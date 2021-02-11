PTT為什麼都在罵「ㄈㄈ尺」？讓我們從五個hashtag一探究竟

在各種異國戀的組合中，以台灣女性與白人男性的搭配，最容易成為網路上攻擊的對象，我們整理出網路批評異國戀的五個詞彙，看看網路上針對異國戀者的污名，究竟是怎麼樣的狀況？

CCR、ㄈㄈ尺、異國戀，活在台灣的我們常會聽到這些名詞，但你可知道在這些名詞不同的意思之下，卻有些人會對異國戀的行為進行惡毒語言或行為歧視的「無差別攻擊」？

在各種異國戀的組合中，以台灣女性與白人男性的搭配，最容易成為網路上攻擊的對象，不論是在街上看到「台女白男」肩併著肩走，到網路論壇上異國戀情的抒發文，都會看到有人發文嘲弄，甚至群體亂版的現象。

這些「Hater」們在氣什麼？罵什麼？是什麼事情讓他們生氣？針對最早出現「ㄈㄈ尺」名詞的PTT論壇，關鍵評論網爬取了各版分別自2007年（男女版）、2008年（異國戀版）、2019年（八卦版）至2020年11月底的所有可閱讀文章，取出包含「CCR」、「ㄈㄈ尺」為標題的貼文與回文，進行逐篇分析。

以下是我們所整理關於CCR／ㄈㄈ尺網路批評的五個面向，由這幾個詞彙參透網路上針對異國戀者的污名現況。

1. #公開場合

在PTT上，「公開場合的親密行為」一直是「仇CCR者」們批評的重點之一。

相關討論的最高峰——也是日後發生類似事件時常被拿出來「溫習」的事件——就是2013年網友拍到台北捷運上有台灣女生橫坐在外籍人士腿上調情，疑似不慎露出臀部的影片。

當時有些人用「外國文化比較開放」做為相關行為的開脫之詞，但許多留言指出英國和美國的許多地區其實相對保守，就算是「更開放」的歐洲國家，在街上頂多也是摟摟抱抱，因為思想開放的定義，並不代表開放給別人看，在有些地方公然調情，甚至會被店家請出去。

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以此延伸，也有不少批評的網友將炮火轉至其他異國戀者的公開舉動，例如在路上大聲用英文講話，或發文時硬要穿插英文單字，讓人感覺是刻意想和旁人展示自己有個外國男友。

其中有網友做過耐人尋味的譬喻：

一件事既然要公開出來，而且要惹人注意，不招到批評是很難，馬英九天天說他慢跑，慢跑本身無對錯，但高調就有人講話。

針對這些「談了CCR就變得高調」的指控，也有許多人表示這些舉動其實是少數人的行為，不該因此認定所有異國戀的行為舉止都相同。此外，也有女性網友指出街上也常會見到男女都是台籍的情侶摟摟抱抱，卻不見這些人批評，質疑批評者並不是對親密舉動反感，而是對異國戀者歧視。

2. #民族尊嚴

我們常聽過「搶錢、搶糧、搶娘們」這句話。確實，從獅子猴子基因到古早時代戰爭，雄性生物都充滿這種「領域性」的憂慮，擔心透過外來基因，讓自己成為矮人一階的被殖民對象。

雖然今日地球上大部分的地方都接軌高度文明，但這個來自遠古的「DNA」卻沒有因社會化而完全消去，仍有許多人覺得「女性崇拜洋男，就是貶低非洋男的自己」，喚起殖民的被剝奪記憶。

然而這類的思維也常被指控，為何同樣是異國搭配，若是在地男性搭配異國女性，在這些人心中就會變成一件正面的事？對此，就有文章整理出下列的歸納，解釋這樣的思維：

1. 女人跟男人上床，就是男人賺到，女的吃虧。 2. 個人的性行為不是個人問題，還是家族尊嚴、國家尊嚴的問題。 合併1.和2.，就可以得出： 3. 假如女人跟外國男人上床，那就是為母國帶來羞恥。假如男人上了外國女人，那就是為國爭光，代表本國比外國高上一截。所以女人理應乖乖的把身體留給本國男人上，才不會丟了本國的臉

延伸出這類偏向種族主義的討論，也有較為偏激的發文使用「相對於歐美和非洲人，東亞地區人就是比較瘦小」，但立刻就有人回應，這種「越大越強越好」的想法其實並不精確，更不能用性器官或性徵的大小來證明基因的好壞。

否則現在統治地球的生物應該是「鯨魚」或是「大象」。

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當然，也有人批評這類「仇外」的想法，認為許多人抱著「得不到就要毀掉的心態」，因為一方面台灣的男性比女性多，加上工具人風氣下的文化劣勢，看到外國男性在台灣吃得開，而導致心理不平衡。

