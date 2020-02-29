把孩子送進國際學校的柬埔寨家庭：「孩子的未來是我現在唯一能想的事」

Vutha是柬埔寨人，從事著NGO、教外國人高棉語的工作，為了讓兩個女兒接受好的教育，而將她們送進國際學校，終日不辭勞苦地為孩子教育與工作奔波。

從2000年來近20年間，柬埔寨經歷了一場戲劇性的經濟轉型，從一個因悲劇性內戰打回紀元零年的國度，一步跨入全球化時代。高速經濟成長造就了柬埔寨的「鉅變」，形成「壓縮現代性」。這場鉅變，主要是由中國對初級商品需求增加，以及國際對柬埔寨服裝的強勁需求等外部因素驅動。

繁榮的外衣下，還包括盜伐與森林消失、開發迫遷，中國投資流入與本土資本增加，以及成衣工人和移工匯款的重要性增加。此外，政府土地登記和特許權政策影響了生產關係，不僅改變柬埔寨城鄉之間的社會經濟和政治環境，也重塑著天際線與地理景觀。從紅土與稻浪中拔地而起的，不再是棕櫚樹，而是塔式起重機。

為了見樹又見林，以這種史詩性的鳥瞰為起點，讓我們慢慢把鏡頭放大到蟲瞰視角，探尋鑲嵌其中一個一個的家庭是如何生存著？他們踩過什麼足跡，又懷抱著什麼想望？他們如何在這樣的條件下，培育下一代？

金邊的國際教育與境內移民

柬埔寨是東協最年輕的國家，由於紅高棉時期失去了全國近四分之一的人口，加上之後的高出生率，全國7成人口不到30歲，25歲以下占半數。也就是說近三分之二人口是紅高棉之後的第二、第三代。在這樣的人口結構下，就讀小學以下的生員佔大多數。因此，幼兒園及小學部的國際學校數量龐大，學制系統也多元。

由於上課時間短，為了方便接送，家長選校主要以離家近為考量，所以學校規模較小，大多分佈在交通方便的市中心，尤其以外派人員匯聚的萬景崗區最為密集，可說是國際學校的一級戰區。

中學以上的選擇相對少了許多，不過規模較大、校舍佔地廣且新穎，多位於新開發的市郊，有些標榜國際文憑課程，學生畢業後可直接銜接外國大學。國際名校與門禁別墅社區相輔相成，是金邊高端房地產開發模式之一。

在本地與外派龐大的國際教育需求之下，國際學校的數量持續成長，也慢慢往郊區發展。當然其中也有良莠不齊的現象，有些學校國際化的只有名字。

因此，為了追尋真正的國際教育，許多本地家長不辭辛勞、投入交通成本、熬過塞車車陣，每天花兩三個小時，往返接送孩子到市中心，外派孩子就讀的國際學校上學。

金邊外派人員匯聚，帶動蓬勃多元的國際教育，形成一個特立於國境之內的國際生態圈。對台灣與柬埔寨兩個中產家庭而言，同樣為了追求「全球心態」，遷移的尺度卻天壤地別。

台灣家庭千里追尋的，柬埔寨家庭僅20公里就能實現。換句話說，在柬埔寨20公里的距離，就足以構成巨大落差，而柬埔寨家庭跨越這段里程投注的代價與風險，並不比台灣家庭飛越國境來得少，可說是一種「境內移民」。

文化差異、階級差距，在金邊僅僅方圓數十公里的地理空間上，形構出段差錯落的立體社會空間。多元並存的同與異，就像上下班時間，腳踏車、人力車、機車、嘟嘟車、鐵牛車，與凌志、荒原路華、賓利、藍寶堅尼，一起並肩塞在車陣中的嘆息差不多。

Photo Credit：Lucy Chang 金邊是柬埔寨首都，位於湄公河、巴薩河、洞里薩河三條河流交界。1960年代前有「亞洲珍珠」的美稱。

Vutha的親職敘事：從工人的兒子到國際組織翻譯

Vutha Srey出生於1984年磅湛省（Kampong Cham Province）農村。家裡總共有5個兄弟姊妹，他排行第三，前有兄姐，後有兩個弟弟。父親沒有受過教育，只有母親稍微識字，當孩子一一來報到的時候，他們才剛從紅高棉的知識份子肅清、恐怖統治下倖存。

