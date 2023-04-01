【開光雞與引路鴨】為什麼雞鴨可以避邪？法事雞鴨放養野外會觸犯動保法嗎？

你有聽過「開光雞」或是「引路鴨」（或稱帶路鴨）的習俗嗎？或者你自己就曾經在馬路上突然看到一隻遊蕩的雞或鴨，困惑地想著是不是誰家養的跑出來逛街了，但看起來卻又不像？究竟這個習俗是怎麼來的、背後又有什麼樣的歷史與涵義？將做過法事的雞鴨隨意棄置會觸犯動保法規嗎？

為什麼會有開光雞、引路鴨的習俗？

其實白雞與避邪的相關性很早以前就有紀錄，晉代著名道教思想家葛洪的著作《抱朴子》當中，提到為了去山中採藥，擔心山中有鬼神，於是便牽著一隻白狗，抱著白雞，帶著白米，才敢前往山中。

「在這樣的邏輯裡面你可以發現，所謂的白雞其實就是取牠的靈性......甚至在早期很多藥草的紀載方面，都有提到如果你中蠱、要解蠱毒，就要喝白雞血。」《民俗亂彈》執行編輯溫宗翰表示，作法方面，在台灣比較常見的會是請神明附身的乩童或是道士，以剪刀或七星劍稍微割一下，來取白雞的雞冠血，習俗上的目的就是要破陰邪。

另外白鴨在習俗上則是有「壓煞」的意思，「因為『鴨』的台語和『壓』一樣，因此有壓制邪穢的意思。基本上，我們現在看到的白鴨都會重複利用。」溫宗翰解釋，作法上會用法器在鴨嘴凸出來硬骨的地方刻一個洞，取流出的血。

而做過法事的鴨基本上也是不吃的，早期農村的生活場域，這些法事鴨也是放任其在野外水域當中生活。

Photo Credit: 溫宗翰 攝 道長取公鴨嘴血敕符。

開光過的雞鴨，不能吃是因為牠是「神鳥」

基本上開光雞、引路鴨一定要是白色的，而這些開光過的雞，可能就會放生或放養於寺廟的附近。溫宗翰解釋道：「由於早期農村社會，外界的環境是很天然的，因此讓這些做過法事的雞放生在野外，牠也有很多食物，並有適合的環境可以自己生存。但現在的社會外頭經常車水馬龍，將雞這樣放養卻變成一件危險的事。」

溫宗翰表示，早期傳統社會的邏輯是將牠們放養，因為不能將牠們殺來吃，而放養之後這些雞鴨很容易能夠存活，「牠完成了一場儀式，這隻鴨就長命百歲了，就放牠自由。」

「開光過的雞是神聖的存在，在邏輯上是不能去吃牠的。因為牠已經不是我們一般看到的雞了，牠開光過了，就是『神鳥』，所以在中部地區甚至會稱其為『白鳳』，就是神鳥鳳凰，不能再去吃牠。」溫宗翰說，在這樣的脈絡下，其實傳統社會對於開光過的雞是很尊重的。

然而很大的轉變在於，傳統社會放養白雞是沒有問題的，但現代社會中如果隨意放雞鴨「自由」，不但可能會遇到路殺，雞鴨自己也沒辦法存活下去。

根據溫宗翰的觀察，從過去到現代經過一段時間的轉化，越來越多人會去養法事雞、鴨。更重要的是在日常生活中，法事雞、鴨的取得越來越不容易，所以現在蠻多廟宇、道壇是會用養的，而且許多也會重複使用。「你要取得一隻白鴨其實也不容易，所以現在很多道壇其實會把牠們養起來。」

Photo Credit: 溫宗翰 攝 松柏嶺受天宮仍保有白鳳站轎頂的習俗，圖為乩童站在神轎桿上遶境村莊。

Photo Credit: 溫宗翰 攝 由專人照護白鳳。

做過法事的雞、鴨不能養？

傳統習俗上大部分較常用到這些法事雞鴨的目的在送外方（送走鬼魅）、送煞神、開廟門、放在神轎上的「白鳳」等等，基本上都是避邪用意。然而坊間有一種說法，是說做過法事的這些雞、鴨是不能養的？

