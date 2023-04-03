【開光雞與引路鴨】專訪簡語錡：千人社團全台救援，愛貓狗也要愛雞鴨鵝

住在都市的你，是否曾在網路上看過有人發文「欸，公園裡竟然有雞耶！」，甚至是在家附近聽到雞叫聲？其實，那些流浪雞鴨們多有著坎坷身世，除了祭改後的「放生」外，更可能是蛋農遺棄的年長蛋雞蛋鴨，只能長期流浪街頭，甚至被野貓野狗攻擊。

不過，在台灣也有一群人盡力守護這些流浪的小生命，像是台灣最大的禽類中途社團一起幫助雞鴨鵝背後的團隊，自2019年底至今已經救援超過1500隻雞鴨鵝，《關鍵評論網》訪問到該社團的核心人物簡語錡小姐，分享自己與雞鴨結緣的故事。

與一隻鴨「阿醜」結緣，直到千人雞鴨鵝救援社團

簡語錡開始收留流浪雞鴨鵝的契機，是因為曾經入獄更生後的她，遭逢一直是自己最大依靠的阿嬤去世，治喪期間幫阿嬤做功德時接觸到了海濤法師的「護生」觀念——不是不負責任的放生，而是將原本面臨宰殺命運的動物，集中安養終老。

之後有一次，簡小姐在新莊地藏庵拜拜時發現一隻孤單鴨子在游泳，決定從宜蘭養殖場購買八隻小鴨來陪牠，其中一隻特別活潑，還一直跳到她身上引起注意，便決定將牠帶回家。因為牠嘴上有黑色的斑點，而稱牠「阿醜」。

Photo Credit: 關鍵評論網 簡小姐的寵物雞鴨（畫面中間），以及中途照料中的引路鴨（左）

「阿醜」加入後，簡語錡開始關注鴨子的資訊，因而發現開光雞、引路鴨的存在，為流浪的雞鴨感到可憐，開始在網路上蒐集流浪雞鴨的資訊，設法援救，越救越多，最後還因此跟雙北的動保處建立起一套收容系統。

一開始確實是為了做功德給阿嬤，可是就到後面覺得是應該做的——我既然看到你，你讓我看到，我就應該要盡全力救你。

因為他們的努力，如果民眾在雙北地區發現流浪雞鴨，可以先嘗試將他們裝箱避免跑走或發生意外，之後送到鄰近消防局暫放，並通知雙北動保處，之後，雞鴨就會被送到動保處安置，同時發布認養資訊。

如果是在雙北之外的地方發現流浪禽類，由於其他縣市的動保處目前主要處理貓狗，則要先將動物裝箱，放在例如7-11等有地址的地方，接下來通報社團，成員們會彼此串聯、收容。

接回之後，社團會先留下體弱或受傷的動物進行治療安養，之後再發布領養訊息。「一起幫助雞鴨鵝」除了協助媒合收養者，也透過中華護生協會林基城師兄的幫忙，定期將未被領養的雞鴨鵝載往宜蘭護生園。

截圖自Facebook 一起幫助雞鴨鵝社團內常能見到的救援訊息

除了送至護生園外，透過「一起幫助雞鴨鵝」的媒合，目前嘉義以南的雞鴨鵝會送至善心人士在屏東建立的收容場所；中部則會送到彰化樹園安置。

當然，開放領養其實也存在風險，例如領養者可能決定不再飼養但未通知，「轉手多次之後，飼主可能就沒有感情了，而被殺害。」簡語錡說。

祭改雞鴨不只不「邪靈」，而且還很溫暖

回顧「一起幫助雞鴨鵝」成立的過程，也發生過許多有趣的事。

例如「一起幫助雞鴨鵝」一開始只是LINE社群，之後有位鴨友主動成立一個Facebook社團，把簡語錡拉入設成管理員後自己再退出。「我最一開始其實不喜歡管理人，」簡小姐笑說，「但現在很感謝那位鴨友的先見之明。」

至今，「一起幫助雞鴨鵝」已經是個千人社團，全台各地的愛心人士加入社群後，接獲走失雞鴨鵝的通報時會互相聯繫、協調救援，大家一起分攤開支。例如一場救援任務若需要兩千元車費，就會在群組發文尋求贊助，如果沒有人贊助就會由簡小姐自己出錢，「但已經很久沒有遇過需要自己出錢的情況。」

當然平台創立也不是一路順遂，簡語錡回憶，社團創建初期曾和一位也會救援動物的鴨友發生分歧——該為鴨友請簡小姐去新竹接六隻鴨子，但由於時間地點無法前往接收，最終該位鴨友不高興並與社團分裂，甚至對外詆毀、投訴檢舉。