紅高棉為了打破私有財產制，毀壞了地籍資料，所有土地歸國家所有，當然也就沒有繼承這檔事。Vutha家裡沒有田地可以種，依賴父親在國營橡膠種植場（Chup Rubber Plantation Company）當助理司機的微薄收入度日，並住在公司提供的土地上，他們只有使用權沒有所有權。

由於父親酗酒經常無法上工，因此代替爸爸上班是Vutha的日常。他前面的兩位兄姐，在兒時就過世了，其中一位因病導致身障，所以在他過世前，母親除了家務，還背負著沈重的照顧壓力。

柬埔寨有句俗話：「女人不能離開爐子打轉」，身為母親唯一的價值，是確保每天有食物上桌、家務完成、夫平子安。因此，村子裡並沒有女性的工作機會，儘管母親對父親養家失職傷心失望，但也只能無奈仰賴Vutha代替父親工作維持家計。

Vutha從小經常餓著肚子上學。他只有一件制服，每天晚上的SOP是洗制服，為了讓衣服快點乾燥，他每天熨燙制服。傳統燒炭式熨斗的火侯，年幼的孩子難以控制，添上幾處掩蓋燒焦破洞的補丁，自是制服少不了的妝點。

由於沒錢買書包，Vutha把書本紙筆像嬰兒一樣抱在懷中，走著每天4趟共1小時的求學路。14歲即將上高中之前，Vutha問自己一個問題：我將來怎麼養活自己？他看著鏡中瘦弱的身影，這體魄不是作工的底，我還擅長什麼？當時他看村里經常有白皮膚的人騎腳踏車享受田園風光，為了理解他們的世界，他將英文作為傾力學習的目標。

然而，公立學校一週兩小時的英文課遠遠不夠，家裡經濟能力許可的同學，都會額外補習。有人除了補學科（數學、物理、化學等），還報名體育活動。當時Vutha的英文老師受他的好學感動，願意以每小時300柬幣（折合新台幣2.25元）的佛心價幫他補英文，即使如此Vutha的父母還是無力負擔。Vutha乞求老師讓他賒欠學費，就這樣補習了一年。

2001年17歲高中畢業，Vutha身為長子，覺得不能再給家裡添負擔，是時候離家自立了。於是他搬到磅同省（Kampong Thom Province）親戚家，在親戚的湯麵店當服務生，工作一年之後，2002年受親戚委託照管另一個村子的空房子，就這樣開始2年的管家生涯。

18歲的青年，不敢獨自待在空蕩蕩的大房子，於是Vutha把所有家當搬到屋外的廚房小屋，爐灶與鍋碗瓢盆的旁邊，就是他的睡鋪與蚊帳。當然，他最鍾愛的英文書，也跟著他一起搬進去。

整理家務之餘的所有時間，Vutha都花在英文上面。親戚給他微薄薪水作為報酬，雖然有了這筆錢Vutha還是常常餓肚子，但他盡可能省下一些錢，去店裡買米的同時，也買份《金邊日報》（The Phnom Penh Post，柬埔寨第一份英文報紙）。一疊疊買來的報紙，他都仔細收藏、重複閱讀。無人的房子，正好適合大聲朗讀、練習發音捲舌。回聲大到隔壁鄰居每天被這個男孩英文洗腦，感覺很厲害，於是請Vutha當孩子的英文家教（每月美金$2.5元），從一兩位學生教到四五位。

這些學生年紀跟Vutha差不多，熟了變成朋友，每次上課每人帶點食物，擠進Vutha的廚房小屋裡面，邊吃邊學英文。這筆額外收入對Vutha而言恍若天降恩典，一方面終於讓他脫離飢餓的日子，也逐漸建立教英文的自信。

語言是通往世界與自由的路

2004年Vutha為了讀大學搬到金邊，住進橡膠種植場提供的宿舍。然而生活開銷還是要自己張羅，於是Vutha騎著腳踏車在金邊挨家挨戶拜訪學校，尋求英文教職。他一登門直接拜訪負責人，並且全程講英文，讓潛在雇主可以評估他的英語能力。

初進城的小伙子經常迷失在金邊的巷弄中，當時沒有智慧手機GPS地圖，Vutha只好屢屢打電話向室友求援。無數閉門羹吃到飽之後，Vutha終於獲得一家當地私立學校僱用，教授課後英文加強班（每月美金$20元）。

