【百工職人漫】《舞伎家的料理人》：舞伎外表光鮮背後艱辛，連便利商店和麥當勞都不能進去

花街的團結

許多工作因為其性質，往往衍生出不同的飲食文化。例如：義大利人對咖啡的熱愛，工作奔走之餘仍不忘來一杯。便有了街角的站立式咖啡吧（stand-up coffee bars），喝完再上。台灣卡車司機長期在於炎熱的柏油路奔波，對於檳榔、結冰水便情有獨鍾。每個食物的誕生，都伴隨著工作者們的身姿。

而有部漫畫透過料理人的角度，帶著讀者們穿梭在京都祇園，透過食物介紹日本獨特的舞伎文化，它就是小山愛子老師的《舞伎家的料理人》。

圖片來源：Netflix《舞伎家的料理人》劇照 Netflix《舞伎家的料理人》劇照。今年1月名導是枝裕和改編本作成為網路劇在Netflix上映，其擅長營造的「日常感」與原作調性十分相符，一拍即合。

故事描述來自青森的野月季代跟戶來堇，二人因仰慕藝伎的風采，初中畢業後來到京都拜師學藝成為，朝著成為一流藝伎的夢想發展。堇天資聰穎加入刻苦練習，很快地得到出道機會；季代卻始終不得其門而入。

正當季代要被「開除」回鄉之時，舞伎家中的料理人忽然閃到腰無法工作、舞伎們吃膩外送便當後，屋形（按：舞伎的宿舍）的餐食成了一大問題。季代憑藉著過往與奶奶生活的記憶，做出了一道大受舞伎們歡迎的親子丼，從此成為了舞伎家的料理人。

整個故事就這樣既圍繞在「舞伎（堇）」與「料理人（季代）」工作之間，大約可分成三個部分：其一是從季代的角度窺視舞伎鮮為人知的日常，其二從堇的角度看到料理人為應對舞伎的各種需求，在微小之處的各種用心。其三是兩人皆正值青春年華，故時而描繪兩人之間的往日回憶，以及夾在兩人、故鄉青森及青梅竹馬──中渡健太之間的各種料理。

圖片來源：《舞伎家的料理人》第1話「京都的可愛廚房」 《舞伎家的料理人》第1話「京都的可愛廚房」

擠進成為藝、舞伎的窄門

由於藝、舞伎極為罕見、淘汰率高（現因疫情影響，現存在職者已不到200人），卻又是象徵日本文化，呈現各式傳統精緻表演的藝術工作者。過往大眾對藝伎的了解往往留在電影《藝伎回憶錄》或《花魁道中》，容易將藝伎與遊女搞混。請容筆者先繞個圈做一些藝舞伎現狀科普：

根據西尾久美子的論文，京都花街源自16世紀的八坂神社鄰近的茶水屋，起初提供香客們茶與茶點休憩，後來開始演變為提供酒水與料理，負責泡茶、汲水的女性也開始以歌舞吸引客人，其歌舞也亦發專業化、精緻化以吸引更高層級的客人，這便是舞伎（maiko）的起源。隨著日本昭和時期賣春防治法的推展，現今的舞伎已賣藝不賣身，套句前藝伎藤花的說法就是「纏了兩層的腰帶，想解也是解不開的。」