「其實他還是有在救動物，也有愛動物的心，」簡語錡說，「我只是覺得糾紛到最後，倒霉的仍是家禽動物，其實他也得不到什麼。」

Photo Credit: 關鍵評論網 簡語錡與他的雞鴨成員

根據傳統習俗，如果把帶有「邪靈」的開光雞或引路鴨帶回家，「輕則倒楣三年，重則家破人亡」。但簡語錡倒覺得，從第一次救了祭改的雞鴨至今，自己的生活其實越來越好。

簡小姐舉出一些例子，例如有位從事美睫工作的收容者，表示自己第一次救了開光雞後，生意好像都會自己來找他；在台中也有做保險業的愛心人士，說自己原本沒有什麼案源，但接觸到社團、參與救援捐錢等活動後，業績也開始蒸蒸日上。

簡小姐靦腆的笑說，雖然他們不是為了利益而進行救援，「但聽到的回饋確實是如此，」而且就算不考慮因果報應等宗教因素，在做好事時心理也會比較正面：

你付出給這個世界多少的慈悲與愛，他就反饋更多給你。

養育或中途雞鴨時，生活中也會增添不少趣事，例如每隻雞鴨鵝都有自己的性格和喜好，會喜歡特定的玩具或食物，「例如阿醜就很喜歡吃烏龍麵，可能是因為看起來像蚯蚓。」簡語錡笑說。

簡語錡也回想，當阿嬤去世後，有一段時間自己每天晚上都會在家裡哭，家裡養的雞鴨原本在遠遠地方，「只要看到我哭都會一起跑來我面前，我就會知道他們要來安慰我，就覺得很溫暖，他們真的跟貓狗一樣。」

我們能做什麼？改變民間習俗、改善收容模式、還有少吃肉

正是因為這樣的感動，讓簡語錡對生命有了新的體悟。

簡語錡認為，現在很多人提倡愛護貓狗，但她希望更多人能把家禽家畜列入保護對象，意識到牠們也是有感情的生命，「他們大部分會被殺死、殺去吃，但我和他們接觸發現他們也有靈性、有靈魂、有喜怒哀樂，」簡小姐說，「我覺得他們比貓狗可憐一百一千萬倍。」

根據2022年底統計，台灣總共有約4500萬隻蛋雞，由於母雞才能生蛋，造成許多養殖場公的小雞一出生就遭遇被絞成飼料的命運，而母雞在產蛋率下降後也會被「淘汰」，更別說台灣每天吃掉約270萬隻本土和進口的雞。

簡語錡指出，其實人類只要減少食用肉類就可以幫助家禽，減少蛋奶的需求，就可以減少家禽的繁殖。

Photo Credit: 關鍵評論網 在簡語錡家療傷準備中轉的流浪鴨，左圖為剛被拾獲時的慘況

至於開光雞和引路鴨的民間習俗，簡小姐表示近年雖然風氣已稍有改變，有些殯葬業開始用硃砂代替刀割，或用玩偶代替真正的動物，但她仍覺得整體而言，開光雞和引路鴨的數量並沒有減少太多。

「會用到活禽作法會，就是他家有兩個人去世，」簡語錡解釋，「如果我家有兩個人去世，你叫我做什麼我一定會做，所以這樣的儀式一定會繼續存在的。」

除了習俗之外，簡語錡也覺得台灣其他縣市的收容模式仍有進步空間。

雖然雙北地區流浪家禽家畜會被動保處救援收容，並開放民眾領養找不到主人的動物，但在其他動保處不理或沒有動保處的縣市，就會變成農牧局處負責，一來沒有領養流程，收容後更會送到轄區養殖業者，「沒入之後就是等下一批送殺的時間去『畢業旅行』。」

簡語錡表示，目前她正和新竹縣朱建銘議員、台中市周永鴻議員等人合作，倡議讓縣市動保處能比照雙北的模式對待家禽家畜，「我就很納悶，為什麼雙北可以，其他地方就不行？」

從跟「阿醜」的結緣，到千人社團、千餘隻雞鴨鵝的救援，擔任這些祭改動物中途之家的過程，不僅沒有引來民俗中說的「邪靈」，反而學習到愛護生命的智慧與勇氣，宇宙似乎也將正能量帶給了參與的成員們。

雖然民間習俗難以一夜扭轉，但只要關心議題的人越來越多，相信下次再有流浪雞鴨出現在街道上，除了化作社群媒體上獵奇的貼文外，一定會有更多人挺身而出，為那些小生命找到更好的歸屬。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航