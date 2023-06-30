【百工職人漫】《BLUE GIANT藍色巨星》：被譽為「有聲音的漫畫」，傳達出凌駕於樂音之上的感動

「創造一些事物，再讓他們流逝，就是爵士樂的精髓以及它承諾給人們的東西。」 ——Robert Thomas Christgau，美國著名樂評人

世人傾向將一個著名樂手稱為「天才」，宛如其天生就擁有超乎常人的音感及創意。然而現實是，培育一個音樂人才是殘酷而昂貴的。當其他人仍在玩耍時，音樂人花費大量時間上課、練習；花費大量金錢只為一睹大師風采；學有所成後，更要爭取曝光機會、甚至要把其他樂手當作墊腳石，讓自己得以浮上舞台。

有部漫畫道盡了這些辛酸的同時，卻又給予了追夢者無比的勇氣，它就是石塚真一的《BLUE GIANT 藍色巨星》（為方便稱謂，以下皆將《BLUE GIANT 藍色巨星》簡寫為《BLUE GIANT》）。

《BLUE GIANT》的劇情十分簡單：主角宮本大在朋友的邀請下，偶然接觸爵士樂表演，之後便一頭栽入爵士樂的世界中，放棄升學從家鄉仙台，帶著哥哥辛勤打工買給他的中低音薩克斯風來到東京追尋「成為世界第一的爵士樂手」的夢想。之後更前往歐洲各國、美國西岸巡迴表演、打工過日，不斷探索自我與爵士樂的可能。

這個夢想看似中二，宛如「我要成為海賊王」、「我要成為火影」、「稱霸全國」之類的翻版。一不小心就可能落入龍傲天的俗濫翻版中。然而，石塚真一卻是個善於描寫追夢歷程的漫畫家，他經歷公司經營失敗、直到30歲才出道成為漫畫家，比別人晚起步不少，卻能在漫畫路上全力創作，或許正是如此慢熟的自己，反而更能創作出令人有共感的角色吧。

從首部短篇《The First Step》，從上班族女郎視角看工地工人的笨拙追求、到2003年描述登山家救難細節的《岳》，都可以看出石塚對漫畫獨到的見解：沒有帥氣的主角、沒有華麗的對白、沒有鋪張的大場面、甚至看起來都有點落漆。

但每到關鍵之處，這些角色卻又展現出異樣的專注，那一瞬間的璀璨光芒足以掩蓋的平日的平凡，甚至更進一步看到這些角色在平凡中的偉大內涵。《BLUE GIANT》更是集其大成，透過宮本大的歷程告訴讀者要追求頂尖的夢想，就要有不斷失去、超越熱愛的瘋狂執念。

不論是笨拙之人或是天才，都必須擁有那種純粹——熱愛爵士樂、願意為之付出一切的純粹。更要有一份「職業」的覺悟：音樂作為一種興趣固然很好，但要以之維生，就要付出加倍的熱情與毅力。「成為世界第一爵士樂手」這看似不切實際的夢想，要實現的過程卻得步步踏實，一邊考量日常維生、財務管理、與精進音樂技藝的平衡，以不急躁、不畏縮的態度、在自己的步調下行動。