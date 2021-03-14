在台美國人：公開談論CCR，在英語系國家被視為一種禁忌

當我們對CCR表示不滿，不滿的原因究竟為何？批判主要有兩個面向：基於權力，或慾望。

文：Creedence（居住台灣的美國人）｜翻譯：王國仲

如果看過「台女、洋腸、ㄈㄈ尺：你其實沒那麼懂CCR」這系列的其他文章，你會發現主題多半聚焦在「CCR」要獲得台灣社會認同的困境。

但至少在某些英語系國家的角落，CCR（被談論）的方式大不相同。首先，談論這項議題被視為一種禁忌——很難想像有哪家主流英語媒體會特別製作節目討論它。為什麼呢？

要寫一篇（無論是讚揚或辯護）關於CCR的文章，內容基本上和受委屈的男人、自由主義家、被害妄想症者的粗鄙發言脫不了關係。以下是一位在推特上相當活躍的中國政策分析師——鍾瑞的例子：

因為鍾瑞心直口快、是位女性，政治傾向又偏左，網路上少不了對她的仇恨言論。批評她的人常宣稱「我沒有種族歧視喔，我老婆是亞洲人」或用「我知道N個亞洲國家」做為自己的擋箭牌。鍾瑞設計了一件T-shirt來回敬他們，上面寫著「我用不著知道你有亞洲老婆」。

got my t-shirt. excited for all the conversations i won't be having. pic.twitter.com/PI3fAO04vV — Jenny Yang (@jennyyangtv) July 23, 2020

（圖中為購買T-Shirt者，非鍾瑞本人）

這件T-shirt的評價毀譽參半，但顯然引起其他社會地位相似的人的共鳴。

要談論這項議題，似乎在表明自己是會被鍾瑞的衣服冒犯的人。正如道德哲學家羅賓・鄭（Robin Zheng，亞裔美籍）所說：

「跨文化戀愛，雖曾像戀跨性別、戀殘、戀豐腴等一樣嚴重遭到污名化，現已逐漸被大眾接受、視為正常，導致這種癖好本身的問題，已遠比遭到禁止與否來得嚴重。」

用白話文來說，我們應該更關注CCR與其產生的慾望問題，而不必為了他們的社會接受度而戰。

不過，如果你和美國（或其它地區）的進步派人士，或跨文化戀愛者本身談論CCR（這不難，一、兩杯黃湯下肚他們就會暢所欲言），會發現他們對CCR其實略有微詞。他們不會公開、大聲宣揚；也不會對認識的CCR指手畫腳——我們的朋友、認識的人都十分正常、是很棒的人，但「我們」都知道某些人身上總會發生問題。

當我們對CCR表示不滿，不滿的原因究竟為何？批判主要有兩個面向：基於權力，或慾望。

論權力者認為，當伴侶雙方社會、經濟地位差異甚大，他們就絕不可能步入一段全然自由的關係。這也是多數人會暗自認同的道德原則。當一段關係在帝國主義、殖民主義影響下產生，便造就所謂「戰爭新娘」，可說是一種更為精妙的宰制與壓迫形式。

接著是基於慾望的批評論述：想像有個來自異國、充滿遐想的另一半，便很容易將對方視為幻想文化的集合體，而非個人。顯而易見，這種觀念會招致批評。

以個人角度來說，研究證實女性（幾乎總是）會因此受到傷害——承受著「另一伴隨時可以找個替代品取代自己」的心理負擔。在社會層面上，則強化了東方主義者對亞洲男性和女性的印象。

任何有文化、具道德感的人，都應該希望人與人的關係完全自由，可依意志給予承諾或選擇終止。顯而易見的是，對至少具有康德主義思想的人類來說，我們應該將他人視為「目的（end）」，而非滿足個人感情私慾的一種「手段（means）」。

顯然，CCR目前為止能達到（至少在理論上）這些道德要求。沒有人（至少目前還沒有）敢斷言CCR絕對是種道德問題。不過，如果看到美國對CCR日益普遍的批評逐漸增加，我也不會太訝異。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九