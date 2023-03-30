【百工職人漫】《秘密內幕～女警的反擊～》：想當優秀女警，必須成為情色用語大師？

警察，一個穿著制服、配有槍枝，彰顯公權力象徵的工作。許多人總是帶有欽羨之感，但若仔細一看，又發覺警察其實也是人、甚至跟我們一樣都是公民，只是在工作上大不相同：日常大小事出問題，大家第一個想到都是警察，其工作繁雜、權責劃分不清、辦案時又日夜不分，內容往往關乎人命，可說是最不像公務員的公務員。

圖片來源：動畫版《秘密內幕～女警的反擊～》第1話 動畫版《秘密內幕～女警的反擊～》第1話。

儘管關於警察工作的作品並不少，例如藤島康介的《逮捕令》、結城正美的《機動警察》、秋本治的長青漫畫《烏龍派出所》，但以上作品往往對於警察的日常著墨不多，植基於第一線的警職基層實務工作經驗更是描寫甚少。若真要了解，從《秘密內幕～女警的反擊～》是個不錯的方向。

所謂的「秘密內幕」是指？

《秘密內幕～女警的反擊～》的原日文作品名稱是「ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜」，本身名稱即是一種雙關：所謂的ハコ（箱子），是派出所的俗稱，「ヅメ」即「詰め」，意即「塞滿某物件」，故「ハコヅメ」有「塞滿箱子」、「裝箱」之意，暗喻著警察業務中各種案件文書。另外，「詰め所」有值班室的意思，所以標題也有「巡警值班」的意思。

東立的中文版僅以意譯為「秘密內幕」的方式呈現，似乎少了一點原作愛埋伏筆的趣味。另一方面，作品標題中的「交番（koban）」，是警察常駐的執勤派出所，可說是日本治安最前線，並非只負責交通事務，大至犯罪案件、小至失物招領、遊客迷路、居民聯絡諮詢都是巡警的工作。

圖片來源：《秘密內幕～女警的反擊～》 漫畫第1話「從箱中逃亡」中，藤拿著箱子轉調至町山派出所，看似平凡無奇，直到84話才又再度提及箱子內容並涉及後續故事主線發展，可以說是非常少見的描述手法。

本作故事描述主角川合麻依是町山派出所的新進巡警，從小就沒有遠大夢想的她，只希望找一份收入穩定的工作，就這樣糊里糊塗成為警員。

川合麻依成為警員後才發覺日復一日的繁重工作如此可怕、自己運動不行、社會歷練更少，正當她感到厭煩準備辭職之際，與原本刑事課轉調至派出所的王牌女警——藤聖子相遇，被她敏銳的觀察力吸引，在她的指導下逐漸變得積極對待警察的工作，天兵的個性鬧出不少笑話，卻也因此不斷捲入各種案件之中。

圖片來源：動畫版《秘密內幕～女警的反擊～》第二話 動畫版《秘密內幕～女警的反擊～》第二話，由於女警往往負責性方面案件的偵訊，必須對於情色用語瞭若指掌。

然而，若以為《女警的反擊》就是個熱血、搞笑、每集劇情相互獨立的單元喜劇就大錯特錯了，它確實描繪了警察工作令人哭笑不得、卻又無可奈何的各種黑色幽默，但總又給人一種未完待續之感。對於看過本作品的漫畫讀者來說，本作每一話往往斷在一個奇妙之處，要不略帶戲謔地做個小結，要不就讓人摸不著事件是否真已解決。