直到今天，PTT八卦版上仍流傳著「有過異國戀的女性，和台男交往時會隱瞞」的猜想討論，甚至還常出現「CCR多數都是被淘汰下不得不的選擇」等仇視的說法。

3. #只是玩玩

有一種說法，認為CCR所引發的爭議，包含獵豔、夜店、一夜情等行為，恰好都是非婚姻狀況下的型態。

這類論述的利基點，是雖然台女洋男戀在台灣蠻常見，但真正走入婚姻的比例卻很低的觀察，此一論者因此認為異國戀「不是因為與對方契合願意攜手陪伴照顧對方醫生而談，可能是為了虛榮心、性愛而談」。

而在「玩玩」和「長久」之間的轉換，PTT上的一大討論主軸就是包括生活習慣、語言溝通、個性等等的「文化背景」議題，在PTT上主要有兩派說法。

其中一派表示自己周遭「成功」的CCR女性，大都喝過洋墨水，或長時間在國外生活過，這些女生有較大機率和外國人士相處得宜，如果缺乏語言能力，連聊天都聊不來，自然也無法談心或討論深度話題，沒有辦法「Body language」一輩子，因此會「玩膩了就各自閃」。

然而也有貼文表示，只要願意溝通，語言其實不會是問題的主因，因為異國戀的交往常會先建立一個「對方來自不同文化」的心理，所以更願意慢慢溝通，更有緩衝的空間。

另也有居住在國外的人以「華人圈」為例，表示有許多興趣嗜好不同的人，只因為語言相同而在一起，反而常有劈腿或生活習慣不合的狀況發生，因此在語言之外，更該仔細想想「希望自己的另一半是怎麼樣的人」。

話雖如此，也有許多人提醒和「人種」相比，習慣性格其實和成長環境與教育的關係比較密切，不論台灣人、外國人，都有各種不同習慣性格的人，要直接定義「因為是哪國人，所以他們的個性是如何」，是不確實的。

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4. #壞男人

另一個令部分PTT網友仇視外國男性的原因，是看到「外籍壞男人」在台灣的所作所為後，產生的憤怒。

在2012年至2013年，台灣先發生英國籍商人林克穎（Zain Taj Dean）發生駕車撞死送報生之後棄保潛逃，之後又有土耳其籍交換學生王凱傑被指控性侵未遂，還在電腦中發現29名女子偷拍影片的事件。兩人對公權力的藐視與後續對媒體的激烈回應，點燃許多台灣人「仇外」的怒火。

當時PTT上就有網友批評，有些曾和王凱傑交往的台灣女性一直以為對方是加拿大人，可見他們連對方的國籍都沒確認過，還有人自己揹債為男方買車，甚至疾呼對方是「好男人」，為這些女生感到憤慨。

除了「壞」之外，部分來台外籍男性的「魯」也是一個論戰焦點，就有許多貼文批評有些白人男性在原本的國家可能大學死當，到了亞洲卻能教英文，甚至在台灣無業遊蕩，女方被受歧視的同時還要賺錢養他。

對此現象，PTT紅人「g6m3kimo (名為變態的神父)」就曾用一段故事描繪：

克里斯多福·哥倫布航行到一個新的大陸，他在抵達的時候，部下已經非常的疲累，牙齒壞死，甚至產生了壞血病，當地的酋長給予協助，送上了柑橘和野鳳梨，並提供他們休憩的據點，他們對這未見過的白種高加索人，表示歡迎，熱切請他們參與各種宴會，並且成為朋友。 但是哥倫布休養生息以後，就大肆掠奪他們的村莊，並且抓住幾個人帶回船上成為了奴隸，然後竊取不屬於他的黃金和珠寶，帶回去告訴女王，他們發現了新大陸，並且能將那個地方成為西班牙的領土。 ｈｅｙ，ｂｒｏｔｈｅｒ，哥倫布真的發現了新大陸嗎？還是在佔據他人已存在許久的家園？ 現在，憤怒的酋長將矛頭指向自己的村民，特別是那些曾經與哥倫布友好的人們。 ｈｅｙ，好像哪裡搞錯了吧？那些與哥倫布友好的人們，的確存在著對未知人物的美好想像，但是可惡的並不是她們呀？是她媽的哥倫布呀！哥倫布並不值得同情，但是一部分大老卻開始覺得哥倫布是無辜的，他只是來ｐｌａｙ一下而已，很多土著也很羨幕的說：「要是我也能成為哥倫布就好了。」這樣我就能吃很多野鳳梨，得到很多奴隸，因為在村莊裡，平凡的人們只能得到一串香蕉，被規定平等的對待自己的族人。 幹，喔，不，我是說ｇｏｄ，搞錯了吧？

