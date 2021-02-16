在印度的異國戀，CCR的「R」可能代表的是「宗教」

異國戀都非常辛苦，但是後來經由長時間交往過程，以及在印度工作三年的經驗，結識其他許多同樣跟印度伴侶交往的華人後，我發現華人跟印度人交往的惶惶感其來有自，因為大部分印度家庭面對「CCR」的考量和衝突，可能大過你的想像。

文：Bibi Cheng

「聽說妳交了一位外國男友，妳的男朋友是哪裡人？」「他是印度人。」

跟印度前男友交往六年多期間，生活中遇過許多問句，我也習以為常，後來也很期待在我說出答案後，他人的反應是如何？我的運氣很好，大多數人會覺得很驚奇，然後好奇我們認識的經過；但偶而也會有長輩露出不可置信的表情，然後小小驚呼「怎麼會是印度人…」

戀愛之所以迷人，就是源自許多不確定性所帶來的吸引力；很多時候是愛情找上了人，而人只能被動地接受，沒有選擇的餘地。平平都是異國戀，跟印度人交往的過程真的有特別難搞嗎？私以為異國戀都非常辛苦，但是後來經由長時間交往過程中、在印度工作三年的經驗，以及結識其他許多同樣跟印度伴侶交往的華人後，我發現華人跟印度人交往的惶惶感其來有自。

相比於是不是外國人，許多印度家庭更關心「是不是家族要的人」

不同於歐美常見的「約會不交往」模式，印度伴侶則是可以在相戀後進入穩定交往狀態，但是卻遲遲不將交往對象介紹給家人認識，可能是隱藏這個人、或者是謊稱只是一般朋友、同事等等。又或者是早早跟另一半說「我們之間沒有未來」，因為印度家人將會為他安排婚配對象、抑或是斷言家人不會同意他自由選擇戀愛對象等。

種種「不認真交往」的跡象，讓習慣自由戀愛、通常交往就是要結婚的華人感到錯愕，不僅讓我們這些伴侶急得要死、又懷疑彼此的感情，也難怪很多人總是懷疑我們的印度伴侶：「是不是要來騙你的？」

曾與台灣女友交往數年，追愛來到台灣生活的印度男性友人B認為，目前印度社會的婚姻觀仍然被社會觀感綁架，其中幾個主要原因是宗教差異、種姓不對等以及強烈的守舊觀念。

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由於印度社會中有強烈的宗教界限，人從一出生就被決定這輩子的信仰，不同信仰之間的家庭非常難以融合；就算是同樣信仰印度教，文化蘊涵中的種姓制度仍隱隱地畫出深刻的鴻溝，無論是由低攀高或是由高躍下，都是讓兩方家庭蒙羞的、不可抹滅的一道傷痕。

而印度糾纏的家庭觀與社會性，讓他們與親戚和鄰居的生活都十分緊密，許多父執輩為了不想讓別人看笑話、維持自己在社會上的尊嚴與地位，會固執且輕易地否決許多所謂創新改革，甚至只是「不一樣」的人事物；印度社會上時有駭人聽聞的「榮譽處死」（Honor killing），就是為了保有家族尊嚴，選擇殺害他們認為給家族帶來羞恥的家庭成員的極端例子。

B也不諱言，因為個人的需求被擺在家族之後，所以部分無法決定婚姻大事的印度人，會選擇在婚前與人秘密戀愛交往，最後結婚時又是回歸家庭選擇，而且有時來的快而匆促，讓原本的交往對象措手不及、痛心疾首。「而這跟對象是不是外國人沒有關係」，他補充，「只是對象是不是家族要的人，如此而已。」

每一場異國婚姻，可能都歷經一片腥風血雨

印度男性友人L的家族則是相對開放的例子，L曾與年長他十幾歲的北歐女性交往過兩年，家人跟朋友都知道女友的存在，也表示祝福。L來自包容性高的錫克教家庭，家族內也有親戚跟印度教、基督徒伴侶結婚的案例；但也有親戚堅持子女只能跟來自同個邦的對象結婚。這類堅持不因身分、地位、學歷、城鄉差距有明顯區別，但筆者觀察大城市的多樣性高，人群生活稍微離散，比起封閉的城鎮相對開放一點。

時至今日，印度人與外籍伴侶通婚不再是新鮮事，以我身邊的例子來看，就不乏十多對印度與華人伴侶結婚的案例，大多為印男外女的搭配，也有幾對台男印女的夫妻檔。

與印籍丈夫在台相識相戀十餘年、走入婚姻六七年的友人N告訴我，當時她跟先生論及婚嫁之時，兩方的家庭都有激烈的反對聲浪，女方的母親常常以淚洗面，擔心女兒嫁到未知的遠方，前途未卜；男方家庭位居民風保守的鄉下，加上又是長子，家人不能理解為何他要娶一個外國妻子，也怕這個媳婦無法滿足家族的要求。在這樣的壓力下，兩人一度分手；但是男方選擇跟家人正面對抗，堅持與她完婚，最終才獲得了首肯。

