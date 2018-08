對的決定 ─ 爸爸的愛，讓守護延續

每個人心中都有一些特別的回憶,對蔡家人來說,陪蔡爸爸抗癌的那幾年,更是一段難以忘懷的回憶。

蔡媽媽打開滿載家人回憶的書房,百葉窗透出的光線充足,牆上掛著好幾幅裱框書法,那幾乎都是蔡爸爸的親筆作品。用毛筆寫下的《般若波羅密多心經》,字跡端正有力;一旁擺著蔡爸爸的多張生活照,正所謂「人如其字」,蔡爸爸看起來穩重、笑起來溫暖。

她說,這是蔡爸爸最喜歡的房間;但2015年後,因為腹膜癌過世的他,再也沒機會踏進這裡。

曾經是撐起一家的大樹,如今是家人最難以忘懷的愛

蔡爸爸剛走的頭兩年,除非必要,跟爸爸感情最親近的二女兒蔡涵宇一直不敢踏進這間房間,就怕自己睹物思人。直到最近這兩年她才逐漸敢進爸爸的書房了,因為希望自己可以勇敢面對這一切,讓爸爸更放心。

Photo Credit: 國泰人壽 一路照顧爸爸的蔡涵宇,在爸爸生病期間,選擇休學與媽媽輪流照顧爸爸。

曾經,蔡爸爸是生活正常並且連一格健保卡都沒有蓋過的健康寶寶,用大樹一般健壯的身體撐起全家。然而,從某年開始,家人發現蔡爸爸消瘦許多但肚子卻沒有消;檢查過後發現得了腹膜癌第三期,連開刀都沒辦法。

不得已,蔡爸爸只好開始化療。最初是兩週做一次化療,進行到第五、六次療程時,癌指數卻又升高,醫生便建議換藥。但換藥後卻是更痛苦的開始,嘔吐、掉髮等副作用通通報到。

這條抗癌之路走了將近兩年,每次化療從一開始花費約五、六萬,到後來換藥,費用一口氣提高到十幾萬。每次療程住院大概五、六天,因為後期身體抵抗力不好怕爸爸被傳染,家人因此自費將病房升等成單人房,支出負擔也更沈重。

蔡爸爸罹癌後,與他結縭超過30年的蔡媽媽一肩扛起經濟重擔,二女兒蔡涵宇也選擇休學與媽媽輪流照顧爸爸。

「老婆,對不起,很多事情讓妳這麼辛苦。」病榻上,蔡爸爸常常心懷愧疚地對蔡媽媽這麼說;但蔡媽媽完全不認為自己辛苦,她更常想起年輕時的蔡爸爸總是因為孩子生病發燒整晚不睡覺,「他對這個家,真的找不到地方挑剔。」蔡媽媽說。

抗癌之路走到後期,某天晚上,蔡爸爸自覺時間差不多了,跟蔡涵宇說,「希望你可以好好陪伴媽媽,也代替爸爸的位置把弟弟教育好。」那一晚,蔡涵宇整夜沒睡。雖然是將近三年前的回憶,但重提此事,她的聲音仍然參雜著強忍思念的哭腔。

Photo Credit: 國泰人壽 蔡爸爸是照顧家裡的大樹,他的溫柔與堅毅也如同保障,持續守護這個家。

回憶,令愛更加完滿

在大女兒蔡沛紋的婚禮上,蔡媽媽牽著她的手緩步走過紅毯;婚禮全家福照片,原本屬於蔡爸爸的位置,缺席了。小時候的照片裡,蔡爸爸緊緊牽著蔡沛紋的小手,留下兩人親密的影像;曾經以為在未來的重要時刻裡爸爸必定也像孩提一樣緊緊牽著她的手走過紅毯,但這樣的渴望,如今已經成為她心裡最大的遺憾。

但也因為無可挑剔的蔡爸爸一直活在家人心中,讓一家人更懂得將珍惜化做回憶與感恩,填滿了他不在後的空缺。爸爸的愛,彷彿從未離開。

在蔡爸爸抗癌後期,孩子們秘密規劃3天花蓮假期,或許是老天在這一家子的回憶上刻意幫了一把,讓蔡家人可以聚在一起來趟家庭旅行,更讓蔡爸爸全程身體狀況良好,一家五口開心也因此記錄了許多美好燦笑的全家福影像。

雖然這是最後一次的全員到齊,但在蔡家每個人這一輩子的回憶中,爸爸永遠都不會缺席。

Photo Credit: 國泰人壽 旅行是存留回憶最好的方式之一,也讓蔡家人的愛留存到永遠。

情感,對家人的照顧依然連結

不僅在記憶中的情感永遠連結,在生活上,蔡爸爸很早就規劃了完整保障,從住院、手術、意外、重疾、長照到壽險保障等6大類型全都涵蓋;其中在醫療部份,他們總共獲得理賠金530萬元,舒緩了蔡爸爸治療期間的經濟負擔。

蔡涵宇坦言,一開始不知道保險存在的意義,甚至認為只是不斷繳錢,直到他們使用到保險才明白它背後存在的意義有多大,「爸媽他們在保險上做了對的決定,讓我們在爸爸治療的期間可以沒有負擔;爸爸走了之後,對我們的生活(經濟)也沒有很大的影響。」

現在蔡涵宇的左手腕內側有一幅刺青,寫著:「You will always on my mind 10.31」,前句是「你一直存在我心中」,後面數字是蔡爸爸的生日,紀念因腹膜癌過世的他。

或許,蔡爸爸缺席了女兒的婚禮,未來也會缺席他們許多重要的時刻,但家人的心中永遠惦記著他;而蔡爸爸生前規劃的完善保障,也讓蔡爸爸仍然像一顆大樹永遠照顧著他最愛的家人。

因生病離世的人不在少數,但像蔡爸爸一樣能在生病前有完整保障規劃的人卻非常少。保障因愛而存在,如果生病需要治療,可以讓你選擇更好的醫療品質;離開,也能繼續照顧你愛的家人,為最愛守護愛。

Photo Credit: 國泰人壽 手上刺的字,傳達的不只是思念,更是爸爸這棵大樹無限的守護。