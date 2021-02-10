仇CCR情緒從何而來？厭女文化、求偶焦慮與受挫的陽剛氣概

為什麼台灣女性與白人男性的相關新聞和PTT文章下，常會有「哈洋腸」、「台女很EZ」、「性生活混亂」等揶揄？而且CCR、ㄈㄈ尺這些標籤通常只針對「台女白男」這個組合？為何台女白男＝崇洋媚外，台男白女＝台灣之光？

每當有白人男性與台灣女性同時被提及的新聞出現，常會看到許多人對CCR（Cross Cultural Romance，跨文化／跨國戀情）進行嘲諷和貶低。例如2020年12月底，曾與染疫紐籍機師（案765）密切往來的廣明女員工（案771）確診，打破台灣兩百多天零本土確診的紀錄，新聞留言和PTT八卦版便湧現大量批評CCR的言論，包括：「栽在CCR吃西餐」、「ㄈㄈ尺誤國」、「台女不意外 垃圾CCR」、「3x歲的台女 連6x歲的CCR也吃得下」等等。

CCR原意包含各種異國戀的可能，但為何「台灣女性＋白人男性」（以下簡稱台女白男）這個組合最受抨擊，甚至被貶稱為崇洋媚外的「ㄈㄈ尺」？以下從性別與國族等角度進行解釋。

仇CCR情緒從何而來？受挫的陽剛氣概與求偶焦慮

點開PTT上關於台女白男的文章，常會看到鄉民寫下「哈洋腸」、「吃白屌」、「白屌大勝小黃屌」這類與陽具和種族有關的詞彙，試圖藉此反諷台女白男的CCR。為什麼會有這種現象？

張德瑩（2009: 32-33）的研究指出，這是因為仇視CCR者將自身的陽剛氣概建立在陽具尺寸上，且預設女性慾望較大的陽具。但是亞洲男性長期被建構為性能力弱且相對陰柔，因此容易懷有尺寸和魅力不如洋男的自卑，並且對這個種族上的生理差異無能為力，進而引發求偶不利的焦慮。於是一些自認受挫的男性在匿名的隱身下，便在網路上對台女白男進行發洩。

〈[問卦] 所以洋屌來台真的可以吃很多台女哦？〉這篇PTT文章裡即充滿這類推文：「洋屌連沒露臉都可以騙到台女匯錢了」、「洋槍洋大炮，台男魯蛇悲歌」、「種族優勢」；〈[問卦] CCR都是台女配洋男，很少台男配洋女？〉中亦有不少悲嘆：「台男小懶叫 洋女怎麼會要」、「洋男能頂到肺啊」、「黃男是所有族群不受異性青睞最底層，跟黑女差不多」、「白女看我們，就像台女看越男一樣，雖然可以當朋友，但交往會有障礙，也很怕被笑」。

台女很easy、CCR性生活混亂⋯⋯解析針對台女白男的性汙名論述

台女白男們通常還會被貼上哪些標籤？張德瑩（2009: 30）從其論文訪談與PTT的CCR版（亦稱真愛無國界版）中統整如下：

除了上圖提及的穿著暴露、性慾強、哈洋屌、不專情等標籤外，針對台女白男的常見負面描述還包括：喜歡濫交、「台女很EZ」（Taiwanese girls are easy.）、「不少去夜店的台女 會回收白色魯蛇」等，指責某些台灣女生會到夜店主動貼洋男並發生一夜情，是崇洋媚外且隨便的「無腦台女」。

綜觀這些網路上對CCR、ㄈㄈ尺的主要批評，大多是對其「性態度」過於開放進行道德譴責。但是，假如一對台女白男的私人關係不會影響他人，為什麼還會被外人指指點點呢？

這是因為在父權社會與國族邏輯下，女性的身體被視為國族建構的重要界線標誌，帶有繁衍國族下一代的責任（Yuval-Davis & Anthias 1989 引自藍佩嘉 2007: 241），且預設為國內男性所擁有。所以一旦女性選擇了外國男性，便可能涉及「叛國」。如果CCR對象是白人男性，則會被蔑稱為哈洋屌的ㄈㄈ尺。若女方還被揭露是小三或一夜情等違背父權規範的關係，更會淪為不自愛的「蕩婦」、「壞女人」。

而這種男性為國族界線擴張者、女性則負責替國人生育的邏輯，反映在CCR議題時，最顯而易見的對比與矛盾就是：台女白男＝崇洋媚外、喪權辱國，台男白女＝台灣之光、為國爭光（姜貞吟，2019）。

此外，唯有進入傳統婚家關係的CCR，才有機會赦免於前述的「蕩婦羞辱」。V太太的臉書文提到，如果一對CCR能證明彼此是真愛，進而投入婚姻，才可以勉強獲得輿論的原諒。陳宛萱的評論認為，這跟台灣社會普遍保守的性態度有關──純愛可以，性愛不行。余貞誼（2019）則指出，這種厭女行動透過行使父權社會的評價箝制女性，且鞏固了不平等的性別權力階序。

看見父權體制的多重壓迫

從上述分析能發現，CCR議題呈現出父權體制對於不同性別皆產生壓迫。它一方面賦予男性比拚配偶與傳宗接代的壓力，並使自認陽剛氣概和吸引力不如洋男的台灣男性感到自卑焦慮，另一方面則加重了網友仇女、反CCR的文化，像是嘲諷ㄈㄈ尺「張開腿就有伴」，哀嘆洋男搶走了可能的婚配對象，並認為由於台女眼光太高，使得一些台灣男性只能被迫往東南亞、中國等地尋伴（張德瑩 2009: 33）。

然而，嘲弄ㄈㄈ尺的作為無法為前述的求偶焦慮解套，僅有抒發個人情緒的效果，且會將原先涵蓋甚廣的CCR一概掃進ㄈㄈ尺的羞辱範圍內，並回頭強化了「高富白帥才是好」的嚴苛擇偶與審美文化。因此，本文透過梳理台女白男常會面對的性汙名論述，呈現出國族與父權結合下的多重傷害，希望能點出問題所在，也藉此削減CCR的汙名。

參考資料

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航