這女孩有病 ─ 比起悲傷，我選擇大笑

今年23歲的歐歐（本名歐庭華）喜歡到處旅行，帶著相機探索世界；她最喜歡大海，尤其特別愛潛水，探索海底世界的繽紛；然而，因為生病，她已經將近一年沒有潛水，人生旅程也被迫按下暫停鍵。

22歲那一年，人生旅程被迫按下暫停鍵

「我是一名血癌患者」，脫掉帽子，歐歐露出因化療掉髮的光頭，不避諱的緩緩道出自己「有病」的過程。她至今仍忘不了22歲那年某日，她突然雙眼發白，身體沒有任何力氣，像隻癱軟的娃娃一樣，被「掛在」媽媽機車後座，緊急送醫。

檢查過後，發現白血球比正常人多了十倍之多，醫生宣判歐歐罹患「急性骨髓性白血病」，俗稱血癌。當下，歐歐與家人都震驚不已：「怎麼會是我！」；從那一刻起，歐歐心裏知道，自己得開始面對長期抗戰（治療），也跟大學生活、海底世界裡的繽紛告別。

第一次住院，她就住了將近兩個月；歐媽也為此辭掉工作，全天候照顧她。對歐媽而言，這樣境遇仿若一夕之間風雲變色，眼眶泛淚著說：「很心疼女兒。」但她也只能安慰自己轉念：「我認為，該如何陪她渡過這一段，才是最重要的事。」

Photo Credit: 國泰人壽 從前的她，是個喜歡帶著相機探索世界的好奇女孩

Photo Credit: 國泰人壽 生病後，甚至比身體健康的人更積極，自我挑戰登頂上合歡山

治癌療程，計劃趕不上變化

最初醫生建議只要進行五次化療即可，但到第三次化療後卻發現病變，醫生建議須趕緊進行骨髓移植，為了等合適的骨髓，歐歐又多打了四次化療，治療費用也隨之增加。

骨髓移植，就像是把房子租給新住戶，得先透過強勁的化學療法「清理」房子。強勁清理的後果，也伴隨強勁的副作用，除了噁心、嘔吐，歐歐也曾經得到出血性膀胱炎，幾乎整天都得「住」在廁所裡，晚上也無法正常入睡。

當生命遇到老天給的突發課題，比起悲傷‧她選擇大笑

因為生病，歐歐休學將近一年，現在則已經大略回復之前正常生活，「不要因為生病，就改變自己生活或喜歡的事情。」然而，談到還是得暫時放棄最愛的潛水，她原本平穩的聲音突然帶點欲言又止，「還是有點揪心，有點過不去。」

即便如此，比起悲傷，歐歐選擇大笑。朋友來醫院探訪時，她們一時興起，把演唱會帶進病房，穿病服、戴口罩、拿著吉他，邊用手機直播、邊大搖大擺地在醫院走廊「巡迴」，打破病人只能愁眉苦臉的刻板印象。

Photo Credit: 國泰人壽 與年輕癌友們的自娛娛人，帶給所有人滿滿的正向力量

這樣的自娛娛人，直播影片不僅在網路上瘋傳，更是激勵許多人。在朋友鼓勵下，2017年4月她在臉書成立《這女孩有病This girl is sick》粉絲專頁，並自稱「2017年最驕傲的血癌女神」。

在癌症病房裡，年輕病友是少數族群；一開始，她也沈浸悲傷情緒中，認為自己吃的健康、作息固定、也有在運動，為何一生病就是癌症？最初她只是想要紀錄自己「有病」的過程，因此創辦粉絲專頁，沒想到一封封來自網友們的鼓勵訊息，才讓她發現，自己從這些素昧平生的網友們獲得更多能量，也激勵到廣大病友及病友家屬。

除了在粉絲專頁分享心得，歐歐也參與國泰人壽所舉辦的「尋找人生保藏」活動，向更多人分享自己故事，「我希望聚集一些『有病也好、無病也好』的朋友們，透過這股力量，讓生命影響生命。」她不改古靈精怪的用詞，正向面對，帶給大家更多力量。

Photo Credit: 國泰人壽 成立粉專，為鼓勵病友分享生命的堅韌，意外引起廣大網友支持鼓勵，更感動許多人

青春之身並非健康保證，保障將陪伴年輕病友好好生活

根據2015年衛生福利部癌症登記報告指出，台灣平均每46分鐘就有一位青年（20~44歲）罹癌；國泰人壽內部資料也顯示，曾理賠癌症險的保戶中，每9位就有1位不到40歲，而理賠長照險或殘扶險的保戶中，每10位也有一位年齡不到40歲。

多數年輕人在忙碌生活中，可能自恃身體狀況良好，未意識到保險保障的重要性，容易忽略「疾病年輕化」的風險。青春之身並非健康保證，雖然生病與否無法掌控，但即便不幸罹癌，保障可以讓病友選擇更好的治療品質，決定要用何種方式好好生活。

歐歐透過《這女孩有病This girl is sick》粉絲專頁激勵眾人，而她背後充足的保險保障，也陪伴她更無後顧之憂地走過療病過程。過去一年，她住院179天，等同將近半數日子都在病房裡度過，雖然健保給付隔離病房，但粥少僧多，常常一位難求。

Photo Credit: 國泰人壽 不被未知擊倒，毅然決然參加國泰人壽「尋找人生保藏」活動，分享自己，激勵他人

這段療程，歐歐家人為了給她更好的治療品質，因此選擇自費，讓她住單人或雙人病房。以單人病房計算，粗估住院總支出約高達新台幣82萬元；若再加上化療、骨髓移植、營養補給品、家人照護導致收入中斷等隱形成本，若非保險支持，對許多家庭無疑都是沈重負擔。

充足的保障陪伴歐歐與家人走過療程；雖然人生不得已轉個彎，但這個彎仍然可以過得有滋有味。在未來的日子裡，這個最驕傲的血癌女神將持續散播滿滿正能量，讓大家看到生命如何強韌。

想要更進一步瞭解歐歐的勵志抗癌故事嗎？觀看以下影片，一起瞭解歐歐滿滿正能量的心路歷程！

（點選觀看 → https://goo.gl/9xZCm6）