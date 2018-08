罹癌治療成本：年花費恐50萬，逼近買新車價格

同一個瓶子中,先把石頭放瓶底而後還能放進碎石、沙子和水;但如果改變順序先放進沙子或水,就再也擺不進石頭。

可口可樂前總裁Brian Dyson也曾說:「我們都像小丑,在人生路上拋接著五顆球:工作、健康、家庭、朋友以及靈魂;這之中,只有工作是橡皮球,掉下去還會彈回來,其他都是玻璃球,一旦掉落,就碎成一地。」

瓶底的石頭就像最重要事物;而那些落地便難以回復的玻璃球,例如:健康與家庭,往往也是我們生命中最該優先放入瓶底的重要石頭。

然而,健康這顆石頭總在現代人忙碌高壓又忽略生活作息下變得脆弱。根據衛生福利部公布2017年國人前十大死因統計,癌症依舊位列榜首;而衛生福利部國民健康署2015年最新癌症登記報告也顯示:台灣平均每5分鐘就有一人確診罹癌,以罹癌人數排名,前四大癌症依序為:為大腸癌、肺癌、乳癌與肝癌。

即便你我都知道現代人罹患癌症與重大疾病風險增加,卻仍常因對重大疾病的「無知」而產生許多「未知」的恐懼,疏於面對那些生命中該「優先」注重的事,如若疑問沒有釐清,就容易造成不必要的擔憂和害怕;我們必須了解那些不願面對的真相,並建立正確保障觀念。

而通常人們對於癌症的傲慢與偏見是這樣來…

癌症已連續36年成為十大死因榜首,死亡率遠高其他疾病,癌症時鐘也每年持續快轉中。

(資料整理:國泰人壽 │ 製圖:TNL Brand Studio)

揭開面對重疾時,六個疑問的真相

面對癌症與重大疾病時,通常會有以下六個未知,不妨也檢視一下自己屬於哪一種:

1. 抗癌之路需要花多少錢?

2. 康復的機會有多大?

3. 是否將嚴重影響生活?

4. 失去人生與工作該怎麼辦?

5. 是否拖累家人?

6. 因上述原因,而更不願了解健康狀況

因未知而恐懼,常是造成人疏於正確面對自我健康、重大疾病/癌症的原因

( 資料整理: 國泰人壽 │ 製圖:TNL Brand Studio)

事實上,隨著醫學與科學的進步,癌症越來越有被完全治癒的機會,如2018年很火紅的「免疫治療」就是一個例子,或是「利用奈米機器人餓死癌細胞」(由美國亞利桑那州立大學與中國科學院國家奈米科學中心合作提出)都是以根治癌症為目標,都值得人們有癌症非絕症的期待。

回到當前,現今常見的癌症治療方式大致分為以下幾種方式:標靶藥物、化學藥物、免疫藥物、放射治療、手術。然而,這又牽扯到大家最在意的問題:費用,如大腸癌標靶藥物癌思停(Avastin)就必須自費,費用約每18萬元;又或如強調微創、精準、傷口小、恢復快速的「達文西機器手臂手術」自費金額約15-30萬不等,此外,上述所提及的「免疫療法」,這個被視為繼標靶藥物後新一代的主流治療藥物也是自費範圍,每月花費約30萬元。

這些常見的治療方式,在並非都能由健保完全支付的情況下,究竟癌症的治療需要花多少錢呢?

根據遠見國人癌症觀念調查,包括:用藥、營養品、住院、手術等費用,癌友家庭平均一年花費約新台幣50萬元,已逼近一部新車價格,這還不包含人力照護支出。遠見調查也指出,罹癌時,病友最擔心缺乏人力照護;若家人選擇離職照護,隱形支出成本更讓病友擔憂拖累家人。

但事實上,我們可以管理未知的恐懼,不妨依照六個未知(見圖表)來檢視一下自己屬於哪一種,也可以同時盤點自己擁有的保障配置,看看是否妥善或需進行調整。

而以下的三個案例就如前述所說,正確的管理「對未知的恐懼」,相對積極地在早期進行妥善的保障規劃,讓醫療不致成為負擔,也能無後顧之憂地全心休養,無論是正在邁向康復的路徑中或是讓生命善終的過程上,都能成了自身與親友的助益,降低龐大的支出與心理負擔。

癌症醫療照護家庭平均支出,近國產新車價格的50萬

( 資料整理: 國泰人壽 │ 製圖:TNL Brand Studio)

