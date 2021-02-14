遠嫁巴基斯坦20年，我體悟到伊斯蘭婚姻的不可思議，其實與異國戀無關

類似的文化歧見與衝擊，在我們的婚姻裡，一年年出現，一件件發生，至今不曾停止；隨著年紀增長，隨著「沒有最讓人不可思議，只有更讓人不可思議」的事情越來越多，終於，筆者體悟到一件事：所有的婚姻問題，與跨文化無關，而是源於人性。

「總是我在邀請你：『我們去這裡玩、我們去那裡玩』，從來沒有過是你主動邀請，說著：『我們去這裡玩、我們去那裡玩。』」 「總是我在安排各種驚喜給你、製造各種驚喜給你，從來沒有過是你，主動安排、製造任何驚喜給過我。」

在結縭逾二十年後，筆者經營婚姻的引擎發動機已經老舊、乃至生鏽，翻看自己曾經寫過的婚後生活點滴，酸甜苦辣鹹皆有，滿滿地都是重口味、重節奏，屬於鹹的淚海更是至今不曾乾涸。不勝唏噓之餘，突有所感，便發給枕邊人一連串簡訊，與以往不同的是，語中只有淡淡的無奈，不再有「這次也許不同」的期待。

伊斯蘭，不是一個外界輕易能夠理解的宗教；伊斯蘭式的生活文化，尤其不是一個在西方主流文化教育下成長的台灣人，所能理解的生活文化。

例如：只要是穆斯林群聚，即使在家裡，至今大多仍遵循「聖行」（聖人的行誼），以席地而坐進行餐聚；第一次到巴基斯坦時，筆者便曾經為了沒有餐桌可以吃飯困惑不已，久而久之，倒也習以為常了。又例如：穆斯林都有保持「淨下」的習慣，以方便隨時可以做禮拜。

因此，即使生活在西方社會、國家，許多穆斯林男女至今習慣蹲式如廁，若是在外不方便，進廁所則必帶一瓶水；不明就裡的人，如果看到男生或女生帶著一瓶礦泉水瓶進公廁，不知會是什麼想法？

再又例如：不論穆斯林男或女，每至少四十天，一定要刮淨腋毛、陰毛等私處毛髮，以保清潔；也因此，在伊斯蘭國家長大的穆斯林男女，即使不知道這個「伊斯蘭文化」的由來，也會保持這個「生活習慣」。

筆者曾經讀過一本以穆斯林女性情色為主題來吸引讀者目光的譯書。以第一人稱敘事的作者，在自序裡聲稱為了保護個人安全，身為穆斯林的她，必須匿名寫作。

書裡，作者在男女肌膚部分寫得十分細微、令人看了臉紅心跳，頗符合其「情色」導向的商業操作，然而，卻也因為那些太過露骨的描述，讓人不禁懷疑作者應該是個「偽穆斯林」，因為，若果真如其所稱，她是在伊斯蘭國家長大的穆斯林，怎會錯寫那些對伊斯蘭國家長大的穆斯林婦女而言，就算沒讀過書、沒上過學，也會知道的生活「常識」？

更多不為人知的宗教生活文化與細節規範，若非熟讀伊斯蘭經訓，可能連穆斯林自己都未必知道（情況就像，台灣許多人都會拜媽祖、拜關公、拜三太子，卻未必知道媽祖、關公、三太子等的歷史故事與由來）。相較之下，不吃豬肉、不能飲酒、一夫可以四妻、齋戒月期間白天不能飲食……等許多外人已經「耳熟能詳」的教義，都只是對伊斯蘭很粗略的框定印象而已。

筆者的穆斯林婚紗｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

筆者曾經翻遍清真寺裡所有與伊斯蘭相關知識的書籍，並認真研讀過，也因此，與外子在許多跨文化婚姻的衝突上，意外地反倒都能以宗教來化解。

例如：當夫妻之間有生活上的齟齬時，筆者總以這句話來怒嗆外子：「不能讓妻子快樂的人，不是一個真正的信士。」又例如：外子拿工作時間當藉口，總是半夜兩、三點才要就寢、日上三竿才要起床；當筆者實在無法配合這樣的作息時，就開始說教：「真主說：我創造白天，是為了讓你們工作；創造黑夜，是為了讓你們休息。」

大部分的生活衝突，只要搬出伊斯蘭經訓裡的教誨，基本上，外子都只能啞口無言，兩人之間的劍拔弩張，也因而化解；許多外人以為穆斯林婦女地位很低落的偏見，筆者反倒都因教義主張而理所當然地讓自己成為強勢的一方（讀書真的很重要）。當然，反之亦然，若是明知自己理虧，也只好閉上嘴巴，悶悶去悔過。

真正至今難以跨越的，倒是外子出生長大的印巴旁遮普文化了。

所謂江山易改，本性難移；用這句話來形容外子家鄉裡那種「習俗凌駕於宗教」的家庭教育，真是再適合不過。

例如：就連印度憲法都明文規定廢除種姓制度了，然而，1947年因宗教而脫離印度獨立的巴基斯坦，卻至今留有這個屬於古印度文化而非伊斯蘭文化的舊俗遺毒。

筆者至今不能釋懷的一件事，便是愧對外子五個姊妹裡的二姑。

在身為長子的外子到台灣發展後，有一位少數還維持聯繫的同鄉至交，是外子從學生時代就開始相熟的；他不僅經常到婆家替外子問候父母，也總是赴湯蹈火、義不容辭、主動處理許多外子交辦給他的事情。近水樓臺，因此和二姑擦出愛情火花。

