【百工職人漫】《錢進球場》：收起你的熱血與夢想，在棒球場上一切都和「錢」有關

近來的棒球議題風起雲湧：在中華職棒，中信兄弟「換助」話題方興未艾，新的「恰總」又要承繼過往二連霸的壓力；換個角度來到美國職棒，投手大谷跟打者翔平的一舉一動皆獲矚目、我國旅美好手張育成骨折後尚在療傷；日本職棒傳出埼玉西武獅隊重砲山川穗高涉嫌性侵案件，在球界引發軒然大波。這些新聞甚至比球賽勝負更加顯眼，也讓球賽更加撲朔迷離。

儘管球場內外變化萬千，不變的是：球場從來就不只是投打對決這麼簡單，更是一整個體系的複雜連動。球場上的勝負也不僅限於選手的體能技巧；他的身心狀態、周遭環境、球團的態度與管理方針甚至是流言蜚語，都可能是勝負的關鍵。究竟「棒球選手」是一個什麼樣的職業呢？上述這些複雜因素從何而來？又該如何處理？由森高夕次原作、足立金太郎作畫的《錢進球場》將給你一個簡短有力的回答：

「錢。」

圖片來源：《錢進球場》

一定會有人對此論調不以為然──棒球選手可是一個充滿熱血與夢想的工作阿，怎麼會如此低俗充滿銅臭？但要仔細分析，沒有錢可真萬萬不能。選手們能僅憑棒球的熱情參加比賽嗎？在職涯短暫，光輝燦爛的一面背後，是與傷痛的長期抗爭。退役後又該如何規劃自己往後的人生？

棒球員也好、或說幾乎所有的職業運動員，都有如孤注一擲的賭徒，當其他人正在學習職場人生必備技能時，棒球員把大把的青春用在精進球技與球賽勝負上，又在後浪的推擠、身體狀況下滑等因素下，於30-40歲間即引退；以人均壽命約81歲來看，人生還過不到一半，接著又該如何在漫長的人生道路上持續前進？錢成了一大課題。

現實中就有不少案例：「金臂人」黃平洋叱吒風雲一時，退休後也是得持續賣便當維生、現則經營景觀工程公司；日職的笠原將生因棒球簽賭被除籍，歷經餐廳經營不善、到新宿當牛郎，如今又成為Youtuber持續評論棒球賽事與八卦。又如王建民、彭政閔等人，因其在球場上的傑出表現，得以持續留在球團中擔任投手教練、總教練等職，留在棒球領域中栽培後進，但這些始終是少數。

圖片來源：《錢進球場》 《錢進球場》第二季148話，「職棒球員既是人生、也是生意」，高橋監督在此刻放下了自己的立場，以一個過來人鼓勵凡田繼續向「錢」看齊。

看完了勞方的角度，換到資方球團來說，錢的多寡決定了要付球員多少薪水、做了多少科學化訓練、情報蒐集、網羅球員、儀器檢測、管理體制修正……沒有這些就沒有進步，而花多少成本就要有相應的「成果」出來。正如現實中的「邪惡帝國」──紐約洋基隊就是一支豪門勁旅，有錢的球團因為能夠花錢補強陣容，通常都能擁有較好的成績。棒球，正是一個跟「錢」息息相關，卻很少有人願意提及「錢」的運動。

當代報導文學作家麥可．路易斯（Michael Lewis）以「錢球」（moneyball）稱呼棒球，將奧克蘭運動家隊善用統計、將錢花在刀口上補強隊伍以取得球賽佳績的真實事件寫成書籍出版，再三印證錢不是萬能，但沒錢萬萬不能的道理。

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