樣的寫實市場紀錄、對職人的第一線觀察乃至分享，是否也可以透過「漫畫」這個載體呈現呢？當然是的，而且可能還比社會學家更加深入、甚至能促進跨領域交流。這正是本文想在過年期間介紹的第一本職人漫畫──《築地魚河岸三代目》。

圖片來源：《築地魚河岸三代目》

《築地魚河岸三代目》從2000年連載到2013年，故事描述原本在銀行工作的赤木旬太郎，由於不願意持續進行上司指派的裁員工作，離職後到岳父經營的築地「魚辰」接下成為第三代接班人的任務，但由於自己過往對魚類海鮮、市場皆一竅不通，進而引發一連串的新挑戰。在行家雲集的築地市場，他必須掌握更多知識來證明自己不是個僅靠裙帶關係進入魚市，而是可以獨當一面的「小老闆」。

旬太郎憑藉自己的學習精神、優秀味覺及虛心求教、腳踏實地的待人方式，從中盤商跨足到場外鮮魚販售、超市推銷，在築地逐漸站穩腳步，參與市場組織的決策與規劃。在每冊單行本中，會介紹2～3種水產，每個水產大約占據2～3集的故事節奏進行。大多以旬太郎的市場故事做為主軸，但有時也有替人煩惱，透過料理解決事件、甚至討論日本漁業未來的劇情。

一部好吃、好看又好用的漫畫

故事中的魚辰以中盤批發起家，這給了讀者們一個極佳的立足點：在這裡可以認識築地市場全貌，往上一層可以認識產地，往下一層可以接觸買家。故事順應著築地在當年逐步成為觀光勝地，也逐漸有接觸一般民眾的趨向。可以說，從產地到餐桌，《築地魚河岸三代目》的內容全包了。

但先別因為這樣驚人的資訊量卻步，正如本作主角赤木旬太郎是完全新手出身，原作者鍋島雅治也透過他的視角，為我們這些只會吃魚不會看魚的讀者們消化了不少資訊，如何識魚、挑選好貨色到食魚，這部作品傳達了一個完整的知識。在過去因為資本、分工化，導致人們對於食物的知識往往一知半解，直到《築地魚河岸三代目》重新構築後，我們才能有通盤的了解。

例如，小老闆第一個處理到的「竹筴魚」，漫畫中先從築地市場的競標拍賣做為開端，竹筴魚到店後則以寫實的筆調描繪外型、種類、捕獲方式，最後更實際示範調理方式，讓人恍然大悟。

圖片來源：《築地魚河岸三代目》

圖片來源：《築地魚河岸三代目》