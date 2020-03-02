全球化下的教養遊牧：從金邊的國際學校，看柬埔寨與中國、台灣家庭社群的人生百味

文化背景的差異，決定一個家庭將孩子送進國際學校的初衷。如同中國、台灣的家庭是為了讓孩子能與國際鏈接或快樂學習，然而對柬埔寨家庭而言，孩子學習了英語，是改變人生觀、突破政治枷鎖的開始

前兩篇文章以台灣與柬埔寨兩個家庭的地理空間與社會空間流動，描繪因追尋共同教養益品而在金邊交會。本篇則以金邊國際學校的中文社群為中心，探究金邊國際教育與中文教育的樣貌，以及中國移居家庭的落地與撤退。

這3篇文章，通過比較臺灣，柬埔寨和中國家庭，筆者試圖探討不同社會文化脈絡下，教養益品的更深刻含義。通過社會學的想像力，此系列文章試圖揭開個人選擇背後更大社會力量的隱形斗篷，以及思索我們可以在多大程度上透過教育改變命運？

Photo Credit：Lucy Chang 金邊國際學校的春節慶典佈置。

中國移居家庭的落地選項

隨著柬埔寨外資開放、中資大量湧入柬埔寨，因為工作或投資，許多中國家庭攜家帶眷移居（註1），面臨孩子教育的問題。

移居柬埔寨的中文使用者，大約可分為兩種族群，一種是紅高棉之前的早期華人移民，包括潮州、廣東、海南、客家、福建等華裔。他們在柬埔寨本土工商與政治領域扮演要角，柬埔寨前10大商業巨擘就有9位是華人（註2）。

他們興辦資助華校、傳承中華文化，較有名的如：端華學校、立群學校等，他們也資助中國官方的孔子學院。這些華校或者教授柬文，或者採半日制，另外半日讓學生銜接公立學校課程，或補習英文，所以多為華人子弟與柬埔寨人就讀。（註3）

另一群是2010年之後，隨一帶一路浪潮、柬埔寨歐美貿易優惠，受雇或投資於房地產、營造業、紡織業、銀行業等中國與台灣移居家庭。這些家庭比較偏好學制新穎的國際學校，不論是中資設立的中英雙語國際學校，或者歐美系的國際學校，較少就讀當地華校。

由於華校為銜接當地公立學校，採取半日制，較不符合新進移居家庭的需求，而家長也希望孩子精進外語能力，所以大多選擇國際學校。國際學校教程上，較大規模的名校採取IB課程（註4），學生高中結業後，可以直接銜接外國大學。其他未採IB課程的，採用英美標準教程，如英系的IPC、IEYC。

此外，還有蒙特梭利、華德福等另類教育系統。由於華校為銜接當地公立學校，採取半日制，較不符合新進移居家庭的需求，而家長也希望孩子精進外語能力，所以大多選擇中國或歐美系國際學校。

他們含辛茹苦攜子移居，除了顧全家庭，也著眼柬埔寨蓬勃的國際教育，希望培養孩子國際競爭力。有些家長為了兼顧孩子中文進度，或自己英語能力有限，為方便與學校聯繫，選擇中英雙語學校。

另一些英語能力較強、偏好沈浸式環境的家長，選擇讓孩子就讀全英語國際學校，課後再外補習中文，以便日後回國銜接國內升學體制。也有因為結婚或工作，與法文有親近性的台灣家庭，讓孩子就讀法系國際學校。

初來乍到的移居家庭，父母（通常是母親，因為父親忙於工作，孩子的教育大多由母親負責）的首要任務就是幫助孩子適應新的學習環境。

筆者孩子就讀的國際學校，相當重視學校與家長的親師協力，甚至願意額外花時間教授家長英語教學技法，以便在家延續英語環境，協助孩子縮短適應期。幾年之後，當孩子悠遊於國際學校的「快樂成長」，習慣「像一塊蛋糕一樣簡單」的回家功課、在家也用英文吵架後，父母的「園活」又進入了下一個關卡—「大撤退計畫」

「大撤退計畫」的甘苦

中資帶動金邊與西港房地產熱潮，也帶來了一批批受雇於營建業的中國工人，熱潮的表面下，因為法規的不確定性，或因為對前景過於樂觀，操作槓桿過大導致資金短缺，許多「爛尾樓」無預警停工欠薪，使得建築工人陷入生計困境。

