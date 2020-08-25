以故事為媒介，發揮社會影響力

一次大學通識課程讓林奕宏認識了紙芝居，這個來自日本說故事的形式之後，他利用紙芝居走入社區，以說故事推廣長照議題，讓孩童們認識鄉土文化，在說故事的現場，他發現說故事的感染威力。於是他希望能藉由嘉義市「青年實踐行動培育競賽」，吸引有志的朋友一起參與，培力更多說故事的種子。

「我沒想到紙芝居從大學一直陪伴我到現在，已經 5 年了。」林奕宏自己都訝異著，從大學到研究所都主修社會學的他，畢業後從事社會工作，他利用紙芝居進入社區向孩子們與銀髮長輩們說故事，藉此推廣鄉土文化與長照 2.0 等議題，此次，為參加嘉義市「青年實踐行動培育競賽」，他提出進一步利用紙芝居的方式，並以「一咖箱子故事佇嘉推廣工程」提案獲得了入選團隊資格，希望能擴大影響力。

紙芝居，傳統而迷人的說書演出

第一次聽到紙芝居的人都會對它非常好奇，林奕宏解釋道：「紙芝居 KAMISHIBAI 來自日本，是種說故事的方式、也是個道具，最初我是在黃美智老師『繪本與多元文化』的通識課中認識它。之後是因為擔任新港文教基金會的志工，到社區推廣議題，給了我發揮的空間，我趁這次機會將長照與失智等話題融入故事中，成為與長輩互動的媒介。」也因此發現了「說故事」竟然有這麼大的感染力。

而在這次活動中擔任林奕宏導師的邵璦婷，則表示這個形式很有趣，她認為這「是一種新的說故事形式」；而且立刻給予建議，希望他能將工作、專業與他看到的問題等結合起來，呈現在故事中，而不是單純說故事，這樣會更有自己的特色。

Photo Credit : 林奕宏

展現樂觀積極力的師徒組合

邵璦婷是文化銀行創辦人，過去常擔任新創團隊的導師，也接觸過滿多青年創業活動，她很喜歡這種可以協助青年，把他們的 IDEA 再更明確的任務，這次非常樂意擔嘉義市有事青年的導師，她說：「我覺得很開心。」

同樣的，林奕宏也很興奮，「我大學時就知道文化銀行，很嚮往他們的工作。」他在得知導師人選後很快的就與她聯絡，他拿出手機滑到臉書訊息，看著說：「導師馬上給我三個題目，包括 1. 關注到的需求、2. 提出的解決方式與執行狀況、3. 預計可以造成什麼樣的效益或改變。希望我可以跟她說明這三題。」他準備回家就要開始做功課，除了獲得指導外，他也希望透過這次難得的機會，在商業經營或行銷方面，從導師處得到更多的 Know-how。

Photo Credit : 嘉義市政府智慧科技處

這樣的積極與率真或許就是嘉義市青年的特色，邵璦婷從電話中也感受到他的熱誠，「我們沒有見面，透過電話聽起來感覺是一個滿耿直率真的人，他很開心的表達他自己覺得好的 idea，或者是未來可以怎麼去做應用，而且一開始就說他的目標是要拿第一名，非常有企圖心。」社會學系的專業與社區現場的歷練，讓他充滿著溫暖，並願意分享，或許這也是他說故事能受到歡迎的原因之一。

提到這次的導師制度，林奕宏認為這次活動十分難得，「因為我看過、甚至參加過其他評選活動，所以更覺得這次青年實踐行動培育競賽的與眾不同。可以發現並不僅是比賽發獎金，而有導師陪伴、還有執行等後續環節，整個活動的安排也讓人感受到謹慎與用心，是一場希望你能夠把提案做到好、有更多的後續影響力的活動，而不像是放煙火，一閃即滅。」他並且表達對嘉義市長黃敏惠的支持與感謝，「我從她平日的思言行，就能感受到她在關注青年這一塊很有心。」他說出在地青年的真實感受。

入選是更大的挑戰

原本在初選簡報那天，雖然準備充足，但林奕宏還是抱著會被評審狠批的心理準備，沒想到評審給予的是肯定與支持以及建議，「所以簡報結束時就預感自己會入選。7 分鐘要講完自己的想法，是很大的挑戰。確認入選後，我就開始構思未來作法與執行面，發現又是新的挑戰。」他回憶著。

這次提案目標包括要改造摩托車，載著紙芝居移動到嘉義市的公園或各個地方。他還想做些變化，如在車上設計一個箱子，裡面放書或長照 2.0 的資料等。此外，就是串連更多有相同志趣的人一起參與，目前他期待與嘉義市特色書店或圖書館做合作，希望能夠建立群體或者社群，透過分享帶來更大的影響。

Photo Credit : 林奕宏

50 天要完成目標的確不簡單，此時擁有豐富經驗的導師是法寶，邵璦婷建議他把群眾更明確一點的分群，以手上的兩三個故事，針對長輩、學齡兒童做不同的設計，這樣計畫中就有兩個比較能明確執行的方向。而且不要貪心，先不要拚量，而是把質做起來，每場活動 20～30 人即可，活動結束後透過問卷去了解，怎樣做能更好。如此透過每一次紀錄去改善，紙芝居說故事這個形式才會越來越完整。

出生於新港，一路以來都在嘉義求學成長的林奕宏，對於家鄉有特殊的情感，他認為嘉義在文化上擁有深厚的底蘊；在地理上擁有山海屯，嘉義市位在中心點，發展上很有潛力，他想以此為基地，創造更大的影響力，培力更多說故事的人才，將紙芝居向外擴散推廣。