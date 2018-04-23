「厭世代」存活必修課：掌握「這招」擺脫赤貧、看不見的未來

若在Google搜尋接連輸入「年輕人」、「未來」，出現的盡是「台灣沒未來」、「覺得自己沒未來」、「沒未來的人生」等負面相關搜尋字詞。Google數據科學家賽斯‧史蒂芬斯—大衛德維茲（Seth Stephens-Davidowitz）認為搜尋行為不會說謊，顯然地，台灣青年普遍對未來抱持悲觀，近幾年更是出現「厭世」、「魯蛇」、「耍廢」等流行用詞，自我嘲諷頓時成了青年世代的集體情緒出口。

當養活自己都成困難時，「無力存錢奉養父母」、「不想生子」，以自己權利為優先思考的趨勢日漸昇溫，研究更指出——近5成4的台灣父母仍為成年子女負擔日常開銷，顯示青年貧窮化的問題已嚴重影響世代發展。

窮忙、窮活，難以保全自我的青年世代

根據人力銀行業者針對青貧世代的最新調查，39歲以下的青年有3成認為自己是月光族，其餘近7成的人平均每月儲蓄不到萬元，光房租、房貸就佔固定性支出的3~5成。

台灣薪資成長追不上通膨的速度，實質薪資倒退17年，平均每月薪資僅調漲不到百元，再加上通貨膨脹的壓力，青年大多無暇想到未來規劃，只能持續像個陀螺般，持續窮忙、窮活，以支撐現有的生活開銷，更遑論面對到像是車禍、住院手術，或是罹患重大疾病等風險事件發生，不但沒有辦法及時因應，連晚年生活的退休費用都成問題。

26歲的林小姐（化名）正是這樣的真實寫照，擔任行政助理的她，每月頂多30K收入，但為了支付房租、學貸等固定支出，她近乎喘不過氣來。放棄了出國唸書和旅遊的打算，透過平日省吃儉用、一天控制花費在200元內，並在假日兼任家教，扣掉零碎支出，一個月勉強可存下8千元。正當她以為可以持續用這個速度存錢時，卻因為意外出了場車禍，得持續花上住院、門診費用，讓她大感吃不消。也因為這場車禍，讓她先前的儲蓄又要從頭開始。

瞬間退回赤貧線的隱形風險

據統計顯示，超過半數的台灣人多未規劃保障型保單，來防止遇到意外、患病或失能的風險下，繼續維持財務狀況。上述的林小姐，平常的財務規劃重心都放在儲蓄上，卻未料會有大筆的意外醫療費用支出，導致她的儲蓄狀況一下就退回赤貧線，又得花上長久時間跟心力，才有辦法規劃財務與儲蓄。

以一名30歲成年人為例，若想避免像林小姐的情形、又想保證未來生活無虞，至少要分別購買基本醫療險（含住院、手術）、意外險、壽險、重大疾病險、長照險等，但依目前市面業者提供的各種保險險種價格，可發現若要一次購足這6種險，一年少說要4萬元，多則快8萬元，如此昂貴的保費支出，對於青年世代來說近乎是沈重的負擔。

替未來投資一台五合一的Switch

遊戲機大廠任天堂（Nintendo）近期推出的爆紅遊戲機「Switch」，單機官方售價近萬元，深受年輕人歡迎，電商平台表示，帶動當月電玩類商品銷量較去年12月達到翻倍成長的效益，顯示對於「青貧世代」來說，投資萬元左右的費用並不算無法承受，更不論是以這樣的費用來投資、確保人生平順無虞。

以國泰人壽近期推出為年輕人量身打造的「Hen罩組合專案」為例，十年期定期險「元件式保單」的設計，年輕人可依自身需求自由搭配，用少少的預算一次購足住院、手術、重大傷病、意外、長照或殘廢、身故等全方位的保障，十年期滿還提供更約保證的權利，可依自己當時的需求自由選擇轉換成同類型商品，繼續享有定期或終身的保障。若以一般上班族30歲男性購買全套為例，年繳費用僅12,000元，對於小資青年、小資家庭來說，能透過小預算、做足基本保障，可說是相當划算的保單。

翻轉青貧的小額投資保障

對於許多青年世代來說，購買保單或許是一個投資，短期之內未必能見效，但透過基本保險保障，至少遇到意外事故、突如其來的醫療支出與理賠時，能避免讓自己陷入困境，更不會造成家人負擔。

美國國家廣播公司（NBC News）和GenForward（美聯社與芝加哥大學合辦的國家民調中心） 最新聯合民調發現，將近有78%的千禧世代（18-34歲）都有債務問題，在債務的壓力下，有許多人被迫延誤人生規劃，像是購車、購房、存退休金等上個世代同年齡層已著手進行的規劃，在這一世代都已明顯有延後的趨勢。

儘管背負債務、人生規劃也被迫延遲的情況下，想要讓未來的道路過的更加平順，保險保障就越顯得重要。青貧世代若想讓未來的生活品質更好，就更該把錢花在刀口上，確認自己購買的保障是否充足，而非花了錢買保障，卻在危急時刻不夠用。面對模糊不確定的的未來，若能妥善運用正確的避險方法，將部分小額資產規劃在人生保障上，則可有效避免退回赤貧線的威脅、更能無顧慮地衝刺人生的目標與夢想。





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