【百工職人漫】《重版出來！》：出版界的靈壓尚未消失，探究「為什麼這本漫畫會暢銷」的永恆謎題

1970年代起，日本漫畫的風起雲湧，逐步成為了日本文化的特有現象。更走向國際舞台，影響跨越歐、亞、美，逐步成為ACG產業的發展核心之一。例如近年來針對《鬼滅之刃》的熱銷，日本某雜誌的編輯長認為「這部作品至少延長了紙本漫畫10年壽命。」可見出版界的靈壓尚未消失。

而每當一部現象級漫畫橫空出世，橫掃各大排行榜、隨之動畫化、電影化時，一個來未解而不變的問題就會出現：「為什麼，這本漫畫會暢銷？」是作者的功力了得？各種媒體組合或是動畫化的帶動？請來名人背書？有一部漫畫持續地詢問這個出版界的永恆謎題，它就是松田奈緒子的《重版出來！》。

圖片來源：《重版出來！》電視劇 順帶一提，《重版出來！》電視劇由黑木華、小田切讓、森重豐等日劇大咖領銜主演，陣容十分豪華。

所謂的「重版出來」，在中文是「再版成功」的意思，出版過一次的書籍重新印刷一次，或者印刷多次的行為稱為「再版」。當再版作業完成，作為書籍販售即是「再版成功」。而這四個字正是能讓出版業界全體都感到幸福的詞句。

但要真的做到「重版出來」可真是不易，印得太多導致滯銷，不但會造成虧損，連帶還要付出庫存、甚至銷毀的成本，可謂得不償失；但若初版印得太少，不但成本提高、且導致能見度降低、不容易得到讀者回饋與評論關注，之後該作者的書籍只會更加難賣。

到底平衡點在哪？一本漫畫的出版要印多少份？又有那些因素會影響漫畫的銷量？人們往往將漫畫的熱銷歸因於作者的天份、暢談作者的分鏡、畫功、對白、劇情如何了得，卻忘記了一本書出版的背後不只是作者，更是助手、編輯、印刷、設計、校閱、業務、行銷、廣告商、各種媒體等皆參與其中；換言之，「賣書」背後，是一場大規模的團體戰。

《重版出來！》故事中描述前奧運候補黑澤心因傷不得不退出柔道界，轉向漫畫編輯發展。在加入興都館的漫畫《Vibes》編輯部後，結合過去在柔道中學習到的知識與哲理，加上她自己朝氣十足、不辭辛勞、勇於挑戰的性格，逐漸探索在出版業界中各種「眉角」。

不同於《爆漫王》由漫畫家的角度看漫畫製作，著重於作者靈感的發想；《重版出來！》從菜鳥編輯黑澤心的角度，更能讓讀者看到漫畫的產出不只是漫畫家，更是所有參與其中者的群像劇。

圖片來源：《重版出來！》 《重版出來！》第16刷「作出選擇的是你自己」，心從自己過去受傷的經歷，了解到漫畫家遭遇瓶頸、不斷被退件修改時，不能操之過急，反而要做好當下。

編輯是漫畫家作品的第一個讀者，更是讀者們的橋樑