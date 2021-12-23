改變的力量從家鄉開始，嘉義青年熱血行動翻轉世界

伏爾泰：「人生來是為了行動，就像火總是向上騰，石頭總是下落。對人來說，一無所動，也就等於他並不存在」。在嘉義市，一群有事青年們正準備開始他們的行動故事，把城市慢慢捏成他們喜歡的樣子。

「如果有件事是你很在意的事，那會是什麼事呢？」在每個平凡的日子裡，看著周遭種種的社會問題，你是否也曾思考過，想要憑自己的力量，改變這個世界，但又被現實打消了念頭，覺得真正的公平正義似乎永遠不會有實現的一天？但改變，正在嘉義悄悄發生。

「你覺得怎麼做，可以讓嘉義變得更好？」今（2021）年11月初，針對這個問題，一群群與嘉義有淵源連結的高中生、大學生，組成各個小組，分別上台與嘉義市長黃敏惠分享自己的看法，有些人大方侃侃而談，有些人則雖青澀但不失自信，滿滿都是青春氣息。

Photo Credit: 嘉義市政府

結束報告後，各組青年學子圍在一起享受茶點，和業界領袖討論未來計畫執行面，現場互動氛圍溫暖熱絡。這裡是嘉義市政府第2屆「有事青年行動提案競賽」團隊啟動小聚的會場，參賽團隊與各領域業師齊聚，為接下來3個月的行動故事揭開序幕。

開始為成功之母，號召青年投身在地行動

臺灣正面臨城鄉發展不均、人口結構失衡等危機，但青年的力量可以化危機為轉機。因為相信著這樣的理念，嘉義市政府打造了「有事青年實驗室」，以「你的小事，我的大事」核心思維，讓嘉義市成為一個大型的實驗場域，鼓勵年輕人突破成見的束縛，堅持做對的事，不被澆熄熱情。

「有事青年行動提案競賽」正是實驗室中重大的活動之一，邀請在地青年組隊，思考任何能幫助這座城市進步、讓社會往更好方向前進的議題，設計出可執行的好點子並提出落實的方法，提案通過評選即可獲得行動培育金支持團隊將想法付諸實行。

歷經4場提案審查後，以在地活化與地域振興、社會創新與永續發展兩大類型為主軸，選出提案領域橫跨社會關懷、高齡、環境、創生、教育、農業六大領域的29組隊伍，不但關注面向豐富，更切合當前社會各年齡族群需求首度在11月初啟動小聚上相聚交流，令嘉義市長黃敏惠與經驗十足的業師們都大為驚艷。並約定好3個月後一起來檢視執行成果，各界都相當期待接下來會有什麼樣的發展。

Photo Credit: 嘉義市政府

入選嘉義市有事青年計畫，團隊不只能獲得經費的挹注，還能接受等總計14位重量級跨領域專家，親力親為的諮詢輔導，在計畫一開始，業師們更以「開始為成功之母」鼓勵同學，不要怕失敗，真正難的是「開始」行動這件事，未來，業師們將以各自的經驗故事，毫不保留的將與這群青年們分享，在3個月的孵化期之中全程陪伴，逐步實現夢想藍圖。

關注多元議題，打造社會×在地×環境共好

這次入選的團隊可說是臥虎藏龍，從年僅16歲的高中生至已初步進行創業，持續累積經驗及實力的社會青年們，總計27校、29組的隊伍，在明年成果揭曉前，先來一點一點認識一下這群有事青年們！

「吃過豬肉，但沒看過豬走路」增添對食的知識——初心者肉舖

例如，漫步在嘉義市東區的忠孝北街，會發現一間形似咖啡店的肉舖店，以職人手作安心肉製品及各式美味的豬肉餐飲擄獲挑嘴的嘉義人，今年一開張就獲選嘉義市特色美食伴手禮代表及嘉市好店等肯定，這是由嘉義大學動物科學碩士畢業的小夫妻張陳榮及蔡佳恩攜手建立的「初心者肉舖」，更是這次競賽的亮眼新星。在這次競賽中，他們將與「穿短褲吃漢堡」的樂檸漢堡創辦人激盪出嘉義美食的火花，體驗式的食安教育，提升嘉義民眾和遊客對豬肉的認識，讓吃豬肉也可以像吃牛肉一樣高級有質感。

Photo Credit: 初心者肉舖

CHOOSE BETTER, BE BETTER——杯特

「杯特uCup」發跡於台大校園，像日常一樣的，點了一杯手搖飲，就開啟了這趟減塑旅程。發現人手一杯的一次性垃圾問題，下定決心減少免洗餐具垃圾的初衷出發。團隊發現儘管自備環保杯購買手搖飲料能享折扣，但超過9成消費者還是懶得自己帶，故決定推出循環租借環保杯的服務。成立1年就成功減少1萬個免洗手搖杯的使用，讓每個人都能輕鬆做環保，降低城市一次性塑膠的消耗。在這次競賽中，將首度踏入嘉義土地，用他們設計的杯子，為環境盡一份心力。

Photo Credit: 杯特

「開綿、鋪棉、翻面」探索手工棉被的傳統技藝——嘉被溫暖

可曾想過在冬天裡，溫暖一整晚的棉被，是從哪來的呢？嘉義市曾有多達五、六十間的手工棉被店，但隨著環境、製程的改變，僅存的店家每天持續用「手」製作出獨一無二的棉被。為了讓這份手工的溫暖同時不希望這項富有歷史與文化價值的精湛工藝失傳，來自屏東大學的「嘉被溫暖」，將透過社群經營、網路影音宣傳及DIY教學課程的設計，讓更多人瞭解手工棉被天然、耐用且可翻修的優點，推動在地傳統產業新生。

Photo Credit: 嘉被溫暖

三個月後，看見不一樣的嘉義市

從現在開始，是這群「有事青年」的探索行動期，透過各團隊的行動力與業師的經驗互相激盪，經過深入嘉義在地的耕耘後，這三個月後，還不太確定會發生什麼趣味故事，但可以肯定的是，改變正持續發酵，他們將翻轉未來的世界。

「如果有件事是你很在意的事，那會是什麼事呢？」在每個平凡的日子裡，看著周遭種種的社會問題，你是否也曾思考過，想要憑自己的力量，改變這個世界，但又被現實打消了念頭，覺得真正的公平正義似乎永遠不會有實現的一天？但改變，正在嘉義悄悄發生。