5. #瞎妹

PTT的CCR版，原本就是讓具異國戀經驗人士的分享和取暖之地，曾有版友表示，版上許多女生其實不是在炫耀自己的外籍另一半，而是因為女生聚在一起，感情就是聊天的一大主軸，因為周遭沒有朋友可以討論這類主題，只好聚在CCR版上。

但其中，也不乏出現對其他異國戀「瞎妹舉動」的批評。

例如曾有網友在CCR版分享故事，指出曾經帶法國客戶吃鼎泰豐，遇到鄰桌年輕台灣女性主動攀談，用英文問客戶像是「法國工作好找嗎」、「好想留在那裏」、「到巴黎可不可以和他聯絡」等等的問題。

我在旁邊聽著實在很想酸小妹妹們，如果有個外國人問你說台灣工作好找嗎？好想留在台灣喔，妳又能如何幫他找工作？

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另外也有貼文提到，有些台灣女性過於遷就外國人、隨便和外國人上床，讓來台灣的外國人覺得台灣女性「很容易」，甚至把部分台灣女性的行為擴展到「台灣男性應該很沒用很弱」的想法，這為這也是很多台灣男生不喜「崇洋媚外台灣女生」的原因。

有的時候，這些討論因為結合了情緒性發言，更造成正反兩方的激戰，其中一個就是「雙重標準」的指控，認為有些女性對台灣男性和外國男性的要求不成正比。例如有一則貼文指出，如果女生直接坦承「我就是特別喜歡白人」他也無所謂，但常有人編出一堆貶低台灣男生的理由。

老實承認，自己就是覺得白人男生比較帥因此一切都是美好的，還不會這麼惹人厭。

針對此論點，也有貼文指出，因為許多異國戀並不符合台灣主流的社會認知價值（例如男性高富帥），當刻板印象讓外國身分成為加分，就會在「高富帥程度」相差不遠或更具優勢的男性身上產生「挫敗感」，這樣的矛盾也成為了仇CCR的重要因素。

爭執的來源：用一小部分的人，當成整個群體的普遍特質

不管在世界何方，異國戀情下兩方的生活習慣和文化磨合，原本就不是件易事，而在「CCR」的汙名化下更加深了難處，綜觀上述五個主題，大部分爭議的來源都在於「以偏概全」：認為少數異國戀行為代表所有女性而反對、認為少數鄉民嘴臉代表所有男性而氣憤。

對於這樣的衝突，也有許多CCR版友提出見解。

例如針對PTT其他版對CCR版的敵意，就有人發文慰藉，表示許多酸民的邏輯「其實是價值觀選擇」——愛情之美其實在於人類能對一個無血緣、陌生的人完全信任、依賴、互相了解，到哪裡都會有反對CCR的人，永遠顧慮不完。但人不應該對他們抱持仇視態度，反而該了解這些否定別人的人為什麼不快樂，了解他們的「不平之鳴」。

也有一則貼文如此舉例：

有人跟我說台灣女生很公主，我說，那希望你找到不公主的台灣女生，或是在國外找到適合你的女生。我不會生氣。為什麼要生氣？因為我知道不是所有台灣女生都公主，統計上這是不可能的。也許是他身邊遇到的女生大部分都很公主，也許是他人際圈的問題，我不知道，但是我不會去否定他的經驗。

發文者也認為，雖然嘴巴上不說，但大部分對CCR有意見的人，內心其實都「潛在」認同某些預設立場，或至少覺得這些預設在大多數狀況是真實的，而那些預設，都是有損他利益或傷害到他的價值。

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話說回來，這些「特殊行為」為何會在許多人心中自動對應到「異國戀」這項標的，其實是值得思考的一個問題。

例如針對土耳其人與英國商人的事件，就有人質疑為什麼「只因為他是外國人就要轉到本版（按：CCR版）來？」詢問讀者如果犯人戴眼鏡要不要轉到眼鏡版？如果犯人身高180，要不要轉到高個版？並提醒大家國籍、膚色只是一個人眾多特徵的其中之一，特別這些舉動在一般台灣男性甄上也很常發生。

不能因為鄉民講話酸，就認定全台灣男人都是渣，不能因為賓拉登很恐怖，就說阿富汗人是殺人魔。

以此延伸，其實不僅異國戀者的性質都不相同，「CCR仇視者」的心態也不容易捉摸，「仇CCR就是性別歧視」的論者和咬定「CCR就是破麻」的無差別歧視者，某方面來說思維的本質十分類似，而在兩群人不停用少數人的行為，決定一個想像群體的本質特徵時，當然會不斷加深兩方的衝突。

但在網路、鍵盤、暱稱帳號之外的真實世界，這些擁有異國戀經驗的人們，又是否曾感受到社會對他們的異樣眼光？如何回應各類的指控呢？

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航