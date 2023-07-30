【百工職人漫】《拉麵王》：出現大王具足蟲奇葩拉麵不意外？這部漫畫把整個業界都罵了一遍

我們想讓你知道的是
我們很難想像，有一部美食漫畫竟然敢公然檢討整體業界的問題，把大家都全罵了一遍：針對客人的拙劣味覺、盲目追風、乃至現今最流行的「給負評」、「PO網公審」，對現今拉麵店經營者毫無自我風格、隨波逐流進行一定程度的反思，針對雜誌電視媒體更是火力全開。
小小一碗拉麵象徵的是對國族的再思考，蘊含的正是文化的移植與再創，至今持續牽動「日本」在日本人及世人心中的輪廓。
──《拉麵：一麵入魂的國民料理發展史》
近期有許多奇葩口味的拉麵如雨後春筍般產出：鱷魚腳、大王具足蟲、青蛙、榴槤等，讓人嘆為觀止。但放在歷史脈絡下，這或許只是拉麵進化史中的滄海一粟罷了。
日本史研究者喬治．索特（George Solt）在其著作《拉麵：一麵入魂的國民料理發展史》中，討論拉麵與日本戰後史的密切關聯，經濟起飛的昭和時代、來自美國的小麥援助，各種因素下才導致現今方興未艾、席捲全球的拉麵風潮，成為經濟實惠的B級美食王者。拉麵既古老又新潮、既在地又國際，被破壞的同時也被不斷再造。
為何拉麵的味道如此多變？這不光是牽涉食材的應用，更是整體日本的變化：從過往的追求飽足感、能快速上桌快速完食；到今日追求精緻、多樣、強烈輪廓、新鮮口感，以在地食材或文化為元素進行變化的各派系拉麵皆應有盡有，拉麵的定義被無限地拉深、變廣。
拉麵的變化，也反映著人們的變化。這些變化為何？又該如何因應這些變化改變拉麵乃至店內的經營策略？如何在製作美味料理及決定經營策略之間取得平衡？這些問題與答案，你或許可以在久部綠郎原作，河合單作畫的《拉麵王》中略知一二。
不只是追求美味、更要追求管理
《拉麵王》的故事從東京上班族──藤本浩平說起。起初他對自己在公司的工作得過且過，利用下班時間獨自鑽研、經營攤販，想靠自己的品味與技術開一間屬於自己的拉麵店。後來逐漸涉入公司的餐廳開拓、拉麵商品開發，甚至幫助其他店家振興、與其他拉麵店及宿敵──拉麵清流房負責人芹澤達也對決、到日本其他地方進行拉麵乃至料理調查，從一個普通職員到專案負責人，他逐步成長為能獨當一面的拉麵人。
看似單純的劇情，卻打破了多數美食漫畫「不斷對決，只比美味」的單線邏輯。說到底，追求「美味」這件事背後亦有諸多考量；例如：料理對決本身是否被過度地強調，成為一種譁眾取寵的表演？透過對決，要達成什麼？
這在現代化的經營中至關重要：對決的目的可能是「發揮某種當季／當地素材的美味」、「創造新商品」、「在不增加廚房工作量的前提下，善用現有食材進行創新」、「降低成本或提升毛利」、「如何處理客人的各種需求」......並不是做得好吃、也不是全部都用高級食材或高級技法就好。
專題下則文章：
【百工職人漫】《BLUE GIANT藍色巨星》：被譽為「有聲音的漫畫」，傳達出凌駕於樂音之上的感動
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