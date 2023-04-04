【開光雞與引路鴨】想養雞鴨當寵物嗎？要解決晨啼和糞便，不適合硬地環境

網路上的雞鴨網紅越來越多，不論是為了救助流浪雞鴨，或是想在缺蛋時達到雞蛋自由，越來越多人對養雞鴨產生興趣，但也不免擔心家裡會不會不適合或有限制。

對此，我們問到長期飼養，也時常擔任雞鴨中途角色的爾娥小姐和食材旅行中-麻油飼主，分享一般人飼養禽類該注意的事。

養雞該注意的事：啼叫和糞便最麻煩，活動空間倒不是大問題

當然，如果你住在鄉間，有一大片庭院甚至有個小池塘，養任何禽類都不是問題，不過如果你住在城市裡，飼養雞鴨前就得要多想想。

Photo Credit: 關鍵評論網

啼叫

首先，由於開光雞都是公雞，而公雞有晨啼的問題，有時甚至會因為看到路燈而在大半夜啼叫。根據麻油飼主的經驗，之前工作曾有發生過里辦為了祭改後的公雞被放生在公園，因公雞晨啼問題向管理機關陳情多次，經多次協調後請民間團體協助安置才落幕，可見有多麻煩。

要解決公雞晨啼的問題，最好的方式就是控制燈光，例如在晚上將公雞放在完全沒有光線的地方，避免公雞受光線干擾而認為是白天，等到可以叫的時間再讓他出門。

此外，爾娥小姐也建議不要一次養一隻以上的公雞。一來把兩隻雞放在一起，他們就會「聊天」，增加他們啼叫的機會；另外公雞有搶當大哥的習性，如果數量多了或是彼此不對盤，就很容易打架造成雞隻的受傷。

雞糞

雞和所有的鳥類一樣大便不受控制，所以會隨地大小便，而雞糞的味道也比較重，可能會造成飼養者的困擾。

要解決這個問題除了定期清理雞舍和活動區域，也可以使用鋪墊搭配消毒劑消毒，另外也可以用生物分解的方法來降低雞糞的味道。

食物

雞是雜食性動物，最好能提供多樣化的飲食，除了配好的飼料外，也可以加入蔬菜和少量水果。

此外麻油主人也提醒，如果是一般的飼養，要小心別使用過多肉雞飼料，因為裡面拚「換肉率」的成分，會造成雞隻部分組織增生，之前就養雞的朋友因為使用肉雞飼料，使得雞產生雞冠肥大等問題，需要特別留意。

活動空間

雖然感覺雞需要很大的活動空間，但根據麻油飼主和爾娥小姐的經驗，住大樓的朋友飼養雞鴨目前都沒遇到太大的問題，主要疑慮還是叫聲以及排泄物，許多住在大樓的雞鴨也會用包尿布的方式來避免隨地便便的問題。

水和沙浴

雞需要飲水和洗砂浴，飼養時可以準備土或沙讓雞爬滾，不需要過多的水洗，但如果帶雞出門玩沙，要注意別接觸到其他禽類，以免染上疾病。

健康

和飼養貓狗相比，能夠醫治雞鴨的獸醫院少很多，價格也很昂貴，而且沒有寵物保險。麻油飼主表示，根據他的了解，雙北能看禽類寵物的「特寵」十隻手指大概數得完。

另外，由於雞爪的構造是習慣站在棲木上，不太適合在硬式地板過度走動，飼主要注意雞的腳掌是否過度磨損，甚至出現傷口導致禽掌炎。

養鴨該注意的事：比較不會亂叫，但糞便問題比雞嚴重，記得讓他有水玩

飼養鴨鴨需要注意的事情，整體而言和養雞類似，而且沒有晨啼問題。但由於鴨子有著和雞不一樣的親水性，因而有些特別需要注意的地方。

糞便

鴨子的糞便和雞一樣不能控制，而且是「用噴出來的」，清理時比較困難，飼養時需要更多的留意，也建議在平時可以使用呀尿布避免髒亂。

水和活動空間

如果是在公寓或大樓裡飼養鴨鴨，基本上只要準備一個夠大夠深的臉盆，讓鴨子可以把臉埋進去、浮起來，基本上就已經足夠。如果家裡有浴缸就更合適，但相應的就是要面對排泄物清理問題。

腳掌保護

鴨的腳掌十分脆弱，若在硬地或比較粗糙的地方行走，很容易導致腳掌受傷，建議要給鴨子穿著可以護腳的「布鞋」，避免腳的傷害。

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其實雞鴨和貓狗一樣，每隻都有自己的個性、喜好，飼養時應該特別留意自己養的是什麼品種的雞鴨，並觀察他們的需求，營造適合的環境。

另外，時常雞鴨擔任中途中轉的爾娥小姐也說，有許多人原本衝動養雞，結果因為大便的問題而放棄飼養。她認為，如果是從小開始養的雞因為習慣親人，長大後被棄置會更加可憐，建議如果對養雞有興趣，可以先收養開光雞或流浪雞，即便發現不適合也可以再退還，會比貿然飼養要更好一些。

如果經過評估，你認為自己有飼養雞鴨的條件與決心，除了一般的購買途徑，也可以透過一起幫助雞鴨鵝社團，或是追蹤爾娥小姐粉專，都會持續發出領養資訊，讓家裡增添一個可愛小夥伴之餘，還能發揮善心。

不論是為了當寵物還是為了救援，都別忘記自己對那條小生命的責任，審慎評估自己是否適合飼養雞鴨，養後不棄養，才是展現愛心的真正表現。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航