2005年的一天，Vutha在街上偶遇外國人問路，他流利的英文讓對方印象深刻，當場請他擔任高棉語家教。Vutha向對方表明，自己雖然是母語人士，但對高棉語的語法及教學完全沒有經驗，不知道怎麼教。對方回答沒關係，他只需要回答他們的問題就可以。就這樣，Vutha從英文老師變成了高棉語老師（每小時美金$3元）。

基於自己的語言學習經驗、對學生學習障礙的敏銳體察，加上幽默風趣的人格特質，Vutha總能激發學生的學習動力。此外，他英文流利，與外國人溝通順暢；時間彈性與機動性高，可到府教學，因此家教客戶大多是外派的專業工作者。

透過口碑客戶介紹客戶，Vutha的家教學生從沒間斷過，也因此累積了外派人脈網絡。2008年，這個網絡為他帶來了第一份穩定的正職，擔任NGO翻譯、專案管理、研究員工作，從此展開他在國際組織的專業職涯。

在獨守小木屋的時期，Vutha為了練習英文，每天閱讀教會發送的《Golden Words》英柬對照譯本，那是少數他可以免費獲得的英文刊物之一。這些銘言錦句像烙印似的，銘刻在他的價值觀、自我期許，以及工作態度。

Vutha努力經營自己的家教網絡，他深知網絡的拓展來自於口碑，口碑來自於教學品質，還有更重要的：教師的品格。在這個基礎上建立的家教網絡，與其說是生計，不如說是朋友圈，早就超出了交換的對價範疇。他的第4位柬文家教學生，是在柬長住的澳洲與華裔聯姻夫婦，他們的父母親，因為欣賞Vutha的上進心，甚至資助他讀大學。

從英文學生變成英文老師，從英文老師變成柬文老師，從工人的兒子到國際組織翻譯，這條路上，語言是Vutha建構社會網絡、通向不同世界的道路。語言首先帶來異文化的互相理解與學習，然後在這層共同價值之上，拓展了人際網絡的可能性，包括生活支援與工作介紹。

這個價值觀也影響了學科專業與職涯選擇，Vutha說他喜歡從事助人工作，他希望自己的工作能帶來更大的社會改變。

Vutha公共管理學士畢業後，受美國獎學金資助繼續就讀碩士，第一年學分修完，他就已經確認研究關懷，早早選定論文題目與指導教授。卻因為論文題目「柬埔寨的非法伐木、去森林化與迫遷」過於敏感，在研究資料與訪談收集完成，已經開始初稿撰寫的階段，聯合指導的教授怕受到牽連，突然拒絕指導，並要求Vutha簽署自願退學，因而沒有取得碩士學位。

後來Vutha因為在人權組織工作，研究原住民生活困境，教農民用智慧型手機GPS定位，並拍照、攝影、文字紀錄盜伐與迫遷的狀況，受到不少間接的人身安全威脅。在人權領域的工作者，儘管彼此多少有交集，但被陌生人問起，也不會承認互相認識，以免惹上麻煩。因此，Vutha坦承在某些議題，用外語書寫討論，會比柬語來得安全一些。在這個意義上，外語不僅是向外溝通、認識世界的管道；向內而言，更是幽微繞過言論審查，覓得言論自由縫隙的發聲工具。

Photo Credit：Vutha Vutha任職的國際組織RCTS/SEAOAN（柬埔寨農村科技支援組織），教導農民使用ICT（資訊通信科技）成為公民記者，揭露發生在村裡的非法盜伐與土地侵佔行為。

「孩子的未來是我現在唯一能想的事」：教養腳本與工作調整

大學與研究所時期，Vutha原本住在橡膠公司的宿舍，後來因為家裡不再有人是員工，因而失去住處，必須另覓棲身之所。新的房東是一位慈祥的太太，很欣賞Vutha的人品，Vutha被她女兒的氣質深深吸引，因此常到房東家裡作客。在柬埔寨，未婚女性與男性往來，並不符合節儀，因此不久後，他們就在家長的祝福下結婚了，婚後Vutha與岳父岳母同住，互相照應。

剛結婚時， Vutha在國際NGO做全職工作，太太為了家計開雜貨店。原本以為開店是兼顧家庭、貼補家用的好方法，卻沒想到給Vutha帶來另一個負擔。由於太太需要顧店走不開，岳父岳母年紀大行動不方便，所以補貨的工作就落到Vutha身上，為此他常常很難兼顧全職工作，後來索性辭職轉做兼職。

