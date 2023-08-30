【百工職人漫】《名叫海賊的男人》：如果你欣賞魯夫這種不像海賊的海賊，這部漫畫一定也適合你

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說起《航海王》，本身最常讓人吐槽的是：魯夫等人既不偷也不搶、敢於與強權作對、甚至透過製造動亂打倒守舊勢力，創立新秩序，行事上也一點也不像「賊」。如果你也欣賞這種不像海賊的海賊，那麼這部漫畫一定也適合你——《名叫海賊的男人》。
Netflix即將於8月31日推出《航海王》真人影集，讓魯夫一行人的冒險故事得以另一種媒介再現。在作者尾田榮一郎的多次保證下，以及新預告片的釋出，都讓觀眾的期待升至高點。這究竟會是一次成功的真人化改編，又或是另一個慘遭真人化的悲劇？一切真相將在近期揭曉。
然而說起《航海王》，本身最常讓人吐槽的是：魯夫等人既不偷也不搶、敢於與強權作對、甚至透過製造動亂打倒守舊勢力，創立新秩序，行事上也一點也不像「賊」。如果你也欣賞這種不像海賊的海賊，那麼這部漫畫一定也適合你——《名叫海賊的男人》。
《名叫海賊的男人》是由日本作家百田尚樹原著的歷史經濟小說，並由須本壯一進一步將之漫畫化，有趣的是，《名叫海賊的男人》乍聽之下名字似乎跟海賊有一些關聯，但事實上裡面一個海賊也沒有，只有一群為日本戰後復興努力的男人們。
百田尚樹以真實人物出光佐三為人物原型，高度參考《我的六十年》這本佐三自傳，塑造主角國岡鐵造從明治走向昭和年代，不論戰爭情勢如何，鐵造都以大膽、認真的態度帶領自己的企業突破封鎖、展現刻苦耐勞、不屈不撓的精神；時而採取激進的行動達成目的。
一系列作為讓國岡商店（即為現實中的出光興產，現為日本第二大石油公司）從一個原本瀕臨破產解散的公司，一躍成為日本石油產業的急先鋒，甚至催生了日後的石油自由貿易市場。是一部精彩寫實的商戰作品。
海賊非賊，是不受現有體制束縛的開拓者
在故事中，國岡鐵造之所以被他人稱為「海賊」，並非因為他在海上掠奪了他人財富，而是他採取了新的商業模式：讓消費者與生產者直接連結，以降低中間商的剝削、同時提供低價、高品質的商品。以大地區零售業（在各地設置直營店，直接供應商品，藉此讓雙方得利，商人也人持續生存）作為其目標。
鐵造於神戶高商畢業後，不同於他那些前往大型商事就業的同學們，而是選擇加入酒井商會接觸各種業務，由於規模較小，他也因此接觸到更多關於商品資訊、時勢潮流；更與三教九流、市井小民接觸，比起單純地學習買賣，他更加有機會洞悉買賣的本質。
專題下則文章：
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