期許舉辦一場帶給別人悸動的音樂祭 — 吳威融的諸羅祭

喜歡音樂的人，不見得多懂音樂，可能是喜歡詞曲之間勾勒出的情境想像，又或是喜歡演出者不同方式的故事演繹，每當一段熟悉的旋律響起時，酸甜苦辣的回憶會跑出來，音樂是如此神奇地存在於生活，似乎不論是誰都多少被音樂感動過，哪怕是一句歌詞，一個樂團，一場表演。 今夏，一位熱愛音樂的嘉義大學生運用嘉義市「青年實踐行動培育競賽」實踐機會，夢想延續嘉義在地的音樂能量，有朝一日將音樂祭與嘉義市重新搭起的靈魂人物。

吳威融，就讀嘉義大學植物醫學系，從台南到嘉義唸書的他，希冀以音樂祭的形式讓更多人了解嘉義市，尤其去年長期耕耘在嘉義市的音樂祭倒閉後，更激起他的決心。至今參加過台灣多場音樂活動，去年在「搖滾台中」擔任志工的他，從旁筆記著一場成功的活動是如何運作，就在那次，當他親眼見到自己很喜歡的樂團 Trash 演出時，是一種難以言喻的心靈悸動，「我也想辦一場像他們感動我的音樂祭。」今年即將升大四的吳威融說。

精神的延續，一場以嘉義市出發的音樂祭

早前參與同樣由嘉義市政府所舉辦的「勇契學」進而得知此回青年實踐行動培育競賽，毅然決然地鼓起幹勁參與競賽，以獲得更多實踐夢想的可能。吳威融的參選主題命名為「諸羅祭」，名稱是延續去年嘉義大學的草地音樂節，自他參加了嘉義大學的音樂節以後，便燃起自己想將音樂祭的型態帶入到大學裡面的想法，對他而言，音樂祭是一種精神的延續，而非看完、聽完後什麼也沒留下。對此，指導他的導師張敬業看法如是，更補充說道，台灣音樂祭的同質性相當大，倘若只是單純從玩樂團、喜歡音樂而想辦一場音樂祭，那麼便很可能讓音樂祭淪為曇花一現的音樂活動。

藉由音樂祭，讓更多人了解嘉義

吳威融之所以如此執著於音樂祭，多少是因為曾親身感受到那份悸動，據他形容，那是一種人與人之間的互動，即便是陌生人，都能因為音樂或是喜歡同個樂團的人，建立起一座溝通的橋樑。音樂就好比一個交流的媒介，可以帶他去到更遠的世界。諸羅祭的未來想像裡，他想將音樂祭能引導人們去到不同城市的行為，進而讓更多人了解嘉義這座城市。「有熱血很好，但熱血並不足以讓你完整一件事」導師給予的現實考量則是必須去思考實質要去影響的是什麼？找出自己所熱愛的事情非音樂祭不可的原因。畢竟，就導師的觀點來看，音樂祭絕非單靠熱血就可以完成的事，找到志同道合的夥伴，多去吸收國、內外的各種活動資訊，參考並評估每一場音樂祭成功與否的關鍵，將細部的核心與方向規劃得更明確，做好萬全準備，這場音樂祭才有撼動人心的可能。

Photo Credit : 吳威融

將嘉義元素注入至諸羅祭中的規劃與想像

正如張敬業導師所言，音樂祭的核心理念為何？想影響的對象又是？相較去年嘉義大學的音樂節，吳威融想在第二屆的諸羅祭中，置入更多嘉義市的元素來作為音樂祭的貫穿。開始，他想以大方向出發，從外地認知到的嘉義印象來做主軸，核心主題是想創造出一個能夠給樂團及非樂團者的表演舞台。計畫裡其中一點類似此回競賽—樂團徵選的培育競賽，主要目的是想召集在嘉義地區玩樂團的年輕人，或是想玩卻沒有資源的人，用培育競賽的方式，讓大家發揮音樂的創作可能。再者，目前他的想像中，音樂祭裡面的市集一部分是以在地特色店家為主，另一部分則想將學生攤位獨立出來，讓不只是嘉義的學生，其他縣市的學生也能一同參與。

Photo Credit : 嘉義市政府智慧科技處

為自己想做的事，建立起一座橋樑

參與各種活動都是想藉此機會吸取各方經驗以及接觸不同管道，他表示：「競賽是一個開啟的機關，輔導的導師都是各領域的專家，之後若想延續或推動，至少已經先搭起了橋樑。」最後，導師張敬業亦表示，嘉義市有事青年節「青年實踐行動培育競賽」毫無疑問是可以激發起年輕人在創作上天馬行空的想像，並容許更多不同的創作可能，把眼光放長來看對整體大環境都很有幫助，哪怕只有一點點刺激到年輕人想創作的慾望，都很值得。

吳威融，試圖將自己熱愛的事物，用自己一點一滴累積起來的能量，夢想有朝一日成為將音樂祭與嘉義市重新搭起的靈魂人物。