N說的自然，我則是恣意想像三言兩語中曾經有過多少腥風血雨，又是多大的勇氣與堅持，才換來今日的雲淡風輕。

友人D的經歷似乎稍微平順一些，同樣在台結識印籍丈夫，交往期間男友從未對家人提起過女友的存在；不過自己也對家人保密，覺得影響不大。出乎意料的是，男友在印度家人二次訪台期間，面對家人以年紀為由逼婚，突然一不作二不休地攤牌自己早有台灣女友，最終在印度家人回家後就敲定了婚事。

D笑著回憶說有點像是被趕鴨子上架，原本只是趁著來台期間介紹雙方家長認識，結果對方好像覺得見了女方家長就是要結婚，因此加速兩人結婚的程序，還來不及革命就已經衝到終點線了。

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對於大部分的小鎮女孩，接受外國男性追求從不是人生的選項

友人C與印籍妻子E在印度相識相戀三年，去年底在印度完婚，選擇在台灣定居生活。E的家鄉有97%的人信仰基督教，另外3%多是印度教徒，當地與外國伴侶通婚的人並不少見，只是比較常聽到與美國人結婚的例子。相較起異國戀，她說當地比較介意異宗教的結合，雖然基督教文化中沒有種姓制度的概念，但是偶而聽過有基督徒與印度教徒結婚，「那樣的家庭比較難在當地生活下去，因為大家都會投以異樣眼光或者對他們差別待遇。」

E與C的結合源自於兩人的相同信仰，E堅定表示，如果當初先生跟她信仰不同，她也就不會開始這段關係。同時間，她的傳教士父親也是秉著同樣信念，當E告知父親想與C結婚的念頭，父親並未多加反對，認為女兒已經深思熟慮過，對方同時也是神的子民，只叮囑女兒妳想清楚就好，只是信仰裡不允許離婚，「爸爸說如果離婚的話就不要回來了」，E如是說。現在兩人周日會一起參與全英語教會的活動，讓遠在他鄉的E也逐漸找到生活重心。

同樣勇敢遠嫁台灣的還有印度友人R，夫妻倆都是我前公司的同事，兩人當時低調談著辦公室戀愛，決定結婚後才公開消息，引起公司一陣轟動，也是公司建廠十年來第一對修成正果的台印戀夫妻檔。R笑說，她的家風嚴謹，別說外國男朋友，就連印度男友都沒有交過，但是當時先生以結婚為前提做追求，她花了幾個月相處並認真思考，最終認定「他就是我想相處一輩子的人」，兩人遂開始向女方家庭展開溝通磨合的過程。

這決定並不容易，因為我曾問過工廠其他印度女同事，如果今天她們站在R的立場，是否會願意接受外國男性的追求？她們想都沒想就拒絕了，這對於原生於小鎮的女孩，似乎從來不是人生的選項。

同樣的，R的父母起初並不接受，很大一部分是源自對外國人的不信任感，以及擔心親戚間的閒言閒語。幸虧先生很殷勤不懈地持續拜訪，甚至開始學習當地語言、從不進廚房的他也開始學做菜，極力拉攏女方家人，這才慢慢卸下對方的心防，認可了未來的女婿。

在辦公室中的特殊案例，難免會受到過多關注與檢視，我不只一次聽過華人同事跟我咬耳朵，為何條件那麼好的男同事，會選上一個其貌不揚的印度女同事？還有點輕蔑地說「他大可以選個更漂亮的」，聽在當時也跟印度男友交往的我耳中特別刺耳，那時的我選擇愛情，他們也是，沒想過總是嘲笑印度婚姻市場的華人，竟也成為看熱鬧的挑貨人。

我問R有沒有遇過別人出言攻擊她或訕笑她，R說沒有，又說不記得了，但認真地告訴我「就算有，我也不在乎」。

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跟印籍先生育有一子的友人Y曾告訴我，有次她與其他同嫁印籍丈夫的太太們閒聊，如果可以重來，是否願意再選擇跟枕邊人相戀成婚？當時好幾個太太都說這段歷程太辛苦，雖然另一半很好，但是不想要再經歷一次難熬的磨合過程。Y的婚姻生活有酸有苦，定居在印度的日子更是讓她絞盡腦汁，如何才能同時滿足育兒理念跟不適應的印度大環境，但是對她而言，如果可以重來，她還是會毫不猶豫地再選擇現在的先生。

找到世界上最特別的那個人，或許才是異國戀酸甜苦辣背後的真實盼望。

作者簡介 Bibi Cheng，政大新聞系畢業，曾在澳洲居住過一年。25歲那年踏上印度後生命徹底被掰彎，七年來往返台灣印度數十次，是背包客、也是旅印台幹，現居德里地區。喜歡印度，有時罵著罵著便笑了，喝一口奶茶後繼續氣定神閒地生活。喜歡寶萊塢電影，經營南亞戀社群，另有粉專《印度怪奇物語》。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航