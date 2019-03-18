海外旅行盡情大快朵頤、暢快玩樂，都靠「它」來幫

看到身邊的人都在出國打卡，在社群上曬的美照、吃的美食，你是否感覺到那顆想玩的心也在蠢蠢欲動？其實一年四季都是出國旅遊的好時機，不論是自助行或跟團，面對跳傘、熱氣球、潛水、滑雪等等多元的旅遊體驗與行程規劃，別忘了事先準備好一份國外旅遊的最佳保障：旅遊綜合險。

Photo Credit：TNL Brand Studio

出門前打包行李，千萬別忘這一張

到各大比價網站挑選便宜的機票和飯店，是多數精打細算的旅行者不會忘記的一件事；找尋血拼的購物商場或熱門的打卡景點，還要上網預定租車、跟朋友借大行李箱來裝載採購的戰利品，甚至還怕它被機場員工摔壞、刮傷，特地挑選個美美的行李箱套來保護，卻總是忘了也該買一份保護自己和旅伴的「平安」、放進行李箱，也就是提供完善保障的「旅遊綜合險」。

難得的海外旅遊，多半都是4、5天起跳，在我們平日不常去，甚至是完全不曾到過的國度，對於環境、交通、文化和語言的不熟悉，都會為旅遊過程增添許多無法預期的突發性風險。不論是惡劣天候造成的飛機轉降、在度假海灘上不小心割傷腳的外科醫療，或是人為造成的護照皮包遭竊、機場罷工班機延誤，品嘗特色的異國美食但腸胃不適，都是屢見不鮮的意外狀況。想要開開心心地回家，就一定要記得事先保險，以應萬變。

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你以為刷卡送的旅平險就夠了嗎？

飛機是出國的首選交通方式，一般人想到保險時，都以為刷信用卡買機票就有附送保險。其實，刷卡送的保險，僅保障搭乘大眾運輸工具（飛機）期間的意外事故。像是搭機時遇到颱風、暴雨或是大風雪，造成無法降落在預定的機場，是沒有涵蓋在刷卡送的保險，但透過旅遊綜合險所提供的「改降非原訂機場之補償」，就可以享有相對應的理賠。

另一方面，出門在外也常會水土不服，甚至是享受當地美食卻遇到「食物中毒」的緊急情況，不僅玩興大打折扣，更可能要面對龐大醫療支出，讓原本愉快的旅行籠罩上了烏雲。所謂防患於未然，只要事先投保旅遊綜合險，其中「旅遊不便保險」所提供的「食物中毒慰問金」給付，就能夠讓惱人問題迎刃而解。

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3大保險組成護身金鐘罩，快速線上投保好方便

以「旅遊不便保險」、「旅遊傷害保險」和「海外突發疾病醫療保險」建構起全方位保障的國泰產險旅遊綜合險，運用便利的國泰世華網路銀行，即便是出發前一日，你都只要簡單三步驟就能上網完成申辦。「投保易」的設計十分便民，動動手指就能輕鬆線上投保；為旅客們提供完整全方位的保障項目、理賠範圍較全面的「給付多」優點。此外，國內旅遊保障上限60日、國外旅遊保障更可多達180日之久，更是它「天數長」的一大特色。

選擇國泰產險旅遊綜合險的另一個好處，就是能夠運用國泰產險專為旅客們開發的「旅遊御守App」，讓你在旅遊途中有個伴隨身旁的小幫手。人在國外只要遇到造成不便的狀況，都能打開App裡的「海外旅遊小幫手」，查詢各種突發狀況，像是「提早結束旅程」、「現金遭竊盜搶奪」、「額外住宿費用」等等各種類型的意外事件的理賠SOP（理賠所需文件），還能查詢已投保的保障內容，含理賠項目跟理賠金額。同時，也會提供現場處理的提示，甚至還會列出英語對話的參考協助，再加上貼心的「旅遊通訊錄」、「撥號幫手」，「海外急難救助」和「旅遊清單」，更是周全提供國外旅遊時的適時協助，讓那隱形保護的翅膀，不因地理上的距離而有差別，給你最安心的保障。

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