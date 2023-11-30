【百工職人漫】《將太的壽司》：這世界上沒有做壽司無法解決的深仇大恨；如果有，那就再多做幾份

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《將太的壽司》最讓人讚賞的地方，就在於它不只是追求技法上完美，更希望能讓讀者、客人們、甚至是對手打從心底感受到溫暖。然而，《將太的壽司》透過這些表現全力塑造了美味的同時，卻也產生了一些副作用，有的也讓人讀來過度煽情、有雙標之嫌。
當我們提到「職人」時，總是會有幾個行業立刻浮現在心中，其中一個最常提起的便是「壽司師傅」。儘管在壽司被普遍地認為是日本和食的代表，但如今已成為國際化的料理。
在印度，上流社會目前最夯的食物是壽司，美國作家特雷弗・科森（Trevor Corson）著有《壽司：魚片與醋飯背後四百年的祕密》從食材的挑選、保存，以及料理，到食客如何跟壽司師傅點餐、如何照順序正確享用壽司、吃出食材的鮮美滋味，都有詳細的介紹。
壽司本身亦不再只是魚片與醋飯的組合（如加州卷），更因為全球化帶來變動，也傳承一種客人及師傅都必須遵從的文化精神。許多人對於壽司、職人的知識不只來自其店面，更來自一部知名漫畫——寺澤大介的《將太的壽司》。
作者寺澤大介起初將《將太的壽司》設定為短篇，僅兩本單行本共六話長。在這個短篇中，主角關口將太尚未成為一個獨當一面的師傅，對於壽司也不夠了解，將太在這個短篇中僅扮演一個助手角色，協助其師兄大政進行壽司比賽，達成其獨立開店的夢想。
技術不佳的他，在表現上卻可說是濃縮了全系列作品的職人精神。他個性質樸、留意細節、持續練習測試作壽司的每個環節，對被視為理所當然的程序精益求精、對上有禮、待下以謙，穩定而專注、與其擁有過人的手藝，不如擁有一個關懷他人、熱愛自身工作的心。也因為這部短篇大受歡迎，才有了之後長篇連載的《將太的壽司》。
因此，《將太的壽司》自第三卷起，可以視為與上述六話完全不同的故事。它補充（也更動）了許多將太本人的設定，將之改為出身至北海道小樽，自家開設的壽司店，長期以來受到笹壽司的打壓。
為了幫父親分擔家計，將太參加了在地的壽司大賽，以有限的材料做出壽司受到評審（東京鳳壽司老闆鳳征五郎）的賞識，前往鳳壽司拜師學藝。儘管受到師兄佐治安人的刁難，他仍一步步完成其修業課題，逐漸成為一個可以獨當一面的壽司師傅，於東京新人大賽中過關斬將取得參賽資格，到全國大賽優勝，成功擁有自己的壽司店。
專題下則文章：
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