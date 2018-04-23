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特別報導

厭，不是願意的 ─ 「厭世代」面對的叢林與生存法則

「厭世代」存活必修課：掌握「這招」擺脫赤貧、看不見的未來

2018/04/23 , 評論
廣編企劃
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廣編企劃
由關鍵評論網《廣編團隊》製作，由產業贊助，針對某個特定議題進行研究與探討，不使用浮誇字眼，致力用客觀的角度提供讀者以另一個角度了解商業行為背後發生的議題。

若在Google搜尋接連輸入「年輕人」、「未來」，出現的盡是「台灣沒未來」、「覺得自己沒未來」、「沒未來的人生」等負面相關搜尋字詞。Google數據科學家賽斯‧史蒂芬斯—大衛德維茲（Seth Stephens-Davidowitz）認為搜尋行為不會說謊，顯然地，台灣青年普遍對未來抱持悲觀，近幾年更是出現「厭世」、「魯蛇」、「耍廢」等流行用詞，自我嘲諷頓時成了青年世代的集體情緒出口。

當養活自己都成困難時，「無力存錢奉養父母」、「不想生子」，以自己權利為優先思考的趨勢日漸昇溫，研究更指出——近5成4的台灣父母仍為成年子女負擔日常開銷，顯示青年貧窮化的問題已嚴重影響世代發展。

窮忙、窮活，難以保全自我的青年世代

根據人力銀行業者針對青貧世代的最新調查，39歲以下的青年有3成認為自己是月光族，其餘近7成的人平均每月儲蓄不到萬元，光房租、房貸就佔固定性支出的3~5成。

台灣薪資成長追不上通膨的速度，實質薪資倒退17年，平均每月薪資僅調漲不到百元，再加上通貨膨脹的壓力，青年大多無暇想到未來規劃，只能持續像個陀螺般，持續窮忙、窮活，以支撐現有的生活開銷，更遑論面對到像是車禍、住院手術，或是罹患重大疾病等風險事件發生，不但沒有辦法及時因應，連晚年生活的退休費用都成問題。

26歲的林小姐（化名）正是這樣的真實寫照，擔任行政助理的她，每月頂多30K收入，但為了支付房租、學貸等固定支出，她近乎喘不過氣來。放棄了出國唸書和旅遊的打算，透過平日省吃儉用、一天控制花費在200元內，並在假日兼任家教，扣掉零碎支出，一個月勉強可存下8千元。正當她以為可以持續用這個速度存錢時，卻因為意外出了場車禍，得持續花上住院、門診費用，讓她大感吃不消。也因為這場車禍，讓她先前的儲蓄又要從頭開始。

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瞬間退回赤貧線的隱形風險

統計顯示，超過半數的台灣人多未規劃保障型保單，來防止遇到意外、患病或失能的風險下，繼續維持財務狀況。上述的林小姐，平常的財務規劃重心都放在儲蓄上，卻未料會有大筆的意外醫療費用支出，導致她的儲蓄狀況一下就退回赤貧線，又得花上長久時間跟心力，才有辦法規劃財務與儲蓄。

以一名30歲成年人為例，若想避免像林小姐的情形、又想保證未來生活無虞，至少要分別購買基本醫療險（含住院、手術）、意外險、壽險、重大疾病險、長照險等，但依目前市面業者提供的各種保險險種價格，可發現若要一次購足這6種險，一年少說要4萬元，多則快8萬元，如此昂貴的保費支出，對於青年世代來說近乎是沈重的負擔。

替未來投資一台五合一的Switch

遊戲機大廠任天堂（Nintendo）近期推出的爆紅遊戲機「Switch」，單機官方售價近萬元，深受年輕人歡迎，電商平台表示，帶動當月電玩類商品銷量較去年12月達到翻倍成長的效益，顯示對於「青貧世代」來說，投資萬元左右的費用並不算無法承受，更不論是以這樣的費用來投資、確保人生平順無虞。

以國泰人壽近期推出為年輕人量身打造的「Hen罩組合專案」為例，十年期定期險「元件式保單」的設計，年輕人可依自身需求自由搭配，用少少的預算一次購足住院、手術、重大傷病、意外、長照或殘廢、身故等全方位的保障，十年期滿還提供更約保證的權利，可依自己當時的需求自由選擇轉換成同類型商品，繼續享有定期或終身的保障。若以一般上班族30歲男性購買全套為例，年繳費用僅12,000元，對於小資青年、小資家庭來說，能透過小預算、做足基本保障，可說是相當划算的保單。

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翻轉青貧的小額投資保障

對於許多青年世代來說，購買保單或許是一個投資，短期之內未必能見效，但透過基本保險保障，至少遇到意外事故、突如其來的醫療支出與理賠時，能避免讓自己陷入困境，更不會造成家人負擔。

美國國家廣播公司（NBC News）和GenForward（美聯社與芝加哥大學合辦的國家民調中心） 最新聯合民調發現，將近有78%的千禧世代（18-34歲）都有債務問題，在債務的壓力下，有許多人被迫延誤人生規劃，像是購車、購房、存退休金等上個世代同年齡層已著手進行的規劃，在這一世代都已明顯有延後的趨勢。

儘管背負債務、人生規劃也被迫延遲的情況下，想要讓未來的道路過的更加平順，保險保障就越顯得重要。青貧世代若想讓未來的生活品質更好，就更該把錢花在刀口上，確認自己購買的保障是否充足，而非花了錢買保障，卻在危急時刻不夠用。面對模糊不確定的的未來，若能妥善運用正確的避險方法，將部分小額資產規劃在人生保障上，則可有效避免退回赤貧線的威脅、更能無顧慮地衝刺人生的目標與夢想。

  • 若想了解更多「Hen罩組合專案」資訊，可至國泰人壽幸福保障網「最新消息」查看，連結：https://goo.gl/mSfgzg


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最直接有感的薪資總是追不上物價與租金，工作時間、房價所得比、人才外流率、高齡化速度、少子化，都成了國際排行榜上另類的台灣之光，加上台灣產業於全球競爭中逐漸失去角色，年輕人們還有希望嗎？這都造就了看不見未來的「厭世代」因運而生。然而，年輕世代們仍可採取樂觀的進取態度與相對的因應措施，為正在打拼事業與努力工作的自己，建立起全方位的堅強後盾，更能無顧慮地衝刺人生的目標與夢想！

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