三個案例,一個讓生命更強韌,兩個讓守護家的愛延續下去

生命的轉彎,強韌不簡單

知名粉絲專頁《這女孩有病This girl is sick》創辦人歐歐,在22歲那一年得到血癌,人生旅程被迫按下暫停鍵。除了休學、化療掉髮,歐歐也暫時跟最愛的潛水道別;而年輕時家人為她配置的保障,不僅陪伴歐歐一家安心走過療程,也讓她超越病痛與醫療負擔,透過粉絲專頁分享抗癌路程,讓大家看到一個正向持續、強韌生命的力量。(點選看故事)

完整的保障,留愛成能量

曾因爸爸生病,一度休學幫忙照顧的蔡涵宇,現在她的左手腕內側有一幅刺青:「You will always on my mind 10.31」。前句是「你一直存在我心中」,後面數字是蔡爸爸的生日,紀念因腹膜癌過世的他。

蔡爸爸從來都是撐起一家的大樹,生病倒下時,也只掛念有沒有造成家人負擔。還好有完整6大保障,讓蔡爸爸治療期間減輕負擔;蔡爸爸走了以後,也繼續像大樹一樣,永遠照顧他最愛的一家人。

延續的守護,讓人更豐富

因為食道癌過世的張爸爸,同樣也用保障,延續他對家人的愛。保障讓張爸爸在治療期間不需擔憂醫療費;離開人世後,留下的保險金不僅償還房貸、兒子學貸,更幫助兩個女兒創業,用他無聲的愛,讓家人的未來持續繽紛。

重要的石頭放瓶底,為保障的基石打底

健康和家庭,往往是許多人瓶底最重要的石頭;但要如何選擇保障,才能為人生的基石打底呢?

以「癌症險」而言,十多年前月付額僅數百元,時至今日一年保費已突破萬元,其主要在於依療程、住院天數、門診手術持續給付,單就癌症領域來看,保障範圍較廣,適合長期治療。然而,目前許多新式癌症療法不在理賠範圍內,且癌症險是分次、事後請領,再加上初次罹癌給付通常很低,對短期內急需大筆抗癌費用的家庭,可能遠水救不了近火。

然而,重大疾病險可依保障範圍少至多,分為重大疾病險、特定傷病險、重大傷病險三大類型;其中重大傷病險涵蓋範圍最廣,依重大傷病卡理賠認定標準明確,在罹癌初期會先給付一筆保險金,不須收集各單據相對方便;且當癌症引發其他器官病變產生重大疾病時,也能獲得相關理賠,再搭配「實支實付」的運用,能針對病房費、住院手術費、門診手術、醫療雜費(如前述所提及之自費標靶藥物等),在限額內依實際花費獲得理賠,亦可補足後續可能衍生的其他疾病風險。

一位曾罹患乳癌30歲女性的案例,正因擁有重疾險與實支實付的雙重保障,讓她治療與留職停薪的修養期間一共獲得250萬的理賠(重疾險:60萬、實支實付:190萬),其中實支實付的部分協助給付了高額的自費藥物,也涵蓋治療後追蹤回診的相關費用。簡單說,重疾險理賠了「看得見的項目」,而實支實付就是因應「沒料到/想不到的隱形支出」,兩者互補互搭成為更全方位的守護。

優先順序安排得宜,可以讓我們對生活、家庭、自己更加寬闊,更可以用積極態度,規劃相關的保障措施,使之更加妥善,無後顧之憂為人生打拼,全力以赴。

投保費用知多少? 人物:以30歲女性為例

險種:重大疾病險 + 住院手術險 (含實支實付)

保額:60萬元 + 1,000元/ 日

(實支實付限額:住院10萬元 / 次、住院1,000元 / 日、門診1萬元 / 次 )

費用:約 900元 / 月 ※ 預算充足者,可提升為「終身險」(終身保障),費用約 3,000 元 / 月

【點選了解】(以上金額為NTD,資訊提供:國泰人壽)

往下看「重大疾病險」與「癌症險」的差異 ↓

重大疾病險(涵蓋癌症),加上實支實付可負擔自費醫療支出,能提供相輔相成的充足保障

資料整理: 國泰人壽 │ 製圖:TNL Brand Studio

(附件:國人十大癌症排行)

大腸癌10度蟬聯榜首,前3大癌症一年健保醫療費用高達333.8億元,占全癌症約41%

(資料整理: 國泰人壽 │ 製圖:TNL Brand Studio)