而柬埔寨儘管外資自由、成長迅速，相對的政策與產業也瞬息萬變，當前景不如預期，外派人員馬上面臨失業回國的壓力。2019年7月，勞工部為保障本國人就業機會，發布禁職令，禁止外國人從事10種行業小規模個體戶經營，同時也禁止外國人擔任公司人事主管職位。

雖然兩個月後，因考慮柬國需要引進外國技術與投資，又撤銷這項禁令，卻也足以讓許多小型創業者亂了陣腳。

2019年6月底，因西港中資建案倒塌悲劇，柬埔寨公共工程與運輸部10月推出新建築法規，許多建案面臨停工徹查。8月洪森總理發布「禁賭令」，展現重整柬埔寨經濟引擎的決心，九成商業活動由中資經營的西港頓時滿城風雨，機場中國人敦克爾克大撤退的傳言甚囂塵上，賭場與營建公司倒閉、積欠工資與承包商款項，失業工人拉布條抗議的新聞屢見不鮮。

西港房地產拋售、租金腰斬也乏人問津，隨著人去樓空，週邊的食衣住行商家，也唱起歸去來兮。繼之，春節返鄉潮與緊接的新冠肺炎疫情，更讓金邊與西港的中國人大量撤離柬國。

產業生計的驟變，讓移居家庭不得不揮別這一片希望之地。啟動大撤退計畫，除了經濟的現實條件，還有文化認同的考量。

國際學校中除了本地學生，中台美加英法德日韓印菲越泰紐澳，不同國籍師生齊聚，宛若小型聯合國。儘管同樣說著英語，但不同國籍的生活與工作圈仍然有著隱形的界線。

在首都金邊，不同國家的人群，全球經濟位階與發展落差，具體呈現為居住區位、教育休閒、飲食消費等不同選擇，各種文化在這裡都能覓得棲地的同時，也圍起了一個個小圈子。全球化壓縮在方圓數十公里的稠密都市生活圈，包容與排他的機會一樣多。

在這樣的氛圍下，新進移居的中國家庭，儘管身處多元環境、學習國際語言，仍難以實現融入西方生活圈的嚮往，從而面臨了認同的失落與轉向，反思過去過渡追尋西化教育，產生孩子成為「香蕉人」（外黃內白）的憂慮，因此對文化根源的重新探索，以漢語與書法推廣為形式展現出來。

認同的重新確認，在柬埔寨快速成長的中文教育市場中，覓得了兌換經濟價值的縫隙。隨著柬埔寨中資企業倍增，大量徵求中柬雙語的基層員工與翻譯人才。通曉英語是柬埔寨勞動市場中的基本配備，中文則是新興的優勢語言，通英文者有兩倍於最低基本工資的薪水行情，還會中文則上看3倍。

語言能力與薪情的對價關係，使得金邊語言學習機構林立，每逢下課或下班時間，補習班前攤販聚集、車水馬龍。對新進中國移民父母而言，為了在陌生國度兼顧孩子與生計，投身中文杏壇是少數可行選項之一。

媽媽團的一位中國媽媽，3年前因為先生任職的工地無預警發不出薪水，原本相夫教子的家庭主婦一肩扛下家計，毛遂自薦在孩子學校當起中文老師。

那時孩子才2歲半，一家人才剛搬到柬埔寨半年，就遭逢變故。雖然她婚前曾在國內當生物老師，但教外國人中文還是生平頭一回。3年的時間，初出茅廬的新手老師，用命拼博苦讀磨練，也因為是母親，特別能同理學生，教學成果顯著，深受學生喜愛。

她任職過3個學校，薪水愈換愈好，步步高升擔綱中文部主任。此外，因個性熱心助人、廣結人緣，有口皆碑家教不斷，還因為求教者太多，打算自己創業開設中文補習班。原本只為餬口的生計，意外開啟事業第二春。