溫宗翰解釋，這其實是要看儀式本身，若是使用在送煞的法事，早期可能會覺得說這些雞鴨養在自己家裡面感覺怪怪的，不知道被驅趕的邪穢會不會循線回來，所以傳統社會才選擇用放養的方式。但現代社會這樣的觀念慢慢有在改變了，會覺得這些法事雞鴨如果四處去跑，會造成環境的大問題。因此現在除了宮廟自己圈養，也有的宮廟會與家中有雞寮的人家合作，請他們代為照顧這些雞跟鴨。

「其實早期也沒有說不能養牠，重點是在放養，不要動牠，因為就把牠當成是神獸了。」溫宗翰提到，在中部地區許多廟宇是將法事雞看作比較神聖的象徵，會讓白雞站在神轎頂端，有的甚至上面做一個休息室，神轎也會隨時到陰涼處讓雞休息，並且餵雞吃西瓜等等禮遇。

而在道教科儀裡面就比較不一定，有時候牠的功能就是為了取法事的一點點血，在很多道壇就會用養的方式，但每個道壇對待動物的方式可能就比較不一定。

溫宗翰認為，許多人對法事雞鴨有一些誤解，但如果實際在現場去看這些法事的話，你會發現傳統邏輯上這些法事雞鴨是神聖的，取得也不容易。而過去的農村環境就算放養也能存活，所以才會有這樣的處置方式流傳下來。到了近代有些人發現這樣不是辦法，做法也會隨之改變。

將法事雞鴨隨意棄置？你可能已經觸法

雖然部分道壇或廟宇已經隨著時代轉變，會開始與臨近養雞人家合作，或自行圈養這些取得不易的法事雞鴨，然而偶爾還是會在新聞上看見不當棄置的行為。究竟這樣的行為是否已經觸犯動保法規了呢？

新北市動保處處長楊淑芳表示，確實在新北市，還是會有一些業者將一些科儀儀式過的雞鴨，棄置在人車來往的道路上。這樣的現象在殯儀館以及宮廟附近比較多。然而這樣的行為其實就是棄養，已經明顯地違反動保法的第5條第3項，不僅危害動物的安全，也會造成公共安全的問題。若相關行為遭到舉報，是可以依照動保法第29條，處以3萬到15萬以下的罰款。

楊淑芳說，比較好的做法是活體雞鴨在舉辦法事前，不管是喪家也好、業者也好，可以填寫活禽登錄的登記表，帶法會完成，再將雞鴨帶到固定的地方，動保處會媒合一些動保團體、友善農場，會再把這些雞鴨帶回去讓牠們終老。

新北市動保處在2022年與民間中華道教學院、道教總會以及宗教各派系合作，研擬是否能在不違背宗教原意之下，用其他替代方式讓活禽使用來轉型。這也獲得宗教界非常大力的支持。

台北市動保處動物救援隊隊長林庭君則表示，基本上，在台北市任何一個地方撿到動物，可以聯繫動保處去接，但有些民眾若是沒有時間在現場等，就可以送到鄰近的派出所或消防隊。然而動保處量能有限，因此其實並不樂見雞鴨被棄置的情況，會希望原本的飼主要負擔起飼養照護的責任。

林庭君說，雖然隨著時代演進，有些民眾會覺得這些習俗比較式微，但也還是有許多民眾對如開光雞、帶路鴨，甚至放生鳥等民俗儀式深信不疑。

「我覺得這可能是動保法規或野保法規在立法上最衝突的地方，就是民眾的觀念還沒跟上，但法規卻已超前部屬，就會導致民眾感到徬徨或是反彈力很大，那就比較為難我們第一線的執法人員。」林庭君說，在這樣的情況下，便很容易與民眾產生衝突。要如何在確保動物福利的同時，也讓民眾的觀念更新，將是未來法規研議規劃時，可以努力的方向。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航