當二姑一副待嫁女兒心、壓抑不住內心熊熊燃燒的情愫向筆者傾訴、並拿出那位朋友送給二姑當信物的照片時，身為大嫂的筆者，自是樂觀其成，當時天真的想法是：能嫁給哥哥的至交好友，大多是幸福的妹妹。因此，當晚便告訴外子這件喜事。

意外的發展是，外子知道來龍去脈後，竟不是著手撮合，而是萬分震怒、立馬和這位至交斷絕往來，只因為，對方來自一個在古老印度文化裡、種姓低於外子的家族；外子可以接受彼此當好朋友，但是，想要跨越階級、互締婚盟，門兒都沒有。

就算已經來台多年、接受「先進國家的文明洗禮」了，然而，即使二姑後來嫁給一個雖是同階級、但人品水準都不高的男人，外子也不後悔當初的決定。近幾年來，由於網路通訊軟體發達，那位朋友透過各種管道找到我們，並從網路媒體嚐試與外子恢復友誼，可外子那種覆水難收的堅決，令人匪夷所思。

除了眾所皆知的《古蘭經》外，穆斯林的另外一部重要生活指導《聖訓》｜Photo Credit: 亞瑟蘭提供

筆者不斷拿經訓來質疑外子對伊斯蘭教義的「陽奉陰違」，畢竟，經訓上明確記載，親友之間難免發生不愉快，但是，不管爭執多大，都不能超過三天不說話，如果主動說話的那一方，將會得到真主的回賜；這其實也是外子最常和筆者分享的教義之一。可惜，外子唯一說得上態度終於軟化、立場終於鬆解的妥協回應是：「就算我當初能接受這樁婚姻，整個家族也不會接受的。」

這便是筆者所說的「習俗凌駕於宗教」。是的，整個家族沒有人會讓二姑嫁入一個不同種姓階級的，這是不爭的事實，也是筆者在深入印巴鄉間多年後才理解的民情。可伊斯蘭教導的是人人平等啊！不管你是億萬富翁還是赤貧遊民，只要在真主面前，大家地位都是一樣的。

這條教義尤其落實在做禮拜的時候。不管在哪裡禮拜，石油鉅子身邊有可能站的就是剛從路邊進來的乞丐，他們會遵循教義，不管身邊站的是誰，大家都肩並肩、身體之間不能有縫隙地一起禮拜。只可惜，若要論起教義，許多穆斯林都能「夸夸其談」，可落實到生活文化時，他們卻選擇「習俗」，而非「宗教」。

類似的故事，不只發生在巴基斯坦旁遮普省邦，時至今日，整個印巴社會，大部分民間的骨子裡，都流有這個已經源遠流長、根深蒂固的思維與血液。許多人誤以為是伊斯蘭的生活文化，其實是地方習俗，與宗教本身無關。

二姑的婚姻故事，只是習俗為大的冰山一角而已，外子最後的被動妥協說詞，也只交代了他對這樁婚事的態度，卻無法解釋他是怎麼看待這份友誼的？他甚至拒絕這位曾經如此親暱的至交，從臉書發來的朋友邀請。看倌們，您看出來了嗎？這件事已經無關宗教或習俗了，純粹是外子本身的個性問題呀。

類似的文化歧見與衝擊，在我們的婚姻裡，一年年出現，一件件發生，至今不曾停止；隨著年紀增長，隨著「沒有最讓人不可思議，只有更讓人不可思議」的事情越來越多，終於，筆者體悟到一件事（或說是智慧）：所有的婚姻問題，與跨文化無關，而是源於人性。

相愛時，黏膩著一整年，一天未曾離開過彼此，相隔一刻都嫌太長；就連睡覺時，由於進入深眠狀態後可能放開彼此、因此沒能整夜相擁而枕，手臂或腳掌也會自動保持在可以碰觸到彼此任何一寸肌膚的溫度。這是筆者在閱讀16世紀蒙兀兒帝國皇帝與愛妻的故事時，看到的情節。

相恨時，「我真希望你死！」這是2019年獲全球獎最多入圍提名的電影《婚姻故事》（Marriage Story）裡，男女主角為了爭奪兒子撫養權期間，把彼此搞到心力交瘁時、怒目相吼的對白。

愛之欲其生，恨之欲其死，活生生、慘烈烈，古今中外、同樣的劇情，都在筆者的婚姻生活真實地上演過，甚至連對白都一模一樣。

筆者與外子完成穆斯林功之一：朝覲後，在紅海邊的合照，朝覲結束的穆斯林男子，都要理光頭，象徵新生｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

伊斯蘭經訓有云：「每個人的第一個老師是母親，每個人的第一所學校是家庭。」

踏入異國婚姻逾二十年後，筆者的覺悟是，不管是不是異國戀，不管是不是跨文化聯姻，不同家庭有不同的家教，結婚永遠不會是兩個人的事情；來自不同家庭教育的夫妻，就像來自不同文化背景的兩個國度；每一樁婚姻的締結，都是一個跨文化的戀愛果實。婚姻故事，從來與國籍、宗教、人種……沒有百分之百直接的關係，性靈上的契合與否，才是關鍵。

在此，謹願天下有情人終成眷屬，不敢貪祝都能白頭偕老，但，真摯祝福所有正在「跨文化戀愛」的每一對有情人，都能珍惜相知相守那當下的每一刻。

至於筆者自己呢？在本文收筆的這天，臉書剛好滑到一則七年前與外子大吵一架、大哭一場後又大恩愛和好的動態回顧：「看著別人讚頌自己的愛情怎樣又怎樣時，突然發現，我們吵吵鬧鬧的平庸肥皂劇，不僅無害，好像也不至於太差。」

朋友都說，沒有生養小孩的我倆人，能夠有緣這樣走過20年，也算歡喜冤家了，或許吧？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航