移居家庭懷抱夢想來到這片希望之地，雖經一番波折，終在他鄉實現功名。為了教授中文，這些家長投入中國文化研究，以新的眼光珍視之前的習以為常，重新燃起對自身文化的驕傲之情。而後，隨著工作同儕網絡建立、熟稔柬國漢語教育產業，體認到本地高品質教師的匱乏，因此萌生孩子在這邊無法受到良好中文教育的感慨。

Photo Credit：Lucy Chang 學校中文課的手工書製作，孩子們對自己作品愛不釋手。

中產家庭的焦慮：「快樂成長」與「競爭力」的兩難

就讀國際學校的孩子，英文（或其他外語）、德智體群美，能獲得均衡發展。但是，中文以及應試訓練相對匱乏，這是東西方基礎教育的差異。對於移居家庭而言，國際教育雖然實現了快樂成長、身心平衡，卻也犧牲了學科知識密度，如果孩子以後回國讀書，肯定會被電得嚇嚇叫，在競爭激烈的升學考試中失去競爭力。

此外，雖然國際學校的多國語言教學，對某些家長而言是培養國際心態的益品，但對另一些家長而言，卻擔心導致語言混淆、拖累母語發展，或語言課程壓縮了其他學科的學習時數。

「快樂成長」與「競爭力」兩個光譜兩端教育益品的兩難抉擇，使得不同教養論述的游移不定，成為中國家長群裡最常分享轉貼的甘苦談。這種手足無措、顧此失彼，反映出父母的脆弱與有限理性。

跟隨營建業而來的中國家庭，依著建案的進度，在柬埔寨一待就是3、5年。正職壯年打拼的父母懷著「中產階級的焦慮」，一方面擔憂自己的工作保障與職涯發展，另一方面操心孩子的教育與競爭力。

在柬埔寨養育年幼的孩子相對容易，有眾多學齡前教育可供選擇。對於這時期的孩子，父母傾向快樂學習、獨立自主的啟發式教學法，一方面培養孩子情緒穩定、創意思考的軟實力，也為英文硬實力打好基礎。

在孩子上課的時間空檔，好學的媽媽還利用柬國外語環境，精進英文考雅思，投資自己的人力資本，以免跟不上職場需求。然而隨著孩子就讀小學的年齡日益趨近，為了保留國內學籍以便擠進學區額滿「牛校」，避免將就「菜校」的遺憾，因此到了孩子4、5歲的年紀，提早回國卡位，就成為接軌國內升學「保位戰」的不得不然。

有時，不得不啟動「大撤退計畫」，壓垮駱駝的最後一根稻草，是柬埔寨基礎醫療的希缺，以及衛生條件對抵抗力的極限挑戰。媽媽經常在自己發燒與上吐下瀉的同時，還要抱著孩子跑醫院。

在金邊，盡管公立醫院每次5美元的診療費堪稱合理，但常常到了醫院看不到醫生，醫療品質連本地人都感嘆，遑論外國人更沒有踏進去的勇氣。本地孩子救命的浮木，仰賴NGO醫院的高品質免費醫療，但外國人並無此福利。

在金邊外國人常去的私立兒科，單次門診費用從50到150美元起跳，有些重症受限於檢驗儀器與進口藥品闕如，無法在當地醫治，必須飛到泰國、新加坡，或者回母國就醫。因此，有些家庭在孩子生了一場大病之後，一方面無力再次負荷龐大醫療開銷，也不忍孩子再受折騰。一方面在柬國沒有後援網絡，無法兼顧工作與病兒照顧，因而緊急將孩子送回國內。

隨著孩子成長階段的需求轉變，以及家長異國生活的體驗轉折，原本追尋的教養夢出現非預期後果，也促使家長為不同益品重新評價。此外，育兒與事業的拉扯，桎梏著堅忍逐夢的中年家長。

為了在異地繼續打拚以便衣錦還鄉，原本為兼顧事業與家庭把孩子帶來柬埔寨，現在卻不得不為了事業犧牲家庭，把孩子送回老家倚靠親緣網絡，由祖父母與手足代為照顧。全球教養遊牧的去留，表面上看似個人自由選擇，但牽動每個抉擇的，是比家庭更大的社會制度與支援網絡。

