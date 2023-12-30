【百工職人漫】《夏子的酒》：如果您也是個酒鬼，絕不能錯過尾瀨朗筆下的釀酒故事

我們想讓你知道的是
《夏子的酒》從第一卷開始，即強調「和釀良酒」這句話——和平才能釀出好的酒。看似平凡的一句話，直到第12卷，讀者們到最後才體會「和釀良酒」的精神指的不只是素材間的調和、酒米與酵母之間的完美搭配、更是人與人、與土地之間的「和」。
「酒店中端出來的酒、家裡附近的酒專賣店擺著的酒、以及宣傳廣告中的酒類…就在所謂的食品被管理、強制的今天－至少我們希望酒是自由的。」——《夏子的酒》作者尾瀨朗寫於單行本第一話卷頭
一瓶好酒的背後意味著許多事情：優質的米、甘美的水、肥沃無毒的土地、優秀的農夫、精心養護的酒藏，還有最重要的——努力不懈的釀酒人們。如果您也是個嗜杯中物的酒鬼，那就不能錯過一部精采職人漫畫《夏子的酒》。
作者尾瀨朗筆下的漫畫非同一般，他描寫反成田機場擴建運動（《家》）、沖繩列島的偏鄉教育（《光之島》）、傳統女性在家庭中的掙扎（《奈津之藏》）等，可說是一個充滿鄉土與人文情懷的漫畫家。近年來的連載新作《どうらく息子》則以落語為主題，可見題材冷僻與否對於尾瀨朗來說似乎不重要。
而他筆下的女性堅毅而活力充沛，通常以離職作為契機，加入某個行業，逐步學習該行業的眉角。如《實之華》描寫女性離職後，成為自由作家的職涯；《夏子的酒》以夏子從廣告業離職作為起點，回到家鄉繼承哥哥的遺物——傳說中的酒米「龍錦」，並誓言將之復育用來釀酒，開啟一連串不凡的釀酒歷程。
當談到日本酒時，人們常會把威士忌、利口酒、清酒等算入，這是一種廣義的說法，產自日本的酒都可以稱做日本酒；但狹義來說，日本《酒稅法》明文規定，唯有以日本國產米、米麴、水為原料發酵，酒精濃度不超過22%，並在日本進行製作的酒，才能稱作「日本酒」。
其歷史可推至公元前300至250年的日本彌生時代，其後在《大隅國風土記》（公元713年之後）中，可以看到關於最早使用米作為原料的酒「口嚼之酒」（也就是《你的名字》中女主角宮水三葉在神社祭典時所製作的酒），而後日本酒如雨後春筍般興起，工法上也逐漸變得繁複。
這造成了日本酒儘管原料類似，但根據製作方式、米跟麴的不同、杜氏的技術等（編按：即釀酒職人中的最高責任者），風味上卻有多樣變化的可能。
據統計1881年時共計有2萬7702個酒造進行釀酒工作，歷經世界大戰等變化，在《夏子的酒》連載期間（1988~1991年）卻只剩2438間，至今約只剩1164間，《夏子的酒》正是在這種小酒造衰退背景下的故事，作品中也不乏銳利的觀點，筆者彙整如下。
專題下則文章：
【百工職人漫】《將太的壽司》：這世界上沒有做壽司無法解決的深仇大恨；如果有，那就再多做幾份
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