然而，兼職收入不穩定無法持家，在朋友介紹下還是回到NGO全職工作10年。隨著兩個女兒陸續出生，Vutha的職涯又面臨新挑戰。小女兒2歲半開始上學，Vutha每天在8點上學、4點放學的時間刻度之間奔忙。雖然他的老闆信任他，給予很大的彈性與自由度，但長久下來實在無法配合朝九晚六的工作倫理，更遑論還得兼顧家裡雜貨店的補貨。

因此在2017年，Vutha向老闆提議上班時數減半，薪水縮減為原本3到4成，剩下的時間他接柬文家教補充失去的收入。這麼做犧牲了工作穩定性與經濟安全網，但也是為了換取更重要的東西：「孩子的未來是我現在唯一能想的事」。

Vutha是家裡唯一具有行動能力，能夠接送孩子上下學、參加週末才藝活動的人。以前的正職工作經常需要出差到外省，一趟出去就是一兩個禮拜，由於沒人接送，這段時間孩子只能請假在家，中斷學業。因此Vutha轉任彈性工作，是為了有更多自由度陪伴孩子、並確保他們就學機會。

此外，兼職工作讓Vutha有更多時間精力投入家教工作，家教網絡不僅對他個人多所助益，更惠及下一代。他的家教學生都是外派人員，其中不乏大使、組織領導、各領域專家。他的大女兒5歲才上學，小女兒2歲半就上幼兒園。

當初Vutha決定提早讓小女兒上學，是與一位家教學生閒聊的結果，這位學生是NGO顧問，專長兒童發展與早期教育。他說兒童發展黃金期在2到6歲學齡前階段，這時期孩子吸收能力最強，6歲以後發展曲線慢慢減緩，因此學齡前創造孩子豐富的學習環境與刺激，對未來有關鍵影響。

他可以明顯看出兩個女兒學習能力的差別，小女兒現在才3歲半，已經能夠以英文溝通了。也因此，他們原本打算把錢存起來，留給孩子們讀大學，轉而決定把這筆錢投入現階段的教育，認為這樣效益更大。Vutha對教育的重視，以及教養腳本的建構，除了自己的向上流動經驗之外，也參照了各國外派的專業資訊，向他們的生活方式取經。

Photo Credit：Vutha Vutha一家人，盛裝出席友人婚禮時的合影。

境內移民的代價：交通成本與健康風險

Vutha每月過半家庭收入都花在兩個女兒的教育上，每季交完學費以後，兩袖清風、空空如也、如入仙境。為了集中火力投資教育，他們攢下每一份可以節省的水電費用，四季如夏的國度，家裡沒有冷氣、冰箱、洗衣機，太太每天上市場買菜，並只煮當天的份量，一家子衣服全靠太太一件件手洗。但是，其中一項龐大開銷，是為了上學無法省下的投資：交通成本。

Vutha是家裡唯一有通勤能力的人，因此孩子上下學的交通，就成為他追求國際教育，在市中心與城郊之間每天「境內移民」的最大關卡。

一開始他騎機車接送兩個孩子，2歲半的小女兒待在前面的育兒揹巾，6歲的大女兒坐後座用繩子跟爸爸綁著，金邊交通壅塞，每趟通勤耗去一個小時是家常便飯。然而2歲幼兒，那禁得起每天2小時空氣污染、雨水浸濡、烈日曝曬的折騰？因此剛上學那段期間，孩子們常常生病。孩子生病對父母的心理生理折磨有多大，不消多說，有孩子的都能秒懂，更遑論金邊基礎醫療稀缺，每每考驗著父母，願意花多少代價、揹多少債來救？思考生命值多少錢的哲學課題。

對Vutha來說，為了讓孩子安全、健康、準時抵達學校，自行開車是最理想的交通方式。然而，每月車子汽油100美元，市區停車30美元，佔去家庭月收入10～20%。咋舌的汽油費用，是因為那輛六汽缸四輪驅動車，太會喝汽油。

Vutha選擇此車款是為了工作，他常常需要帶記者與NGO工作者，到偏鄉山區研究、採訪、服務，這種車才能爬過坑洞泥濘。而金邊市區排水系統，年紀跟結束殖民的歷史一樣悠久，每逢下雨馬路變黃河，底盤夠高才能渡過滾滾波濤。