Photo Credit：Reuters/達志影像 隨著中資的進入，近年來柬埔寨興起了學中文的熱潮。

教養益品的跨國比較：應試教育與思辨教育

對中國父母而言，外語雖然是培養國際競爭力的重要益品，但因為異國生活的經濟不安全感，必須考量回國投入應試教育的後路，因此出現教養益品之間的掙扎。反觀柬埔寨家庭，尋求國際學校教育的目的，除了國際視野，還有另一個目的：培養孩子獨立思辨能力。

柬埔寨傳統百貨公司的一樓，不是化妝品女鞋，而是絢麗奪目的珠寶專櫃。美白產品是熱銷的保障，同款式汽車白色永遠比其他顏色貴。第2篇文章的主角Vuhta老師，笑說自己曬得黝黑的皮膚常常被人認為是鄉下人，當人們注重的是表象，人的價值也只能用炫耀消費彰顯，但教育可以讓人看到其他東西。

他說公立學校教的不是真實，所以再怎樣辛苦，也要努力賺錢送孩子讀國際學校。我們無力改變權力結構，制度讓我們別無選擇，只能教育下一代批判思考，讓他們準備好當機會到來，有遠見做出更好的選擇、改變自己的命運。井蛙台灣媽媽，第一次知道國際學校可以跟思辨教育畫上等號。

外語在柬埔寨為何會與思辨劃上等號？金邊是一個國際化的城市，柬英中在街市都能通。但是，語言像篩網，篩出不同的世界圖像，不僅僅是因溝通理解的問題，更因為語言的使用者在不同政權麾下。

2018年總理大選前夕，當政為確保統治權力延續，解散全國最大反對黨撤銷黨員公職資格，把黨主席定罪軟禁在家。同年《金邊郵報》被收購，國際感嘆柬國最後一個獨立媒體被收編，新聞自由指數在全球180個國家中，從第132名驟跌至第142名。

因此，語言成了一道界線，劃定了不同使用者說話的限度，也篩出了不同的資訊海域。

走一趟金邊最大的書店，可以發現社會科學領域的書籍，英文版書架有柬文版的數倍之多，儘管關於當代柬埔寨政治、經濟、社會、人權的研究相當豐富，這類書籍少有柬文譯本。語言門檻削弱了這些資訊對當地人的可及性，而書本售價則是另一道牆。

一本動輒30-50美元的英文書，對最低基本工資月薪200元的高棉語使用者，是怎樣的奢侈？（註5）而這類書籍不可能出現在公共圖書館，那裡有的只是陳舊的古籍檔案，且全金邊也只有一兩處。

那麼，柬埔寨人如何認知理解今日快速變遷的當地社會？如第2篇文章所言，為了規避言論審查，外語媒體是少數擁有言論自由的平台，用外文書寫的風險比柬文小。

因此在柬埔寨，外語是一扇向外與向內的雙向門：不僅是溝通理解異國文化的鑰匙，更是一面鏡子，透過國際視野觀看自身，同時從文化的內部與外部建構自身的認識論。

這種多維度視角、跨文化比較，以文化衝擊的形式，讓人開始質問原本的習以為常、理所當然。批判思考與洞見，就在多聲道的你來我往之中互相啟蒙，外文承載著這些對話，在夾縫中閃避監視之眼，通向言論自由。

Photo Credit：Lucy Chang 金邊外派社群每年一大盛事：萬聖節討糖活動。學校鬼屋是孩子又愛又怕的必訪點之一。

全球化教養遊牧為哪樁？

金邊的一期一會，對台灣、柬埔寨與中國家庭來說，語言是牽引我們相聚的共同點，也是各自離散的差異點。問起Vutha是否會像中國父母一樣，擔心孩子偏重外語而犧牲母語？（註6）Vutha很清楚益品之間的取捨，他說為了換取更重要的東西，總要付出代價。然而他也提到，在柬埔寨孩子們仍沉浸於高棉語母語環境，國際學校與高棉語的課程接軌也較為完備，相較之下，中國父母沒有這樣的環境與支援。

移居從來都不只水平的地理空間移動，還涉及垂直的社會空間流動。對台灣與中國家庭而言，向下流動讓他們不得不離鄉跨海逐夢。對柬埔寨家庭而言，1、200公里已經是一輩子，從底層到中產的距離。遷徙的尺度、階級流動的尺度，落在不同土地與群體上，無法畫上等高線。

