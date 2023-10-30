【百工職人漫】《政治最前線》：延續《島耕作》系列寫實風格，弘兼憲史畫出心目中理想的政治家形象

我們想讓你知道的是
《政治最前線》宛如一個熟悉的陌生人，我們從中看到許多與台灣政治相似之處，但值得慶幸的是，這是一本漫畫，我們可以不必憤世嫉俗、咬牙切齒地去看。而是從日本觀點，看到一個他人眼中的台灣，以及「他山之石，可以攻錯」的可能。
台灣中央選舉委員於上月正式發布總統、副總統選舉公告，將同時選出不分區立委及區域立委以組織國會，本次選戰將於2024年1月13日進行投票。
為此，各大陣營無不使出渾身解數。在選戰逐漸白熱化的現在，政治人物的言行舉止更是被放大檢視。我們是否也能在漫畫的長河之中，找出以「政治」或「選舉」為主題的漫畫呢？那就不得不提弘兼憲史的《政治最前線》。
《政治最前線》（日文原名：加治隆介の議）從1991年連載至1998年，內容描述主角加治隆介原先從商，但在父親加治元春（為民政黨內大老）及其兄加治春彥兩人因車禍喪生去世後，轉而繼承父親對政治家的理想姿態，接管父親在鹿兒島的相關人脈與勢力，邁向日本國會的故事。
其背景設定上為半虛構的日本政壇，漫畫中相關事件從現實政壇或國際新聞取材，並影射黨派之間的立場與角力、更進一步描繪日本與其他國家間的外交互動。
不少人對政治的刻板印象是污穢的。投身政治者城府極深、見風轉舵、有貪汙、緋聞、情色、暴力行為等等，不是正當人士應從事之志業。但也有從政者信念堅定、披星戴月，為國家人民努力奮鬥。
弘兼憲史將自己心目中理想的政治人物形象投射在加治隆介身上，透過其言論行動闡釋政治家的正確姿態，另一方面，《政治最前線》亦延續了他過往於《島耕作》系列漫畫的一貫寫實風格，大至國際關係、中央政府各部會功能、軍事、經濟狀況、黨內派系小至甚至選戰策略、奧步、政界緋聞皆有詳實考察，可說是一本漫畫版日本政治評論暨科普教科書。裡面的政治議題，不僅與真實現況吻合，更有一些預測、預判的觀點。
Q1：國家政策 vs. 地方權益，該選哪一邊？
「立足世界，實現『人類的幸福』，正是我等政治家所應完成之最大課題！」——《政治最前線》第16話
加治隆介從政的第一個難題很快地浮現，首先，父兄過往的在地人望急需他繼承，鹿兒島做為農業大縣，在地人民多數希望加治能夠進入國會的原因無他，希望他能為地方爭取權益——跟所有台灣大多數區域立委政見如出一轍。
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