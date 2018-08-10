罹癌治療成本：年花費恐50萬，逼近買新車價格

同一個瓶子中，先把石頭放瓶底而後還能放進碎石、沙子和水；但如果改變順序先放進沙子或水，就再也擺不進石頭。

可口可樂前總裁Brian Dyson也曾說：「我們都像小丑，在人生路上拋接著五顆球：工作、健康、家庭、朋友以及靈魂；這之中，只有工作是橡皮球，掉下去還會彈回來，其他都是玻璃球，一旦掉落，就碎成一地。」

瓶底的石頭就像最重要事物；而那些落地便難以回復的玻璃球，例如：健康與家庭，往往也是我們生命中最該優先放入瓶底的重要石頭。

然而，健康這顆石頭總在現代人忙碌高壓又忽略生活作息下變得脆弱。根據衛生福利部公布2017年國人前十大死因統計，癌症依舊位列榜首；而衛生福利部國民健康署2015年最新癌症登記報告也顯示：台灣平均每5分鐘就有一人確診罹癌，以罹癌人數排名，前四大癌症依序為：為大腸癌、肺癌、乳癌與肝癌。

即便你我都知道現代人罹患癌症與重大疾病風險增加，卻仍常因對重大疾病的「無知」而產生許多「未知」的恐懼，疏於面對那些生命中該「優先」注重的事，如若疑問沒有釐清，就容易造成不必要的擔憂和害怕；我們必須了解那些不願面對的真相，並建立正確保障觀念。

而通常人們對於癌症的傲慢與偏見是這樣來…

癌症已連續36年成為十大死因榜首，死亡率遠高其他疾病，癌症時鐘也每年持續快轉中。

（資料整理：國泰人壽 │ 製圖：TNL Brand Studio）

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癌症已連續36年成為十大死因榜首，死亡率遠高其他疾病，癌症時鐘也每年持續快轉中。

（資料整理：國泰人壽 │ 製圖：TNL Brand Studio）

揭開面對重疾時，六個疑問的真相

面對癌症與重大疾病時，通常會有以下六個未知，不妨也檢視一下自己屬於哪一種：

1. 抗癌之路需要花多少錢？

2. 康復的機會有多大？

3. 是否將嚴重影響生活？

4. 失去人生與工作該怎麼辦？

5. 是否拖累家人？

6. 因上述原因，而更不願了解健康狀況

因未知而恐懼，常是造成人疏於正確面對自我健康、重大疾病/癌症的原因

（ 資料整理: 國泰人壽 │ 製圖：TNL Brand Studio）

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因未知而恐懼，常是造成人疏於正確面對自我健康、重大疾病/癌症的原因

（ 資料整理: 國泰人壽 │ 製圖：TNL Brand Studio）

事實上，隨著醫學與科學的進步，癌症越來越有被完全治癒的機會，如2018年很火紅的「免疫治療」就是一個例子，或是「利用奈米機器人餓死癌細胞」（由美國亞利桑那州立大學與中國科學院國家奈米科學中心合作提出）都是以根治癌症為目標，都值得人們有癌症非絕症的期待。

回到當前，現今常見的癌症治療方式大致分為以下幾種方式：標靶藥物、化學藥物、免疫藥物、放射治療、手術。然而，這又牽扯到大家最在意的問題：費用，如大腸癌標靶藥物癌思停（Avastin）就必須自費，費用約每18萬元；又或如強調微創、精準、傷口小、恢復快速的「達文西機器手臂手術」自費金額約15-30萬不等，此外，上述所提及的「免疫療法」，這個被視為繼標靶藥物後新一代的主流治療藥物也是自費範圍，每月花費約30萬元。

這些常見的治療方式，在並非都能由健保完全支付的情況下，究竟癌症的治療需要花多少錢呢？

根據遠見國人癌症觀念調查，包括：用藥、營養品、住院、手術等費用，癌友家庭平均一年花費約新台幣50萬元，已逼近一部新車價格，這還不包含人力照護支出。遠見調查也指出，罹癌時，病友最擔心缺乏人力照護；若家人選擇離職照護，隱形支出成本更讓病友擔憂拖累家人。

但事實上，我們可以管理未知的恐懼，不妨依照六個未知(見圖表)來檢視一下自己屬於哪一種，也可以同時盤點自己擁有的保障配置，看看是否妥善或需進行調整。

而以下的三個案例就如前述所說，正確的管理「對未知的恐懼」，相對積極地在早期進行妥善的保障規劃，讓醫療不致成為負擔，也能無後顧之憂地全心休養，無論是正在邁向康復的路徑中或是讓生命善終的過程上，都能成了自身與親友的助益，降低龐大的支出與心理負擔。