全球化教養遊牧為的是什麼？台灣、柬埔寨兩個家庭，共同的想望，讓原本兩條平行線在金邊交會。天下父母心，孩子的永保安康，是父母捨身也願意的珍寶。

然而當變化是唯一的不變，能做的只有專注當下。如果各種資本陶冶的秀異（distinction）已非我們能企求，那麼「韌性」（resilience）是我們在不確定的世界與人生中，唯一能留給孩子的禮物。

相對於主流的「競爭力」，「韌性」成為另類的教育益品。在金邊的一所國際學校，這些家長覓得實踐另類教育益品的場域。

後記：親職敘事的療癒力量

敘事治療相信，人從來就不是問題，問題才是問題（註7）。人的問題深具社會建構面向，把人的困境放在文化脈絡下思考，才能從結構性的捆縛中鬆綁。他們把治療比喻為「說故事」與「重說故事」。透過述說、解構、再建構，寫下經過選擇的事件與意義，能激發人們為自己創造更有力量、更貼近渴望、更賦予未來希望的新版故事。

對敘事治療而言，人不再是困在問題裡的受害者，而是有選擇權的主體。身為人，我們不但因「說」自己的「故事」而為經驗帶來意義，也透過對故事的全新認識，起而「實踐」自己的故事（註8）。

本系列文章，以台灣與柬埔寨兩個中產家庭的「親職敘事」為主軸，描繪為教養而全球遊牧的社會軌跡。這個敘事，與其說是被動的個人編年史陳述，不如說是主動的命運事件篩選，試圖在乖舛遭遇之中，重新建構意義。

敘事，透過將主觀經驗客觀化陳述，把個人處境放回更大的社會脈絡之中，描繪命運十字路口，各種抉擇的邏輯與因果，幫助自己理解其中的掙扎與不得不，以及認清追尋的價值。

親職敘事，一方面緩解為人家長「如果當初怎樣，會不會更好？」的追悔自責，看到自己其實已經盡力了。另一方面，也幫助自己在各種教養論述中，釐清核心價值、認知各種選擇可能的非預期後果，做出取捨、坦然接受並思考對策。

對台灣與柬埔寨兩個家庭而言，透過親職敘事，以金邊的相遇為終點，我們為各自命運轉折處的離散坎坷，賦予新的意義，彷彿這一切都是為了一期一會而做的鋪陳。

另一方面，以金邊的相遇為起點，我們定位了教養理念的群體位置，更驚訝於彼此跨越文化的共同性，兩個家庭成為育兒上的支持，並開始與學校及其他家長連結，寄望以學校為起點，集結不同社會網絡資源，為當地做些改變。

據說，柬埔寨是個完全的自由市場，包括教育、醫療與社會福利。筆者驚嘆於各種為了實踐所欲選擇的智慧與努力，也洞見了選擇其實更多時候是別無選擇。經歷民主化浪潮的台灣，主流教養論述開始從代間義務，轉向強調父母的選擇、孩子的自主。

這種「新自由主義親職/母職」，意指家長努力爭取選擇權，以實現最優化的教養方式。母親視自己為「風險管理者」，企圖在不確定的世界做出「正確選擇」。高度個人化、私有化的保安策略，偏重「選擇的教養邏輯」，掩蓋了「選擇」其實來自階級優勢的事實。

這種視角將公眾的議題私人化、把不平等化約為「他們」的問題，忽略了並非所有家庭都同樣能力與資源進行選擇。「我們」的後花園，跟「他們」的廢墟，其實是社會的一體兩面。

各種教養實做都不是父母單向的選擇，而是親子協商的結果，也涉及眾多成員的協力合作。Annamarie Mol在討論理想的病患照顧方式時，提出「照護的邏輯」來取代選擇的邏輯。以「照護的邏輯」來理解教養，讓我們重新看到父母的有限理性、脆弱，以及教養過程不可或缺的協力關係。

「養一個孩子，需要整個村子的力量。」（It takes a village to raise a child.），我們需要建立跨越性別、階級、國族的網絡，創造更多的相互依存，而不是依賴個人一生懸命的保安策略（註9）。

註釋：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範