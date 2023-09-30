【百工職人漫】《鮪魚土佐船》：遠洋漁業就是船東、漁夫、魚市場與大自然之間，超大且時間超長的賭局

我國審計部近日出爐的審核報告，讓高雄市的前鎮漁港一口氣站上各大新聞版面，原僅申請3000萬的改建經費一口氣擴增到了81億元，270倍的增幅引發不少爭議，但卻也讓人們開始關注這個由前鎮漁港獨挑大樑的「遠洋漁業」。

究竟捕魚人的工作是如何？讓我們隨著漫畫《鮪魚土佐船》的角度，認識這個「吃得到、看不到」的產業。

《鮪魚土佐船》是一部由小學館2002年出版，齋藤健次原作、青柳裕介作畫的漫畫。當大多數漫畫皆會在卷頭標示「本作為虛構作品時」以便卸除一定程度的責任時，《鮪魚土佐船》的卷頭標示卻是「本作是以事實為根據的創作」。

先來說漫畫家青柳裕介，他的漫畫作品多以高知縣（就是土佐）為背景，評論家石井文男評其作品「以青年愛情、希望和苦難為經緯，善用高知獨有的場景，如鹽的氣味、魚的香氣、漁船桅杆，甚至是巷弄中的小酒館，打造出了獨特的世界。」

原作者齋藤健次也不遑多讓，他真的做過鮪釣船的料理長，有過三次的航海經驗。其同名作品《鮪魚土佐船》更獲第七次小學館紀實文學大獎。故事中的料理長齋條可說是他的化身。這兩人的搭配可謂前所未有，說《鮪魚土佐船》是一部寫實漫畫並不為過。

不同於其他在甲板上搏鬥的男兒，齋條多數時間待在艙中，為了22人的伙食煞費苦心、要在精準控管船上糧食消耗與做出讓人精神一振的料理中取得巧妙平衡；但也因為這樣的身分，更能以第一線的角度清楚地發現海上男兒們的各種心境。

本作故事說來平淡無奇：土佐男人們集結登上捕鮪船，經歷一連串困難，終於找到夢幻漁場，成功滿載而歸。以情節來說無特殊之處、漫畫分鏡方式也略嫌古老，但在青柳裕介的樸實筆觸、齋藤健次對實務經驗的詳細說明下，讓這些筆下的漁民們有著震撼心靈的質樸感；讓這些角色不是平面上的人物，而是有血有肉的海上男兒。

遠洋漁業：一個曠日費時、金額龐大、多人參與的大賭局