買不起新車，二手車油耗效率當然不好，更別提半路拋錨，修理費帳單不時給人驚喜。Vutha為了節省這筆開銷，每天開車送完孩子後，也順便把車子托育在學校對面店家，自己則跨上腳踏車，掛上一條乾不了的毛巾，在市區辦公室與不同家教客戶之間穿梭。

2019年9月，金邊市公車受日本資助，發布公車即時資訊系統，現在手機App能即時定位，以前落葉逡巡的候車亭，開始排起了人龍。公車不論里程一律1500柬幣（約新台幣11元），學生兒童長輩身障免費，又有冷氣可吹，是市區交通的經濟選項。

對Vutha而言，雖然搭乘公車可免去機車通勤的風險，但尖峰時間公車走走停停、猛衝急煞，年幼乘客暈車嘔吐，視搭公車為畏途。從冷氣車出來，隨即烈日跋涉、汗水淋漓，忽冷忽熱孩子容易生病。而更長的通勤時間，也意味著必須早起，犧牲孩子睡眠時間。

機車、汽車、公車三種不同通勤生態，不僅是移動方式的差異，更是不同社經階級的健康風險落差，這個落差更延伸為教育的門檻。Vutha的太太跟他有過爭執：犧牲孩子健康，為教育每天跋涉究竟值不值得？

雖然最後太太尊重Vutha的決定，但接送的責任與苦惱，他得一個人默默扛下。在孩子健康與經濟能力之間拉扯，Vutha發展出創意無限的雞尾酒通勤法：每週5天上課時間，2天機車、2天公車、1天開車；如果那個月家裡收入比較好，就可以增加開車天數。

Photo Credit：Vutha 一部機車多載，是當地人上學最常用的交通方式。

國際教育的益品：世界公民

2019年10月，Vutha將大女兒從家附近的國際學校，轉學到跟妹妹同一所，位於市中心的國際學校。轉學對孩子與父母都是重新適應的挑戰，這麼做一方面是兩個女兒一起接送比較方便；另一方面是因為8歲大女兒在原本的學校，英文能力不見起色，還不如3歲的妹妹半年的進步明顯。

他說金邊很多國際學校，空有國際的名字，卻不一定有國際的裡子。為了追尋真正的國際教育，轉學與交通是他願意付出的風險與成本。

幸運的是，新學校的友善環境，讓孩子很快渡過適應期，讓家長放下心中大石頭。不僅如此，假日還與同班外籍好友，相約到彼此家玩。Vutha說，對柬埔寨人而言，有外籍友人光臨家裡，是很大的殊榮。

除了正規教育，Vutha還願意利用週末投資孩子才藝。對他來說，才藝是拓展孩子生活方式的途徑之一，讓害羞的孩子放得開、體驗不同文化，也是讓英文落實日常生活的趣味化學習方式。

全球化的軌跡，濃縮在金邊的國際學校，仿若小小聯合國，各種膚色與語言繽紛，每天上演文化衝突與同理理解的戲碼。看著不同顏色的小手互相牽著、相視而笑、分享餅乾，Vutha說如果大人能像孩子一樣，就世界和平了。對柬埔寨家庭來說，這是他們為了培育下一代成為世界公民，流動的距離。

註釋：

曾在90年代末期於柬埔寨從事國際援助的日本友人觀察，現在80歲的世代，受過良好法國教育。當他於1997～2000年間，騎著摩拖車穿越崎嶇泥濘，風塵僕僕到達外國人罕至的偏鄉，田邊60歲的婆婆居然跟他說法文！！這真是太令人驚訝、時空錯置了！但是之後的世代，因為紅高棉成為教育失落的一代，然而這群人正是戰後重建國家制度、養育嬰兒潮世代的主要推手。 依據2001年《土地法》重建的土地登記制度，在國有地上居住超過5年的居民，可取得土地所有權，但V的母親從未獲得這紙證書。V的父親過世之後，由於家中不再有人受雇於橡膠種植公司，因此居住地被收回。公司給了母親600美金的移居補助，並配給一塊位於荒野10m*20m的土地。但由於實在太偏遠，因此V一家從未在那邊落腳。

參考資料：

Joel Brinkley, Jay Mather，2014，《柬埔寨：被詛咒的國度》，台北市：聯經出版。

Caroline Hughes and Kheang Un（2011）.Cambodia’s Economic Transformation.India: NIAS Studies

懂英文還不夠！企業搶破頭的「國際人才特質」有哪些？（遠見）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範