癌症醫療照護家庭平均支出，近國產新車價格的50萬

（ 資料整理: 國泰人壽 │ 製圖：TNL Brand Studio）

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癌症醫療照護家庭平均支出，近國產新車價格的50萬

（ 資料整理: 國泰人壽 │ 製圖：TNL Brand Studio）

三個案例，一個讓生命更強韌，兩個讓守護家的愛延續下去

生命的轉彎，強韌不簡單

知名粉絲專頁《這女孩有病This girl is sick》創辦人歐歐，在22歲那一年得到血癌，人生旅程被迫按下暫停鍵。除了休學、化療掉髮，歐歐也暫時跟最愛的潛水道別；而年輕時家人為她配置的保障，不僅陪伴歐歐一家安心走過療程，也讓她超越病痛與醫療負擔，透過粉絲專頁分享抗癌路程，讓大家看到一個正向持續、強韌生命的力量。（點選看故事）

完整的保障，留愛成能量

曾因爸爸生病，一度休學幫忙照顧的蔡涵宇，現在她的左手腕內側有一幅刺青：「You will always on my mind 10.31」。前句是「你一直存在我心中」，後面數字是蔡爸爸的生日，紀念因腹膜癌過世的他。

蔡爸爸從來都是撐起一家的大樹，生病倒下時，也只掛念有沒有造成家人負擔。還好有完整6大保障，讓蔡爸爸治療期間減輕負擔；蔡爸爸走了以後，也繼續像大樹一樣，永遠照顧他最愛的一家人。

延續的守護，讓人更豐富

因為食道癌過世的張爸爸，同樣也用保障，延續他對家人的愛。保障讓張爸爸在治療期間不需擔憂醫療費；離開人世後，留下的保險金不僅償還房貸、兒子學貸，更幫助兩個女兒創業，用他無聲的愛，讓家人的未來持續繽紛。

重要的石頭放瓶底，為保障的基石打底

健康和家庭，往往是許多人瓶底最重要的石頭；但要如何選擇保障，才能為人生的基石打底呢？

以「癌症險」而言，十多年前月付額僅數百元，時至今日一年保費已突破萬元，其主要在於依療程、住院天數、門診手術持續給付，單就癌症領域來看，保障範圍較廣，適合長期治療。然而，目前許多新式癌症療法不在理賠範圍內，且癌症險是分次、事後請領，再加上初次罹癌給付通常很低，對短期內急需大筆抗癌費用的家庭，可能遠水救不了近火。

然而，重大疾病險可依保障範圍少至多，分為重大疾病險、特定傷病險、重大傷病險三大類型；其中重大傷病險涵蓋範圍最廣，依重大傷病卡理賠認定標準明確，在罹癌初期會先給付一筆保險金，不須收集各單據相對方便；且當癌症引發其他器官病變產生重大疾病時，也能獲得相關理賠，再搭配「實支實付」的運用，能針對病房費、住院手術費、門診手術、醫療雜費（如前述所提及之自費標靶藥物等），在限額內依實際花費獲得理賠，亦可補足後續可能衍生的其他疾病風險。

一位曾罹患乳癌30歲女性的案例，正因擁有重疾險與實支實付的雙重保障，讓她治療與留職停薪的修養期間一共獲得250萬的理賠（重疾險：60萬、實支實付：190萬），其中實支實付的部分協助給付了高額的自費藥物，也涵蓋治療後追蹤回診的相關費用。簡單說，重疾險理賠了「看得見的項目」，而實支實付就是因應「沒料到/想不到的隱形支出」，兩者互補互搭成為更全方位的守護。

優先順序安排得宜，可以讓我們對生活、家庭、自己更加寬闊，更可以用積極態度，規劃相關的保障措施，使之更加妥善，無後顧之憂為人生打拼，全力以赴。

投保費用知多少？ 人物：以30歲女性為例

險種：重大疾病險 + 住院手術險 (含實支實付)

保額：60萬元 + 1,000元/ 日

(實支實付限額：住院10萬元 / 次、住院1,000元 / 日、門診1萬元 / 次 )

費用：約 900元 / 月 ※ 預算充足者，可提升為「終身險」(終身保障)，費用約 3,000 元 / 月

【點選了解】(以上金額為NTD，資訊提供：國泰人壽)

往下看「重大疾病險」與「癌症險」的差異 ↓

重大疾病險（涵蓋癌症），加上實支實付可負擔自費醫療支出，能提供相輔相成的充足保障

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重大疾病險（涵蓋癌症），加上實支實付可負擔自費醫療支出，能提供相輔相成的充足保障

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（附件：國人十大癌症排行）

大腸癌10度蟬聯榜首，前3大癌症一年健保醫療費用高達333.8億元，占全癌症約41%

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大腸癌10度蟬聯榜首，前3大癌症一年健保醫療費用高達333.8億元，占全癌症約41%

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